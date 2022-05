María Salmerón intenta evitar la cárcel 'in extremis' y apela al “sentir social” para volver a pedir la suspensión de la pena

Penúltimo intento para intentar evitar la entrada en la cárcel por parte de María Salmerón, la mujer de Sevilla homenajeada en 2015 por el Gobierno de España como víctima de violencia de género que ha presentado este miércoles un nuevo escrito judicial. El Juzgado de lo Penal 6 de Sevilla la había citado para concretar el cumplimiento efectivo de la pena de nueve meses de prisión a la que fue condenada en firme en 2020 por un delito continuado de desobediencia grave a la autoridad, con la concurrencia del agravante de reincidencia, por no acudir en varias fechas de 2012 y de 2014 al punto de encuentro familiar a entregar a su padre a la menor, ahora mayor de edad. Su exmarido fue condenado en 2009 a 21 meses de prisión por malos tratos físicos, psicológicos y sexuales. Al ser la pena menor a dos años y carecer de antecedentes, el hombre no ingresó en la cárcel pero, si no prospera su último cartucho, ese podría ser el destino de Salmerón después de que el Gobierno denegara su última petición de indulto hace apenas veinte días.

María Salmerón pierde su penúltima batalla judicial: "No cabe la suspensión de la pena"

“María no ha cometido ningún delito con posterioridad” a los hechos de 2014 por los que se la condenó “y desde entonces han transcurrido más de siete años y medio”. “Ha acudido siempre a los llamamientos judiciales y se ha sometido a la angustia, sufrimiento y desasosiego que causa la situación de encontrarse pendiente de procedimientos judiciales a lo largo de todo este tiempo”, argumenta el escrito de su representación legal. Esas “circunstancias personales deben ser valoradas a la hora de suspender la pena de prisión, pues no existe peligrosidad criminal de clase alguna, siendo nula la probabilidad de que en un futuro se cometa delito alguno”, se explica en el escrito, donde “subsidiariamente se solicita el beneficio de sustitución de la pena por trabajos en beneficio de la comunidad o multa” y se pide que quede “en suspenso la pena impuesta hasta tanto se resuelva esta petición”.

Salmerón ha atendido a la prensa antes de entrar en el juzgado y ha comentado que a última hora del martes se ha depositado en la cuenta del juzgado la cantidad de 3.000 euros fijada en sentencia en concepto de responsabilidad civil, gracias a un crowdfunding, según ha comentado Salmerón, que confía en la suspensión de la pena de prisión. “Ahora le toca mover ficha a la jueza. Yo he protegido siempre a mi hija”, ha indicado esta mujer, que asegura no estar preparada mentalmente para un ingreso en la cárcel. “Con una condena de nueve meses, nadie entra en prisión”, ha explicado.

Más de siete años sin cometer delito

Salmerón, condenada por delito de desobediencia en abril de 2013 por unos hechos similares a los de la condena que le puede llevar a prisión y que ha recibido hasta tres indultos por parte del Gobierno (el anterior al último denegado fue revocado por el Tribunal Supremo), fue condenada en junio de 2019 por la Audiencia de Sevilla (confirmada en mayo de 2020) por incumplir “reiteradamente, impidiendo y haciendo ineficaz el derecho de visita del otro progenitor” en el régimen de visitas establecidas por el juzgado. Argumenta el escrito de su defensa que la condena a Salmerón por la que ahora se le requiere su ingreso en prisión “reúne el requisito de considerarse como primera vez que delinque, ya que todos los antecedentes penales por sentencias anteriores se encuentran cancelados”.

“Si bien la reincidencia es apreciable en el momento de comisión del hecho punible al ser una circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, la suspensión de la pena privativa de libertad nace en el momento en que se impone dicha pena que, como momento más pretérito, es el del dictado de la sentencia que adquiere firmeza, esto es, el 19 de mayo de 2020, fecha en la que se encontraban cancelados los antecedentes penales, encontrándose también cancelados a la fecha que se dicta sentencia”, detalla el nuevo escrito.

Según su representante legal, “todos los delitos cometidos por María, incluida la propia sentencia de la que se solicita la suspensión, son de la misma naturaleza, por desobediencia a la autoridad en el marco del incumplimiento del régimen de visitas de su hija para con el padre, que se negaba a mantener relación con el mismo, mostrando un profundo rechazo”. Recuerda el escrito que a partir del 9 marzo de 2015 “dichas conductas de desobediencia es imposible que volvieran a repetirse” pues se dictó un auto en el que se acordó el cese inmediato de la intervención del punto de encuentro y estableciendo la jueza que su hija vería al padre “cuándo, dónde y como quiera, si quiere”.

“Resoluciones judiciales contradictorias”

“Siendo las últimas conductas delictivas que se han cometido por María las relativas a la sentencia sobre la que se pide la suspensión, siendo los últimos hechos enjuiciados por los que se condena de 1 de octubre 2014, por lo que han transcurrido más de siete años y medio sin cometer delito alguno, siendo la hija mayor de edad, habiéndose modificado la legislación, siendo imposible la comisión de delitos de la misma naturaleza”, es por ello que “debería valorarse la inexistencia de probabilidad de comisión de delitos futuros”, resume el escrito.

En relación con el nulo arrepentimiento que se atribuye a la conducta efectuada por Salmerón, dice su abogado que “al margen de no ser causa para no conceder la suspensión, conforme doctrina del Tribunal Constitucional”, “han existido resoluciones judiciales contradictorias por hechos de la misma naturaleza, anteriores al de la condena por la que se solicita la suspensión, por lo que judicialmente no siempre se ha considerado la conducta de María como delictiva”.

Por último, el escrito también hace referencia a que “el sentir social discrepa de la sentencia dictada y existe un amplio sentimiento de la ciudadanía que no alcanza a comprender la situación en la que se encuentra María, lo que motivó en su momento la solicitud de indulto y diversas muestras de apoyo que ha recibido a lo largo de este tiempo, sin que la ciudadanía comprenda el motivo de su ingreso en prisión. Así, diversos diputados y senadores han elevado preguntas en relación con esta cuestión, el propio Gobierno se ha excusado a la hora de no otorgar la medida de gracia conforme manifiesta la prensa en una cuestión de imperativo legal, el Ayuntamiento de su municipio, Dos Hermanas, y de Sevilla, han mostrado su apoyo a María”, se alega en el escrito.