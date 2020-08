El perímetro del incendio forestal de Almonaster la Real (Huelva) supera ya las 10.000 hectáreas

El Gobierno central y la Junta de Andalucía han indicado este domingo que el incendio que comenzó el Almonaster la Real (Huelva) sigue activo y que continúa preocupando el frente pegado a La Zarza-Perrunal, que va hacia el sur y que los efectivos del Infoca y la UME tratan de controlar. Además, han destacado que el perímetro ha crecido durante esta noche, superando ya las 10.000 hectáreas.

Así lo han indicado la delegada del Gobierno en Andalucía, Sandra García, y la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, en declaraciones a los medios desde el Puesto de Mando Avanzado del Plan Infoca, que ha sido trasladado a Valverde del Camino.

De este modo, Crespo ha recordado que es un incendio con un perímetro muy grande que tiene varios focos y que el que más preocupa es el que está activo dirección sur, al tiempo que ha apuntado que los 2.400 desalojados no podrán aún volver a sus casas a lo largo del día "por recomendación del Infoca, del 112, de la UME y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad", ha subrayado.

En este contexto, ha incidido en que el perímetro de este incendio es "muy grande" y que, por tanto, "no se puede en estos momentos sellar al completo", por lo que ha pedido "paciencia a los ciudadanos" desalojados porque "se tiene que prevenir sobre las personas que es lo fundamental y lo más importante".

Asimismo, en la zona se encuentran trabajando más de 350 efectivos por tierra, así como 28 medios aéreos que han comenzado desde esta mañana y las previsiones meteorológicas son "mejores que ayer", ha destacado la consejera, "cuando hubo momentos en los que se podía trabajar muy poco con rachas de viento de hasta 53 kilómetros por hora".

Crespo ha destacado nuevamente el trabajo de los efectivos del Plan Infoca de los que se siente "orgullosa" y también del 112, de la UME, de Protección Civil, de los bomberos del Consorcio Provincial y de Huelva capital, que colaboran para la extinción del fuego.

En este punto, ha remarcado que están trabajando en un incendio "que se asemeja mucho a lo que es un incendio de sexta generación, donde la orografía, el tiempo, la zona y las condiciones de las personas indican mucho esto, pero se ha trabajado con mucha inteligencia, hemos visto a lo largo de los días que se han tomado decisiones rapidísimas por parte de la dirección del Centro Operativo Provincial (COP) del Plan Infoca que han sido muy acertadas en todo momento, sino las circunstancias habrían sido más complejas".

Además, ha destacado que la provincia "está siendo ejemplo en colaboración y participación ciudadana", así como ha incidido en la coordinación de todas las instituciones "que está evitando males mayores".

Así, desde el dispositivo creen que este domingo no habrá un viento tan fuerte como el sábado, por lo que esperan tener este domingo noticias "más halagüeñas", según ha apuntado Crespo, que ha añadido que "ayer estuvimos en un día muy complejo con varios incendios en Andalucía".

DISCULPAS DE LA CONSEJERA

Para finalizar la consejera ha pedido perdón por sus declaraciones de este sábado en las que comentó que "había menor valor ecológico en alguna zona", aseverando que "no es menospreciar ni mucho menos esta zona rural importantísima de Andalucía y de España". "Lo que queríamos decir es que no ha entrado en parque, y es la realidad que queríamos reflejar, lo cual no quiere significa que no tenga un valor incalculable", ha apostillado.

Por su parte, la delegada del Gobierno, Sandra García, ha manifestado que afronta el cuarto día de este incendio que es "el más importante que tenemos en Andalucía" y que el flanco que más preocupa es el sur, al tiempo que ha pedido "paciencia y comprensión" a la población porque "lo importante es preservar la vida de las personas".

Así, ha explicado que en el fuego trabajan 154 militares de la UME, seis medios aéreos del Ministerio de Transición Ecológica, 45 medios terrestres y uno del Ejército del Aire.

Además, ha apuntado que se esperaba una noche "mejor", pero el viento y la humedad "no han sido como se preveía", y ha destacado que "estamos ante un operativo que es número uno en nuestro país, con magníficos profesionales que están velando por apagar el incendio pero también velan por la protección de las personas, que es lo más importante ya que los bienes materiales se pueden reponer pero la vida nunca", por lo que ha pedido "tranquilidad y paciencia a los ciudadanos".