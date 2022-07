Quién es quién en el nuevo Gobierno andaluz: nueve pesos pesados del PP y cuatro independientes

Siete mujeres y seis hombres, cuatro independientes y una presencia significativa de cargos orgánicos y veteranos dirigentes del PP andaluz conforman el nuevo Gobierno de Juan Manuel Moreno, que aumenta de 11 a 13 consejerías. De Ciudadanos no queda nada, salvo la consejera de Empleo, Rocío Blanco, a quien el PP siempre consideró “suya”.

Antonio Sanz (Consejería de Presidencia, Interior y Diálogo Social).

El peso mayor político del nuevo Ejecutivo andaluz recae en la Consejería de Presidencia, un departamento que hasta ahora gestionaba la mano derecha y amigo personal de Moreno, Elías Bendodo. Quien hereda el puesto de más confianza es Antonio Sanz, abogado de Jerez nacido en 1968, que ya ocupaba la viceconsejería de este departamento. Sanz, en el partido desde los 15 años, es un veterano dirigente del PP andaluz, lugarteniente y persona de confianza del ex presidente del PP-A, Javier Arenas, con quien compartió las legislaturas de oposición más duras contra los gobiernos del PSOE.

Diputado, senador, delegado del Gobierno en Andalucía y coordinador de la campaña de Soraya Sáenz de Santamaría que perdió contra Casado en el último congreso del partido. Su trabajo de fontanería en la retaguardia ha sido muy celebrado por los alcaldes en más de una crisis -incluida la pandemia- durante el mandato anterior. Los socialistas lo reconocen como su bestia negra, la voz denunciante del PP en todos los capítulos del caso de corrupción de los ERE, que terminó con la cúpula de los gobiernos de Manuel Chaves y José Antonio Griñán en el banquillo, condenados por prevaricación y malversación [precisamente el fallo del recurso que han interpuesto ante el Tribunal Supremo se conocerá esta semana].

Twitter: @antoniosanz Instagram: https://www.instagram.com/antoniosanzcabello/?hl=es

Loles López (Consejería de Integración Social, Juventud e Igualdad de oportunidades).

La nueva consejera es abogada, aunque su intensa vida política desde 2011 la tiene apartada del bufete. Nacida en Valverde del Camino en 1977, se afilió al PP en 2002, y en las elecciones municipales de 2003 y 2007 estuvo sentada en la oposición al PSOE en el Ayuntamiento de su localidad. En 2011, llegó a la alcaldía de su pueblo, lo que repitió en 2015, pero no completó el mandato al entrar en vigor la normativa de incompatibilidad de cargos con su escaño. Desde entonces, el PP no ha recuperado la alcaldía.

En el XIV Congreso Regional del PP-A de febrero de 2014, que eligió a Moreno como nuevo líder del PP-A, fue designada secretaria general. Es una mujer de partido, que ha tenido que desempeñar labores no siempre gratas, como representar a la corriente de Moreno en el congreso provincial de Sevilla que ganó Virginia Pérez, al que Casado mandó a Teodoro García Egea, sin que ningún líder de la corriente contraria a Pérez se personase en el congreso.

Su peor recuerdo político-personal la lleva al 11 de junio de 2011, cuando tomó posesión como alcaldesa de Valverde. Su padre, presente en el acto, falleció de un ataque al corazón poco después de que ella jurase el cargo, y el pleno fue suspendido.

Twitter: @loleslopez Instagram: https://www.instagram.com/loleslopezpp/

José Antonio Nieto (Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública)

José Antonio Nieto estuvo cerca de convertirse en el candidato del PP a la Junta de Andalucía. En 2014, el dedo de Mariano Rajoy se inclinó a favor de Moreno tras una dura pugna interna. Su entonces todopoderosa secretaria general jugó con dos barajas, la de José Luis Sanz pero sobre todo la de José Antonio Nieto, que entonces era alcalde de Córdoba con una histórica mayoría absoluta. Rajoy inclinó su dedo hacia el lado de Javier Arenas, que lo empujaba para que designase a Juan Manuel Moreno. Nieto había sido pupilo de Arenas, pero finalmente se inclinó por María Dolores de Cospedal en la disputa interna.

