Una jornada de formación para blindar los derechos en frontera de la infancia y la juventud migrante en Ceuta

Cuando el pasado mes de agosto Interior anunció la intención de devolver a los menores migrantes que continuaban en Ceuta, tras la crisis con Marruecos vivida en la Ciudad Autónoma en mayo, se puso en evidencia una vez más la importancia de la asistencia jurídica de los abogados y abogadas de Extranjería en este tipo de procesos.

Este tipo de asistencia es condición sine qua non, entre otras, para cualquier repatriación de una persona migrante, que adquiere especiales particularidades cuando se trata de menores, como por otro lado refrendó tanto el Comité de Derechos del Niño de la ONU como la Audiencia Nacional posteriormente.

Recordemos que el Reglamento de la Ley de Extranjería establece que, una vez incoados los expedientes de repatriación de menores, estos tienen que tener derecho a un trámite de audiencia y una atención individualizada. A él deben ser convocados el Ministerio Fiscal, el tutor y, en su caso, el defensor judicial o el representante designado por el menor. Los abogados de oficio suelen ser los encargados de ejercer este papel en los casos en que la opinión del menor sobre su retorno sea contraria a la de la administración local.

De ahí la pertinencia de la jornada ‘Asistencia Letrada Especializada a Infancia Migrante’, que tuvo lugar el miércoles y jueves de la semana pasada y en el que el equipo jurídico de delegación de Ceuta de Andalucía Acoge estuvo presente. Un encuentro en el que, como abogada de la delegación, participé como formadora de los alrededor de setenta asistentes, miembros en su mayoría del Colegio de Abogados de la ciudad.

El objetivo de la jornada era completar y ampliar la formación de los letrados/as en relación a los cientos de procedimientos de repatriación que previsiblemente abrirá la Delegación de Gobierno durante los próximos meses sobre los niños, niñas y jóvenes marroquíes que llegaron solos/as en el mes de mayo y que aún permanecen aquí.

En estas sesiones, pude compartir ponencias con compañeros y compañeras de otras organizaciones, con las que hemos venido trabajando codo con codo desde la pasada primavera: Jennifer Zuppiroli, especialista en Infancia en movimiento de Save the Children; Darío Martín, mediador intercultural de la misma organización; María José Martínez, de ACNUR; Patricia Fernández Vicens, abogada de La Merced Migraciones y Coordinadora de Barrios y Lide Mancisidor Etxegarai, abogada de la Fundación Raíces.

Conocimiento compartido y coordinación entre entidades e instituciones

Como abogada de la delegación de Ceuta en Andalucía Acoge, participé en la primera mesa de las Jornadas denominada ‘Entrevistas y asesoramiento amigable para niños y niñas en Ceuta’. Durante mi intervención, compartí la experiencia de trabajo con los menores que se encuentran en situación de calle y que estamos llevando a cabo en coordinación con otras entidades en el terreno (Maakum, No Name Kitchen y Elín). En esta mesa, junto con Save the children, expusimos la variedad de perfiles y vulnerabilidades de los menores tanto en los centros de protección como en calle con el objetivo de informar a las y los abogados de oficio las situaciones que pueden encontrarse en su defensa a los menores.

Además de esto, compartimos los asistentes la evolución de la situación de los menores en calle como consecuencia de los diferentes acontecimientos que se han desarrollado en la ciudad en los últimos meses y las previsiones en el caso de que las repatriaciones se pongan en marcha. Por último, como organización que está presente sobre el terreno, ofrecimos tanto al Colegio de Abogados de Ceuta, como a las y los abogados de oficio directamente, nuestro apoyo y colaboración para los próximos meses, con el objetivo de facilitar su trabajo y trasladarles información que les pueda ser útil para la defensa de los derechos de la infancia y que conseguimos a través del trabajo directo con los menores que se encuentran en la ciudad.

Desde la Delegación en Ceuta de Andalucía Acoge hacemos una valoración muy positiva de las jornadas, tanto por la alta participación como por el interés mostrado por parte de las y los participantes. Además, consideramos esenciales este tipo de iniciativas que no sólo fomentan el conocimiento sino la colaboración y coordinación entre las instituciones y las organizaciones sociales, con el fin de proteger los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad y en este caso concreto el interés superior de la infancia migrante no acompañada en Ceuta.