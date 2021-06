El alcalde de Granada se queda sin concejales tras la renuncia de dos ediles de Ciudadanos y la dimisión de los del PP

Luis Salvador se ha quedado solo. El hasta ahora alcalde de Granada ha visto cómo otros dos concejales de su equipo de Gobierno se han marchado. Manuel Olivares y Lucía Garrido, que pertenecían, al igual que el alcalde, al grupo municipal de Ciudadanos, han dejado sus responsabilidades en el bipartito que sostenían Ciudadanos y Partido Popular desde 2019. Ambos pasan a ser concejales no adscritos.

En una rueda de prensa que Olivares ha calificado como "la más dura que jamás daría", ambos ediles han anunciado que se unen a los concejales del PP que han dimitido esta misma mañana. Una maniobra que busca presionar al alcalde para que deje su puesto y dé paso a un nuevo regidor.

Porque el PP ha cumplido su amenaza y ha hecho que todos sus concejales dimitan del equipo de Gobierno que tenían con los naranjas para forzar así la renuncia de Luis Salvador. Así lo ha anunciado el presidente de los populares, Francisco Rodríguez, en una rueda de prensa urgente convocada tras mantener una última reunión con el regidor. El encuentro entre Salvador y Rodríguez, que tuvo lugar la noche del martes, concluyó sin que llegaran a un acuerdo para que el alcalde se marchara.

La renuncia del PP al Gobierno municipal llega dos semanas después de que su expresidente, Sebastián Pérez, dejara el partido y amenazara con apoyar una moción de censura a favor del PSOE si los populares no obligaban a Luis Salvador a que cediera su bastón de mando: "Si el PP no encuentra los 14 votos, los encontraré yo". Pérez recordó, una vez más, en una convocatoria de prensa, que en 2019, tras las elecciones municipales, selló un acuerdo de alternancia con Salvador para que en este mes de junio hubiese un cambio al frente de la alcaldía. Por eso, si no ocurría, obligaría al alcalde a dejar su sitio mediante dicha moción con los socialistas.

La tabla de salvación del actual alcalde parecía que iba a ser el PP regional, sin embargo, fuentes de ambos partidos sostienen que, desde hace unos días, Elías Bendodo, número 2 de la Junta de Andalucía, ha renunciado a sostener a Luis Salvador, ante la evidencia de que se ha quedado solo. Una evidencia que hoy se ha hecho realidad.

Esta soledad ha sido fruto de las presiones que se han producido desde varios frentes. En el seno del PP se cuenta que la dirección nacional le ha dado carta blanca a la granadina para que obligase a Luis Salvador a dimitir. Un movimiento que está detrás de la intención de los populares de acabar con lo que queda de Ciudadanos y arrebatarle la alcaldía más importante que tiene la formación de Inés Arrimadas en España.

Además, Salvador lleva meses soportando la hostilidad de los concejales dentro de su propio equipo de Gobierno porque no le quieren como dirigente ya que le acusan de mantener paralizado al Ayuntamiento de Granada. Sin ir más lejos, uno de los suyos, Manuel Olivares, ya ha avanzado que también dimitirá llegado el caso. No obstante, fuentes consistoriales dan por hecho que Olivares ya ha dado su salto al PP, aunque no de forma oficial.

El adiós de Luis Salvador se plantea más pronto que tarde y las posibilidades que se abrirán, si eso ocurre, serán varias.

Por un lado, el Partido Popular podrá negociar un alcalde de su formación y para ello deberá tener el visto bueno de Sebastián Pérez, como mínimo, y de cuatro concejales más. Con la duda de qué ocurrirá con Huertas, Garrido y el propio Luis Salvador, los populares necesitan 14 firmas para ir a un pleno de investidura con opciones de obtener el bastón de mando. Una operación aritmética que no es sencilla.

La que sí parece quedar descartada es la moción de censura. Salvo enrocamiento extremo del regidor, no será necesaria para que Salvador deje de ser alcalde de Granada. Si la opción del Partido Popular no prosperara, el PSOE tiene en su mano alcanzar una mayoría que pueda competir con la que proponga el PP en ese pleno de investidura al que habrá que ir. En ese sentido, hay quienes apuntan a que Luis Salvador estaría dispuesto a repetir la operación de Ciudadanos en Murcia y llegar a un acuerdo con los socialistas para vengarse de los populares y darle la alcaldía. Una opción que fuentes socialistas descartan en estos momentos, aunque no se cierran a que Salvador pueda llegar a ofrecerla.

En este supuesto, los números, como hace cinco años cuando Cs apoyó al PSOE en una moción de censura contra el PP propiciada por la Operación Nazarí, son mucho más claros. Como poco, los socialistas tendrían sus 10 concejales más el de Luis Salvador que ya son más apoyos que los siete votos seguros (sus seis concejales dimitidos y el díscolo de Cs, Manuel Olivares) que manejan en el Partido Popular. Si no hubiese ninguna mayoría clara en ese pleno, la alcaldía sería para el socialista Francisco Cuenca que fue quien ganó las elecciones municipales de 2019. Sin embargo, este ya es otro capítulo de la historia que, salvo sorpresa, no se resolverá de forma inminente.