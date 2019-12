El Ayuntamiento de Granada cambia a una mutua cuyo responsable es un excargo de la Ejecutiva Provincial del PP

El bipartito de Ciudadanos y Partido Popular al frente del Ayuntamiento de Granada ha cambiado la mutualidad de los trabajadores municipales beneficiando a un excargo de los populares. Según ha podido saber eldiario.es Andalucía por fuentes municipales, Darío Mendez, que formó parte del comité electoral que en 2018 decidió las candidaturas para las elecciones locales de este año y que fue miembro de la Ejecutiva Provincial en el último congreso del PP granadino, es el representante en Andalucía Oriental de MC Mutual, la nueva entidad contratada.

La información, que confirman dentro del PP granadino añadiendo que la misma mutua ya trabajó para la Diputación de Granada cuando el líder del PP en el Ayuntamiento, Sebastián Pérez, fue su presidente, tiene más cuestiones relevantes. La hermana de Darío Méndez fue parte de la lista popular a las últimas municipales en el puesto decimoquinto y el padre de ambos fue un cargo histórico del exalcalde de Granada Gabriel Díaz Berbel en los años 90 del pasado siglo. No obstante, la relación de este excargo de la Ejecutiva con el PP es más dilatada.

El actual responsable de MC Mutual en Andalucía Oriental lleva siéndolo desde 2005, aproximadamente la fecha en la que su entidad entró como mutua en el Ayuntamiento de Granada. Además, se da la circunstancia de que el concejal de Recursos Humanos y Organización, Francisco Fuentes, fue entre 2012 y 2016 el director provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social en Granada. Un cargo que tiene relación con MC Mutual ya que esta mutualidad es la principal que opera con la entidad pública.

Un concurso controvertido

El cambio de mutua ha tenido lugar en apenas tres meses. A comienzos de septiembre el Gobierno municipal solicitó a los sindicatos que remitieran un informe sobre si querían continuar con Ibermutuamur o no. Un mes y medio después el Consistorio decidió extinguir su relación con dicha entidad y días más tarde volvió a invitarla junto a FREMAP, Fraternidad-Muprespa y MC Mutual a formar parte del proceso de selección. Finalmente y según el informe al que ha tenido acceso este medio, el Gobierno local llevó a cabo un proceso de selección el día 15 de noviembre, contando con el Comité de Empresa y la Junta de Personal, en el que salió elegida MC Mutual al obtener 16 puntos de ventaja sobre Ibermutuamur.

Sin embargo, la versión de los trabajadores es distinta. Desde la Junta de Personal se indica que algunos sindicatos no se pronunciaron sobre si Ibermutuamur debía continuar porque dieron por sentado que su silencio positivo serviría para que no hubiese cambios. Que además, en la reunión de noviembre se solicitó que constase en acta que tanto esta como el Comité de Empresa estaban en contra de la elección de MC Mutual, pero que el cambio se ha llevado a cabo sin que ambos hayan emitido el informe que exige la ley. Por ello, anuncian que van a llevar el caso ante Inspección de Trabajo y no descartan tomar más medidas al respecto ya que entienden que el Gobierno municipal les ha obviado en todo el procedimiento.

Los trabajadores, preocupados

Además, los empleados del Ayuntamiento de Granada también están preocupados no por el cambio en sí, sino porque se haya hecho en beneficio de una empresa con la que ya tuvieron problemas en el pasado y porque se haya llevado a cabo sin consensuarlo con los propios trabajadores. Fuentes de la Junta de Personal del Ayuntamiento explican a eldiario.es Andalucía que no están de acuerdo con el cambio porque esta mutua ya trabajó con ellos durante casi una década del mandato del exalcalde popular José Torres Hurtado.

Sostienen que "hubo algunas incidencias y algunas de ellas graves y esta mutua no las resolvió como debía". Por ejemplo, un trabajador de la televisión municipal fue presionado para regresar a su puesto pese a que tenía una lesión en el brazo sufrida tras una caída. Además, como a la mutua han de acogerse todos los trabajadores municipales, incluidos bomberos y Policía Local, también desde los sindicatos que integran la Junta de Personal se asegura que, en la anterior etapa, hubo casos graves. Por ejemplo relatan que un agente fue ensartado en 2016 y que MC Mutual no atendió el caso, lo que precipitó los acontecimientos para que se diera por finalizada la relación con la entidad.

Pero los problemas no acaban ahí. Los trabajadores protestan porque el cambio se ha hecho sin consultarles, a diferencia de lo que sucedió hace dos años con el anterior equipo de Gobierno del PSOE que atendió sus quejas y decidió cambiar de MC Mutual a Ibermutuamur por petición expresa de los empleados. "No solamente se cambia de mutua sino que se incorporan a las prestaciones las contingencias comunes", añaden. Es decir, en caso de sufrir cualquier enfermedad leve que les impida acudir a su puesto de trabajo, esta ha de ser supervisada por la mutua y no por la Seguridad Social, "con lo que se añade más presión a nuestra situación ya que una mutualidad suele presionar para que nos reincorporemos cuanto antes", denuncian las fuentes consultadas de los trabajadores. Por eso, solicitan que solo se contemplen las contingencias profesionales.

Silencio municipal

Este medio ha tratado de ponerse en contacto con el Ayuntamiento de Granada para aclarar los motivos que han llevado a cambiar de mutualidad a sus trabajadores, pero no ha habido respuesta desde el Consistorio. De hecho, al solicitar la información se ha evidenciado que en Ciudadanos no están cómodos con la decisión tomada por Francisco Fuentes ya que sostienen que ha de ser él quien explique lo que ha sucedido. Sin embargo, el edil prefiere guardar silencio y a través del gabinete de comunicación indicar que todo se ha hecho conforme a la ley y que se trata de una decisión de simple carácter organizativo.