Una imagen vale más que mil palabras. El asalto al Capitolio por hordas jaleadas por el propio presidente Trump, quedará grabada en nuestra retina y registrada en todas las televisiones del mundo. Sin embargo, no basta con contemplar una y otra vez el grotesco espectáculo del pasado 6-E, y despacharlo como la excentricidad de unos exaltados. Es necesario ir más allá de una imagen esperpéntica, pero no menos real, que refleja el malestar que, desde hace algún tiempo, corroe la democracia norteamericana y que se extiende por otros países. El asalto al Capitolio es un síntoma de ese malestar, y hay que reflexionar sobre sus causas y sobre los motivos de haberse llegado a tan grave situación en una de las más antiguas y robustas democracias del mundo. No es sólo Trump, sino lo que hay detrás de él.

Hasta mañana, solo los socios y socias de elDiario.es pueden acceder a este contenido Leer ya las noticias de mañana es solo una de las razones que han llevado a nuestros más de 56.000 socios y socias a apoyarnos. Tú también puedes hacer posible el mejor periodismo independiente. Hazte socio/a Date de baja cuando quieras No, Gracias Ya soy socio/a. Iniciar sesión