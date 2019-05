La "falta de cultura" del votante, explicación del PP de Isla Cristina (Huelva) a sus resultados el 26M

"¿Mucha de la gente que no vota, no tiene la cultura o la formación suficiente para entender lo que se juega Isla Cristina en unas elecciones?". Es la pregunta que se hace en su blog oficial el Partido Popular de esta localidad onubense, tras ver cómo sus vecinos dejaban de votar casi en un 43 % el pasado domingo.

Una vez que los populares cosecharon en torno al 14 % de los votos, más o menos lo mismo que en 2015, pero pasa de 1.413 a 1.270 apoyos, esta candidatura, como recoge el propio blog, ha visto como el PSOE ha sido el partido más votado, con 2.128 votos, con un 23,71 % de los votos emitidos. Es cierto que se mantiene como la cuarta fuerza más votada, pero la polarización del voto le ha apartado de los tres primeros con unos guarismos que le hacen casi imposible gobernar en esta legislatura, tras hacerlo en tripartito en 2015.

La reflexión completa del PP isleño en torno a la abstención, que a su vez ha provocado que estanque en concejales y pierda votos, es: "¿Mucha de la gente que no vota, no tiene la cultura o la formación suficiente para entender lo que se juega Isla Cristina en unas elecciones y les da igual en qué manos políticas esté el futuro de nuestro pueblo?".

A través de su perfil de Facebook, sin explicar esta reflexión en concreto, critica la "tergiversación y la manipulación" con la que algunos medios han usado esa parte de su web, así como la "capturación" (sic) "con una intención maléfica y dañina en el muro oficial de Vox".

Los populares invitan a leer el artículo completo, citando que las críticas que ha recibido "para nada se corresponden con la realidad de lo que manifiesta el Partido Popular", acusando a Vox con la difusión de la publicación de intentar "dejar en evidencia al Partido Popular utilizando la mentira, tergiversando la realidad", y "entendemos que no merecen ni un segundo de nuestra atención, conocemos las argucias y las formas de actuar, el victimismo y lo que realmente ocultan bajo la piel de cordero".

"Que se enteren por si no les han quedado claro, que Isla Cristina es un paraíso a la que amamos al igual que a su gente, de las que nos enorgullecemos y por el que este Partido sigue y seguirá trabajando día a día sin descanso".

En los datos que aporta, cita que ha aumentado la abstención en Isla Cristina en 850 personas respecto a las municipales de 2015, bajando de un 62.25 % en 2015 a un 57.46 % de participación en 2019, una bajada de un 4,79 % es decir, 598 personas menos que fueron a votar.

El PP isleño añade que "no podemos estar contentos con estos resultados, esperábamos más dado el trabajo realizado en estos últimos cuatro años y que entendemos, no han sido correspondidos en el resultado", para añadir, aunque sostiene que no critica a los votantes, una frase muy concreta: "llegamos a la conclusión de que Isla Cristina tiene un gran problema democrático que solventar".