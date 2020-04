La ampliación del vertedero de Nerva se cuela en mitad del estado de alarma

El proyecto de ampliación del vertedero de residuos tóxicos y peligrosos de la localidad onubense de Nerva, que se ha conocido en mitad de la crisis del confinamiento por el coronavirus, se ha topado con la movilización social e incluso el rechazo del PP del municipio. Su portavoz, José Antonio Lozano, ha sido la voz más dura contra la Junta, en manos de PP y Ciudadanos, con comentarios en sus redes sociales y un comunicado no consensuado con la dirección provincial, en el que se ha expresado así: “Cuando se intenta colar algo por la puerta de atrás, las mentes pensantes que buscan engañar a los ciudadanos lo hacen de esta forma”; o “desde el Partido Popular de Nerva nos vamos a oponer rotundamente a que se pisotee la dignidad de los vecinos de este pueblo”.

Al mismo tiempo, 23 colectivos de toda la provincia y organizaciones ecologistas de ámbito estatal se han movilizado en contra del proyecto de ampliación. Los firmantes del manifiesto de denuncia sostienen que la tramitación se acaba de iniciar por el Gobierno andaluz. La administración autonómica niega la mayor, y sostiene que a mediados del pasado febrero se comenzaron a dar los primeros pasos.

Grupo heterogéneo

Los colectivos que se han unido forman un grupo heterogéneo del activismo. Son la Asociación Luna (Nerva), Plataforma Antivertedero de Nerva, Ecologistas en Acción Huelva, Pies en la Tierra, Huelva te mira, XR El Brote, Fridays for Future Huelva, Asociación Matilde, Mujeres 24H, Sentido Natural, Convivencia Rural Berrocal, CGT Huelva, Asociación MUTI, Plataforma Parque Moret, Asociación Mesa de la Ría, Asociación de Vecinos Aldeas Unidas, Universidad Rural Paulo Freire, Plataforma Serrana Descubriendo al TTIP, Las3Cabras, Fundación Savia, SEO-birdlife, Colectivo GatXs CES-Ayamonte, Greenpeace Andalucía y Valdelarte Centro de Arte Contemporáneo Medioambiental.

Eso, de momento; porque el listado está abierto. En su manifiesto señalan que hay que “gritar ¡basta ya! de colonizar la provincia con actividades extractivas e industriales que suponen un gravísimo impacto negativo en el medio ambiente, en el paisaje, con emisiones y residuos que constituyen un tremendo riesgo para la salud de la población y una amenaza para la biodiversidad, bajo el mantra engañoso de generar empleo”.

“En pleno estado de alarma y grave crisis sanitaria, con la sociedad onubense confinada en su casa, el Gobierno andaluz ha sacado a información pública el proyecto para ampliar las instalaciones ya colmatadas del vertedero y permitir la construcción de una incineradora”. Un proyecto promovido por DITECSA, propietaria mayoritaria de las instalaciones, que “desprecia las peticiones de su clausura por parte de la población, de organizaciones ecologistas e incluso del grupo político Popular nervense, correligionario del presidente andaluz Juan Manuel Moreno Bonilla”.

Mecanismo de intervención

El manifiesto añade que el anuncio se ha producido “apenas unos días después de convalidar, igualmente en estado de alarma y con la representatividad política bajo mínimos, un decreto ley por la vía rápida que reduce los mecanismos de intervención en la actividad económica andaluza, limitando la capacidad de preservar el interés general, especialmente los requisitos medioambientales, la adecuación a la normativa intersectorial y la participación ciudadana”. Consideran sus firmantes “en absoluto democrática la actuación de la Junta de Andalucía al tramitar en plena crisis sanitaria la fase de información pública de un proyecto que prevé una fuerte contestación social, tanto en la población de Nerva, como en el conjunto de la provincia, con la totalidad de la población recluida en sus viviendas y con sus derechos fundamentales de reunión y manifestación suspendidos”.

La queja de los firmantes va también dirigida al Ayuntamiento nervense, gobernado en mayoría absoluta por el PSOE, que en noviembre de 2019 habría informado favorablemente sobre la compatibilidad urbanística del proyecto de DITECSA, “mientras el alcalde afirmaba que no había tal proyecto”. Desde el Ayuntamiento se cita que el informe no tuvo que pasar por Pleno para aprobarse. La oposición asegura que lo ha pedido en varias ocasiones y sigue sin tener una copia.

