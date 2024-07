Dignidad humanitaria

¿Cómo te imaginas la llegada de una niña que huye de un conflicto armado en su país a la costa canaria? Cuando las personas migrantes, adultas y menores, llegan a costas españolas, son identificadas por los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y atendidas sus necesidades sanitarias urgentes. Hasta el momento, tras un periodo de retención de máximo 72 horas (como establece la Constitución), las personas son puestas en libertad, salvo que en ese momento sean reconocidas como menores de edad sin referentes familiares. Dadas las necesidades que presentan la mayoría de estas personas, en muchas ocasiones por diversas violencias sufridas en los países de origen o en el tránsito hacia Europa, son derivadas al Programa de Atención Humanitaria.

La Federación Andalucía Acoge ejecuta el Programa de Atención Humanitaria financiado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones desde 2019, con la finalidad de dar apoyo en la atención a las necesidades básicas de las personas migrantes llegadas a las costas españolas o que acceden al país por vía terrestre en situación de vulnerabilidad por el deterioro físico y la carencia de apoyos sociales, familiares y medios económicos, y que presentan graves riesgos sanitarios y sociales y precisan de una actuación inmediata para su restablecimiento.

Este programa es también llevado a cabo por otras entidades sociales especializadas y abarca varios aspectos, como la dotación de recursos para su alojamiento y manutención, provisión de kit básicos de higiene personal, vestuario y calzado, atención sanitaria básica y medicamentos, información, asesoramiento, orientación y apoyo social y legal, aprendizaje de español, y una diversidad de sesiones para que puedan ubicarse en la sociedad de acogida. Si fuera necesario, se apoya en el restablecimiento de contactos familiares y sociales después del viaje, así como se les brinda ayuda psicológica.

El repunte de llegadas de personas por vías inseguras, fundamentalmente por la ruta canaria, que se vivió a lo largo de 2023 con una cifra récord de llegadas por vía marítima de 39.910 personas migrantes, lo que implicó un 154,5% más que en 2022, continúa en lo que llevamos de año. De 01 de enero a 15 de julio de 2024, las llegadas a Canarias se han incrementado en unas 12.000 personas con respecto al mismo periodo del 2023, resultando 19.973 personas las llegadas a Canarias por vía marítima, según datos del Ministerio del Interior

Entre el 1 de enero al 31 de julio nuestra entidad ha acogido a 368 personas en las 167 plazas autorizadas mediante la acción concertada del Programa de Atención Humanitaria. En los últimos meses, la mayoría de las personas que ingresan en nuestros recursos son solicitantes de Protección Internacional que permanecen en el programa a la espera de plazas en recursos específicos del programa de Protección Internacional. Actualmente, más del 75% de las personas acogidas son solicitantes o tienen motivos para solicitarlo y por la dificultad de obtención de citas en las comisarías habilitadas aún no han podido realizar el trámite.

Un mecanismo que salva vidas

La atención humanitaria es un mecanismo de solidaridad que salva vidas, alivia el sufrimiento y protege la dignidad de las personas que se encuentran en situación de emergencia y que, en muchas ocasiones, huyen de conflictos armados, guerras, violencia, catástrofes naturales, problemas económicos, y un largo etcétera. Este programa vela por la protección de los derechos humanos y el acceso a derechos y servicios básicos sin los cuales no se detectarían situaciones de mayor vulnerabilidad (menores, víctimas de trata, etc.)

El programa no se limita a dar cobertura a las necesidades básicas de alojamiento, manutención, de ayuda psicológica o atención sanitaria, sino que brinda un catálogo de talleres formativos sobre el contexto de la sociedad de acogida, los trámites administrativos, los recursos existentes, y las formas para obtener documentación en España, así como nociones básicas de inicio en el aprendizaje de español. La finalidad de todas estas acciones que se llevan a cabo en un corto periodo de tiempo es favorecer los procesos de inclusión y su integración en el país. El tiempo de estancia en los recursos es breve pero necesario para el restablecimiento, la recuperación y adecuación a su nueva situación tras un viaje arriesgado y agotador; en ocasiones, de varios meses e incluso años.

El modelo de intervención de nuestra Federación es individualizado, valorándose cada caso de manera particular tras la entrevista individual, lo cual nos facilita la detección de situaciones de especial vulnerabilidad. Esta atención social individualizada nos permite detectar menores, víctimas de trata, víctimas de violencia de género, solicitantes de Protección Internacional, etc.; y así, en lo que llevamos de año, nuestros equipos han conseguido el decreto de minoría de edad a 17 menores. Con cada persona se elabora conjuntamente un itinerario de inclusión social donde intervienen los distintos perfiles que conforman los equipos (atención social, asesoramiento jurídico, atención psicológica y sanitaria, aprendizaje de español, etc.). Mediante este modelo de intervención interdisciplinar, la persona está en el centro, valorándose en todo momento sus intereses y preferencias, así como su entorno social, familiar, y sus posibilidades en España para lograr su bienestar.

La labor de la Federación Andalucía Acoge con personas migrantes en la frontera sur acumula años de experiencias. Este conocimiento de la realidad, los movimientos y las circunstancias migratorias aporta a nuestra misión como entidad que, mediante programas como éste, sigue siendo la apuesta por un nuevo modelo social, de ciudadanía inclusiva, y responsable basada en la interculturalidad y la justicia social. La acogida integral en Atención Humanitaria es uno de los primeros pasos con los que contribuimos mediante nuestro apoyo y acompañamiento a la inclusión de estas personas en situación de vulnerabilidad.

El sistema de Atención Humanitaria garantiza salvaguardar los derechos de las personas más vulnerables, permitiéndoles entrar en un sistema de protección y restablecimiento. Este programa constituye una de las buenas prácticas que realiza hasta el momento la administración española, una protección de derechos de las personas vulnerables que debe estar garantizada también por los mecanismos que a partir de ahora se vayan a implementar con el Pacto Europeo de Migraciones.