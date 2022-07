El nuevo consejero de Cultura en Andalucía, sobre el cine español en 2018: “Una cuadrilla de ingratos que viven o han vivido de las ayudas”

Arturo Bernal, recién nombrado consejero de Turismo, Deporte y Cultura en el nuevo Gobierno andaluz, no es un completo desconocido para el sector cultural. Durante la gala de entrega de los premios Goya, el 3 de febrero de 2018, publicó un comentario en Facebook, luego borrado, en el que vertió su opinión sobre el cine español, en general, y quienes trabajan en él, en particular: “Una cuadrilla de ingratos que viven o han vivido de las ayudas de un país al que no paran de denostar”.

El comentario, que este lunes fue recuperado en las redes sociales a través de capturas de pantalla guardadas aquel día, decía textualmente: “Solo hay una cosa que dé más pereza y hartura que lo de los separatistas catalanes y es la infumable e impresentable ”pantomima“ del cine español que cada año tenemos que aguantar de una cuadrilla de ingratos que viven o han vivido de las ayudas de un país al que no paran de denostar porque eso es ser progre y moderno... Me niego”.

Bernal borró su comentario en febrero de 2018, poco después de escribirlo, y se disculpó aludiendo a la posible “confusión” que generaba: “Llegando las cosas a este punto, pido disculpas si este comentario ha podido resultar ofensivo a la generalidad de la industria del cine. No era esta mi intención. Para significar que no se trata de una crítica general al cine español en absoluto, he preferido eliminar este post, en el que, reitero, expresaba una opinión estrictamente personal en mi grupo de Facebook respecto a ciertas actitudes puntuales pasadas. Espero, por último, que esta nota aclare mi posición de consideración hacia esta industria y a la generalidad de profesionales que a ella se dedican”, explicó, después de recibir abundantes críticas del sector. Por ejemplo, de Daniel Ortiz Entrambasaguas, presidente de la Asociación de productores de Málaga, que le acusó de “ignorancia supina”.

Juan Espadas, portavoz del PSOE, criticó este lunes a Juan Manuel Moreno por nombrar a Bernal, de quien recordó su exabrupto. “Y en cultura, ¿no podría haber nombrado a alguien que apoyara a los profesionales del sector y no a quien los desprecia abiertamente?”. También lo hizo Adelante Andalucía.

Aunque es cierto que su carrera política está vinculada principalmente al sector turístico, Bernal asumirá las competencias que hasta ahora se dividían en dos consejerías: Turismo, Deporte y Cultura. Este hecho también ha generado reacciones contrarias, que afean al presidente Juan Manuel Moreno que sitúe a la Cultura en una superconsejería y en posición subalterna respecto al Turismo.

Una gala que se celebra en Andalucía desde 2019

El nuevo consejero de Cultura publicó su comentario durante una noche en que Adelfa Calvo, malagueña, se hizo con el Goya a mejor de reparto por “El Autor”. Durante aquel año, 2018, Málaga despegó como escenario de rodajes nacionales e internacionales. Bernal, que era gerente de Turismo y Planificación Costa del Sol, un ente público dependiente de la Diputación de Málaga con 11,5 millones de euros de presupuesto, había llegado al cargo en 2012 enfatizando la visión empresarial de su cometido: Turismo Costa del Sol era una empresa que debía generar ventajas competitivas para el sector. Precisamente, los tres años posteriores a su comentario, la gala de los Goya se celebró en Andalucía: en 2019 en Sevilla, y en 2020 y 2021 en Málaga. La gala volverá a Sevilla para su próxima edición, prevista para el sábado 11 de febrero de 2023. Allí, Bernal se encontrará con aquellos a los que tan duramente criticó.

El post de Bernal sintoniza con una crítica generalizada entre un sector de la población, que acusa sistemáticamente al “cine español” (en general) de improductivo, por recibir ayudas públicas. Igual que en la frase de Bernal, en ese apunte se mezcla sistemáticamente la cuestión ideológica, a cuento de la supuesta tendencia progresista del “cine español”.

Es una crítica que se topa con una realidad: el sector de la cinematografía no está particularmente subvencionado y está protegido por ley como “elemento básico de entidad cultural”. Los presupuestos de 2022 recogían 70,84 millones de euros para ayudas a la cinematografía, la misma cantidad en la que lo dejó el PP en 2017, si bien esta cantidad se corrigió al alza tras la aprobación en el Consejo de Ministros de la convocatoria de ayudas generales para la producción de largometrajes, nueve millones más. En 2021, 45 películas lograron inyección pública. En Francia, donde la industria cinematográfica es un pilar esencial de la “excepción cultural”, se recogió para 2020 una partida de 675,5 millones a través del Centre National du Cinema et de l’image animée, según Newtral. Es el país europeo que más dinero público destina al cine.