"Todo empezó el 17 de febrero"

La Junta de Andalucía, sin embargo, no solo no parece dispuesta a paralizar la ampliación o acceder a la petición del cierre de las instalaciones, sino que defiende que todo el proceso se está haciendo con transparencia. Lo hace en voz de su delegado de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Álvaro Burgos, que asegura que los papeles llevan desde el 17 de febrero en marcha. Concretamente, se refiere a “la apertura de un periodo de información pública en el seno del procedimiento simplificado de Modificación Sustancial de la Autorización Ambiental Integrada (AAI)”.

Así, cita que la Delegación de Huelva inició el procedimiento “como obliga el Real Decreto 815/2013, la normativa de aplicación vigente, a solicitud de la empresa gestora del centro, Ditecsa Soluciones Medioambientales, y cuyo registro se produjo el pasado mes de diciembre”, y se apoya en que el punto de partida de la tramitación fue la solicitud del informe de compatibilidad urbanística, “que ha sido informado favorablemente por el Ayuntamiento de Nerva”.

Concretamente, como ha comprobado eldiario.es Andalucía, la orden fue publicada en el BOJA el pasado 2 de abril, y cita que se publica en base al "acuerdo de 17 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, de apertura de un periodo de información pública en el seno del procedimiento simplificado de modificación sustancial de la autorización ambiental integrada del centro de gestión de residuos que se cita, en el término municipal de Nerva". De todas formas, nada más ser publicada en el BOJA, quedó paralizada, ya que los trámites de todo tipo no urgentes durante el estado de alarma no tienen vigor. La Delegación no ha aclarado a esta redacción por qué, si el estado de alarma impide que se hagan trámites de este tipo, finalmente se publicó en el BOJA.

Pero la Junta va más allá, y lejos de considerar que un vertedero con toneladas de basura tóxicas a un kilómetro del pueblo puede ser peligroso, defiende que “se pretende, entre otras cosas, mejorar el tratamiento de las aguas residuales e ir adaptando la conformación de los residuos, de manera que cuando llegue el fin de la vida útil del vertedero resulte más seguro y viable llevar a cabo el proyecto de sellado y restauración ambiental del entorno”.

Para Álvaro Burgos, además de que todo se haya conocido en mitad del astado de alarma, es “una prueba de que la Junta de Andalucía no ha paralizado su actividad”.

Discrepancias en el PP de Nerva

Burgos habla, además, del periodo de alegaciones del proceso, al que, posiblemente, se presente el propio PP de Nerva. Lozano dice hablar en nombre de todo el partido en el municipio para criticar en su perfil de Facebook que “Cuando se intenta colar algo por la puerta de atrás, las mentes pensantes que buscan engañar a los ciudadanos lo hacen de esta forma, en el momento que se sabe que hará menos ruido, cuando el ciudadano de a pie bastante tiene con mantenerse sano en su casa y poder comer todos los días. Ahora, seguimos con los trámites, se abre el periodo de Alegaciones, 20 días en pleno estado de alarma, para dar otro paso más para entregarle la nueva AAI a Ditecsa que necesita para su nuevo Proyecto".

“Vergonzoso pero cierto, desde el Partido Popular de Nerva nos vamos a oponer rotundamente a que se pisotee la dignidad de los vecinos de este pueblo, llevamos mucho tiempo exponiendo que hay alternativas, que la solución para los residuos no es condenar a Nerva a tener un macrovertedero a 700 metros de sus casas indefinidamente. Llevamos mucho tiempo pidiendo que se busque un nuevo proyecto en otro lugar, a varios kilómetros de otro pueblo, sin engaños, sin imposiciones, sin antidisturbios. Lo fácil es seguir por el camino que siguió el PSOE durante 24 años, el de Nerva, condenarla de por vida; pero si la nueva Junta de Andalucía quiere seguir por ese camino, que sepa que nos va a encontrar enfrente, como siempre hemos hecho desde el PP de Nerva, defendiendo a nuestro pueblo”.

Desde el PP onubense han destacado de nuevo que todo el proceso se hace siguiendo todos los trámites legales, y entienden que Lozano está siguiendo la misma dinámica contra el vertedero que mantenía cuando la Junta estaba gobernada por el PSOE, “sin cambiar su discurso”.