En 2015, Nieto perdió las elecciones municipales en Córdoba y su histórica mayoría absoluta se desvaneció. Juan Ignacio Zoido lo rescató como su mano derecha y lo convirtió en el todopoderoso secretario de estado de Seguridad del Ministerio del Interior, donde vivió rodeado de polémicas; entre otras, fue el encargado del dispositivo para impedir el referéndum en Catalunya, que se celebró a pesar de la intervención de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, muy cuestionada.

Tras la moción de censura, Nieto regresó a Andalucía, donde se convirtió en parlamentario. En 2018, Moreno quiso firmar la paz regional y lo incorporó como portavoz del PP en el Parlamento, quizás el cargo político en el que más cómodo se ha sentido el político cordobés. Ahora, contra todo pronóstico, lo ha nombrado consejero de Justicia. Y lo ha hecho cuando el propio Nieto desapareció de las lista electoral por la provincia de Córdoba y muchos compañeros del partido lo veían incluso fuera del partido.

Twitter: @ja_nietob Instagram: https://www.instagram.com/janieto70/?hl=es

Ramón Fernández-Pacheco (Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul)

Ramón Fernández-Pacheco es natural de Barcelona nacido un 17 de septiembre de 1983. Cuando cumple los siete se va a vivir a Almería, que es la ciudad de origen de su madre. Hizo Derecho en la Universidad de Almería yéndose un año de Erasmus a Sicilia. Más tarde se especializó como abogado urbanista. Su andadura política comienza cuando decide entrar en las Nuevas Generaciones del Partido Popular. Fue cogiendo cada vez más responsabilidades en la formación local y entró al salón de plenos del Ayuntamiento de Almería como Concejal de Cultura. De ahí pasó a ser, primero, Vicesecretario general de Organización del PP en Almería y, posteriormente, Coordinador de Acción Política a nivel autonómico. Desde 2021, también ejerce de secretario general del PP almeriense y desde abril es uno de los vocales del Comité Ejecutivo Nacional de Alberto Nuñez Feijóo.

En las últimas elecciones municipales, celebradas en mayo de 2019, Pacheco se convirtió en el regidor más votado de toda la provincia de Almería, además del único alcalde popular en gobernar en solitario. Salió electo con 34.087 votos, el 43,44% del total. De esta forma, se consolidó como uno de los hombres fuertes del PP en Andalucía.

Podría decirse que Fernández-Pacheco habría mamado la política desde pequeño, ya que primero su bisabuelo Rafael Monterreal y después su abuelo con el mismo nombre, fueron también alcaldes de la capital almeriense.

Twitter: @RamonFPM Instagram: https://www.instagram.com/ramonfpm/?hl=es

José Carlos Gómez Villamandos (Consejería de Universidad e Innovación)

Desde meses antes de que concluyese su mandato como rector de la Universidad de Córdoba, en los mentideros de la ciudad se insistía, una y otra vez, en que José Carlos Gómez Villamandos iba a ser consejero de un futuro gobierno de Juan Manuel Moreno. Catedrático del Departamento de Anatomía y Anatomía Patológica Comparadas de la Universidad de Córdoba, fue elegido rector de esta institución en mayo de 2014, responsabilidad que ha ocupado hasta mayo de este año, cuando ha cumplido ocho años en un cargo que ha tenido que abandonar. En 2019, fue nombrado presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, desde donde ha obtenido una enorme visibilidad nacional.

