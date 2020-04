Avances en el conocimiento de la reparación del ADN para entender el origen del cáncer

Mi tesis doctoral, realizada en el Centro Andaluz de Medicina Regenerativa y Biología Molecular (CABIMER) y dirigida por Andrés Aguilera y Belén Gómez González, se ha centrado en investigar qué factores son importantes para la reparación de las roturas cromosómicas que ocurren en las células. Recientemente hemos publicado un artículo en la revista Nature Communication identificando un nuevo mecanismo que regula la reparación de las roturas en los cromosomas. Pero, ¿qué es una rotura cromosómica? ¿Por qué su estudio tiene tanta relevancia biomédica?

Para ello nos vamos a remontar a la unidad fundamental que forma a todos los organismos vivos, la célula. Una célula que en nuestro caso a través de millones de divisiones da un ser humano adulto. La información para este proceso de división y para el posterior funcionamiento del organismo viene codificada a modo de instrucciones en el ADN y se ejecutará a través de las proteínas. El ADN se deberá replicar en cada división celular para que no se pierda y así esté presente en todas las células del organismo. Este proceso recibe el nombre de replicación.

Figura 1 Pedro Ortega

El ADN, en su mayoría, se encuentra en un compartimento dentro de la célula denominado núcleo, para ello debe compactarse y así reducir la superficie que ocupa. Esta compactación es lograda al enrollarse a unas proteínas denominadas histonas formando la cromatina. La cromatina a su vez forma parte de una estructura de mayor compactación denominada cromosoma. Las histonas proporcionan a la cromatina una estructura muy dinámica que regula todos los procesos relacionados con el ADN. Si el ADN fuera un libro de las instrucciones necesarias para el desarrollo del organismo y el funcionamiento de la célula, las histonas serían como un marcapáginas que indicara los capítulos que hay que leer en cada momento del desarrollo del organismo y funcionamiento de la célula. Esto es posible, en parte, a que las histonas pueden verse sometidas a diversas modificaciones químicas. Un ejemplo de modificación química de las histonas es su acetilación y desacetilación. Las encargadas de este proceso son unas proteínas denominadas acetilasas y desacetilasas de histonas.

Los cromosomas son estructuras de vital importancia y la información genética que contiene la secuencia de ADN deberá mantenerse intacta y estable en cada división celular. El problema aparece cuando se ve sometido a daños producidos por agentes externos (tabaco, luz ultravioleta…) o por agentes internos propios del funcionamiento celular. Existen muchos tipos de daños del ADN, siendo las roturas cromosómicas uno de los más letales al que puede verse sometida la célula. Por ello la célula cuenta con una maquinaria de reparación de daños en el ADN. Si dicha maquinaria no funciona correctamente la información se verá comprometida pudiendo provocar su muerte o incluso dar origen a una célula cancerígena.

Una de las maneras más fiables de reparar el daño en el ADN es usando la copia idéntica que se genera durante la replicación del mismo. El ADN al replicarse genera dos copias idénticas denominadas cromátidas hermanas, si una de ellas sufre cualquier tipo de daño presenta la otra copia con la misma información intacta y disponible para su uso en la reparación. Este mecanismo depende de unas proteínas denominadas cohesinas, encargadas de mantener juntas ambas cromátidas. De este modo al estar ambas cromátidas cohesionadas, y por tanto físicamente próximas, la copia dañada puede usar la copia intacta para ser reparada. Si hubiera menor cantidad de cohesinas en el ADN ambas cromátidas se separarían y no se podría reparar el daño de una copiando a la otra.

Figura 2 Pedro Ortega

Nuestro trabajo publicado en la revista Nature Communication establece una novedosa conexión entre la cromatina y la maquinaria de reparación del ADN. Este trabajo realizado en el organismo modelo Saccharomyces cerevisiae (levadura de cerveza) identifica varias desacetilasas de histonas, proteínas modificadoras de las histonas, como factores esenciales para reparar estas roturas cromosómicas utilizando la cromátida hermana. Dichas proteínas favorecen la presencia de cohesinas en el ADN. La ausencia de estas desacetilasas deriva en la falta de cohesinas en el ADN, disminuyendo la cohesión entre las cromátidas hermanas y por tanto que lasroturas no se reparen correctamente aumentando la inestabilidad de los cromosomas.

La inestabilidad de los cromosomas es uno de los primeros pasos en el origen de las células cancerígenas, puesto que estas células acumulan muchos errores en el contenido de su información genética. Por tanto, el nuevo descubrimiento de nuestro grupo de investigación además de dar nuevas pistas sobre la reparación de roturas cromosómicas, puede ser muy útil para entender el origen del cáncer y la propensión de determinadas personas a padecerlo.

Referencia bibliográfica:

Rpd3L and Hda1 histone deacetylases facilitate repair of broken forks by promoting sister chromatid cohesion. Ortega, P., Gomez-Gonzalez, B. & Aguilera, A. (2019).

Nat Commun 10, 5178, doi:10.1038/s41467-019-13210-5.