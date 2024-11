Una edil del PP de Granada muestra su apoyo al agresor de Pedro Sánchez en Paiporta: “Me gustaría hacerle un bizum”

El PSOE de Granada ha pedido la dimisión de Almudena Estévez, concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Vegas del Genil (Granada), tras alentar al hombre que golpeó a Pedro Sánchez. La edil, que es la encargada de Bienestar Social, Familia y Mayores del Consistorio, ha publicado en su perfil de WhatsApp un mensaje en el que se ofrece a hacerle un bizum al agresor del presidente del Gobierno el pasado domingo en Paiporta (Valencia), durante la visita que hizo junto con los reyes y el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. Este medio ha contactado con la concejal y con la alcaldesa del municipio sin obtener respuesta.

En concreto, Almudena Estévez publicó el siguiente mensaje: “¿Alguien tiene el teléfono del hombre del palo? Me gustaría hacerle un bizum”. Una publicación que colgó en su estado de WhatsApp y que ha permanecido varias horas público. Sus palabras muestran un apoyo cerrado a la persona que agredió a Sánchez el pasado fin de semana y sobre el que la Guardia Civil ha abierto una investigación para arrestarlo. De momento, ya se ha practicado la detención de un hombre acusado de golpear el coche presidencial.

Cabe recordar que Pedro Sánchez sufrió el lanzamiento de un palo que impactó en su espalda cuando se marchaba del lugar tras ser increpado por un grupo de personas, presuntamente relacionadas con grupos de extrema derecha. Por ello, desde el PSOE de Granada piden a la concejal Almueda Estévez que deje su cargo al publicar un mensaje que “alaba” la actuación del agresor del presidente.

El PSOE lo tacha de “aberrante”

El portavoz socialista en el Consistorio de Vegas del Genil, Leandro Martin, considera que es “aberrante” que una edil promueva de esa forma “la violencia y el odio”. “No puede seguir ni un minuto más como miembro del equipo de gobierno de Vegas del Genil”. Más aún, expone el socialista, cuando la concejala es la encargada del cuidado de “las familias y mayores del municipio”.

Mientras el PP se desmarca de la actuación de su concejala, pero no responde a la pregunta de si le van a exigir su renuncia al puesto, desde el PSOE elevan sus quejas a la dirección provincial de los populares. Creen que el presidente del partido y máximo dirigente de la Diputación provincial, Francisco Rodríguez, “debe tomar medidas” contra Estévez. “En coherencia con los valores de respeto que deben guiar la acción política, Rodríguez debe condenar pública y contundentemente este hecho y pedirle a la concejala que abandone todos sus cargos públicos porque no puede seguir al frente de su responsabilidad política”, señala Ana Muñoz, secretaria de organización del PSOE de Granada.

No osbtante, no es el único ejemplo de un político relacionado con Granada que en los últimos días ha mostrado su apoyo a la persona que agredió a Pedro Sánchez. Sin ir más lejos, el diputado nacional de Vox por Granada, Jacobo González-Robatto, publicó un mensaje en X dando respaldo la agresión con el palo: “El que se lo haya tirado que no se preocupe, que mañana le llevo otro nuevo”.