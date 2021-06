El sol sigue saliendo en Granada, pero la situación del Ayuntamiento no hace más que oscurecerse. Tras la salida en tromba de casi todo el equipo de Gobierno este martes, que sostenía al bipartito entre Partido Popular y Ciudadanos, el alcalde, Luis Salvador (Cs), mantiene su agenda con su único concejal para dirigir la ciudad. Aunque sobre el papel su debilidad como regidor es total, sigue manteniéndose como primer edil, mientras el resto de partidos políticos toman posiciones para conseguir que se marche cuanto antes.

Los ecos de lo ocurrido en Granada han llegado hasta Sevilla. El Partido Popular de Andalucía, que hasta hace unos días era, según fuentes del propio partido, el que le sostenía en el Ayuntamiento para evitar que la inestabilidad entre Cs y PP tuviese efectos en la Junta, ya no hace de dique de contención y se muestra hostil con Salvador. El número 2 de los populares andaluces, Elías Bendodo, ha asegurado que en 2019 se firmó un pacto de alternancia entre el Partido Popular y Ciudadanos para que hubiese cambio de gobierno este mes de junio. Por eso, el consejero de Presidencia afirma que si Salvador "se comprometió al dos más dos" en un pacto con PP "tiene que responder".

"Que se multiplique por cero"

Unas palabras que son muy relevantes porque el líder popular mantenía una relación cercana con el alcalde de Granada y, según fuentes del partido, se había reunido en más de una ocasión con Luis Salvador para buscarle una salida a él y a la eventual crisis que pudiera producirse, como al final ha pasado. Sin embargo, las presiones de la dirección nacional del PP, acogidas por las filas granadinas, han dejado a los andaluces sin margen de maniobra y dan por “amortizado” al alcalde de Granada. Además, fuentes de los populares aseguran que se están haciendo cálculos para ver cómo se puede aprovechar lo sucedido en la ciudad de la Alhambra para hacerse con lo que queda de Ciudadanos y promover un adelanto electoral a la Junta de Andalucía para el próximo otoño.

En ese juego político a varias bandas, tiene su peso Vox. La formación de extrema derecha fue la que, con sus tres concejales, permitió que el bipartito entre Cs y PP pudiese salir adelante. Ahora, sin embargo, sus líderes en Granada y Sevilla cargan duramente contra el alcalde y su actitud de mantenerse como regidor a toda costa. Onofre Miralles, portavoz de Vox en el Ayuntamiento, sostiene que “si el alcalde sabe sumar, que se multiplique por cero”. Por otro lado, su homónimo en el Parlamento, Manuel Gavira, va más allá y cree que la dimisión de los dos concejales de Ciudadanos que se marcharon este martes del equipo de Gobierno, Manuel Olivares y Lucía Garrido, sirve como ejemplo de lo que pueda ocurrir en la Junta. “Ciudadanos es el caballo de Troya en el Gobierno de Andalucía”.

Por su parte, Ciudadanos se defiende y su portavoz en el Parlamento, Sergio Romero dice, en referencia a Vox, que “quizás ellos sean el caballo, pero de Atila”. Además, al igual que Edmundo Bal, en nombre de la dirección nacional de Cs, respaldó este martes a Luis Salvador como alcalde de Granada, el vicepresidente de la Junta de Andalucía y líder andaluz de los naranjas, Juan Marín, se ha mantenido en el mismo discurso: “Hay un acuerdo con el PP que sitúa a Salvador como alcalde por cuatro años”.

Todos contra el alcalde

Mientras, en el plano local, los concejales del Partido Popular, sus socios hasta que este martes, siguen despachándose a gusto contra la decisión de Luis Salvador de mantenerse al frente del Ayuntamiento de Granada. El portavoz municipal de los populares, César Díaz, dice que “Salvador es un alcalde de segunda” y que él es el “único responsable” de lo que está ocurriendo, por lo que le pide que ponga fin a “este sainete”. Además de eso, han recordado que al tener solo un concejal más él mismo, su acción de gobierno está muy limitada. Según la normativa, con solo dos ediles no se puede convocar una Junta de Gobierno Local, que es el órgano que se encarga de llevar adelante la acción política de un Ayuntamiento.

El PSOE, el otro gran protagonista de las últimas horas porque todas las miradas se dirigen a este partido como el que podría alcanzar la alcaldía en los próximos días, también ha valorado lo ocurrido. Después de que este medio avanzara que Luis Salvador hizo un intento “a la desesperada” a través de un mediador de dirigirse a la dirección nacional de los socialistas para que no le hicieran una moción de censura, el PSOE granadino insiste en que con Salvador no van a acordar nada. “Con él no vamos ni al tranco de la puerta”, ha llegado a decir el exalcalde y líder de los socialistas, Francisco Cuenca.

El alcalde mantiene su agenda

Como si nada le afectara, Luis Salvador continúa con su agenda y dice sentirse capacitado para seguir gobernando, aunque admite por primera vez que “no pretende” seguir gobernando con solo dos concejales. En una entrevista concedida a Canal Sur Radio, Salvador se reafirma en que “los órganos de gobierno van a funcionar” y que está asumiendo las funciones que le corresponden como edil sin apoyos. Dice que el problema “no es el alcalde” y pide al PP que recapacite su postura para volver al bipartito.

En el seno del reducido equipo de Gobierno que forman Luis Salvador, José Antonio Huertas y los funcionarios del Ayuntamiento de Granada, se mantiene una cierta calma. Según fuentes municipales, Huertas y Salvador ya se han repartido las diferentes comisiones y siguen gobernando pese a que solo pueden hacerlo mediante decreto. No obstante, las mismas fuentes sostienen que esperan que haya una solución a esta anomalía “antes de que acabe el mes”.