Gómez Villamandos ha mantenido desde este último cargo una estrecha relación con el presidente de la Junta de Andalucía, con quien siempre coincidía en muchas de sus visitas a Córdoba. También desde que la ciudad fue elegida por el Ministerio de Defensa como sede de la base logística del Ejército de Tierra, un proyecto en el que la Universidad de Córdoba, a través del profesor Librado Carrasco, se ha implicado especialmente.

Antiguo decano de Veterinaria, la institución universitaria más antigua de Córdoba, Gómez Villamandos es uno de los consejeros sin carnet del PP en el Gobierno andaluz, pero siempre fue muy próximo a esta formación. En las últimas elecciones en la Universidad de Córdoba, en mayo de este año, apoyó de manera implícita a la considerada candidata oficialista, Julieta Mérida, que perdió ante el nuevo rector: Manuel Torralbo, exdirector general de Universidades en la Junta y exconcejal del PSOE en el Ayuntamiento.

Twitter: @GoVillamandos Instagram: https://www.instagram.com/gomezvillamandos/?hl=es

Patricia del Pozo (Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional)

Sobre Patricia del Pozo (Sevilla, 1969), hasta ahora consejera de Cultura, se había especulado con que iba a ser nombrada para una cartera de mayor peso político e incluso se barajó su nombre como presidenta del Parlamento. Asume ahora Desarrollo Educativo y Formación Profesional, hasta ahora en manos de Ciudadanos, y según el propio Moreno Bonilla lo hace porque en su etapa ha demostrado dos capacidades que, asegura, son muy necesarias en su nueva misión: la de diálogo y la de “optimizar al máximo” unos recursos que han sido escasos.

Especialista en Derecho Comunitario Europeo y con formación en las universidades de Sevilla, Glasgow (Escocia) y Lieja (Bélgica), en 1996 se incorporó a la asesoría jurídica del Grupo Popular en el Parlamento andaluz y en 1999 ya coordinaba esta misma cuestión en su partido a nivel regional. Además de acumular infinidad de cargos orgánicos, ha sido diputada en el Congreso (2005-2008), y parlamentaria andaluza desde 2008, encabezando la lista del PP por Sevilla en las pasadas elecciones autonómicas.

De trato afable y arenista a ultranza, en su entorno resaltan su gran capacidad de trabajo. Con cierta tendencia a la hipérbole, exagerada en ocasiones en las formas, en su consejería no ha tenido que lidiar con grandes tormentas más allá de la pandemia. De hecho, su gestión se ha centrado más en recuperar proyectos varados, resucitando un diálogo muy fluido con la Iglesia (comisión mixta incluida). Su gran lunar ha sido el de las políticas de Memoria Democrática, lo que le costó hasta una manifestación de colectivos memorialistas que la acusan de dejar morir estas cuestiones. De hecho, no dio pasos para desarrollar la Ley de Concordia acordada con Vox para sustituir a la vigente Ley de Memoria Histórica, un compromiso que el PP incluyó en su programa electoral.

Twitter: @Patricia_Pozo_ Instagram: https://instagram.com/patricia_delpozo?igshid=YmMyMTA2M2Y=

Carmen Crespo (Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural).

Los pronósticos daban a Carmen Crespo (Adra, Almería, 1966) como una fija fuera del nuevo Ejecutivo de Moreno Bonilla, pero al final sigue y mantiene la misma cartera, rebautizada ahora como Agricultura, Agua y Desarrollo Rural al desgajarse las competencias medioambientales. Diplomada en Biblioteconomía y Documentación, tiene un perfil político duro que afiló en su etapa como portavoz del PP en el Parlamento andaluz entre 2015 y 2018, la última legislatura con el PSOE en el poder.

Persona de la máxima confianza tanto de Javier Arenas como de Juan Manuel Moreno, Crespo ingresó en el PP en 1990. Ha sido alcaldesa de Adra (2003-2011), diputada provincial (fue vicepresidenta de la Diputación) y parlamentaria autonómica desde 2000, con un paréntesis entre 2011 y 2015 en el que ejerció como delegada en Andalucía del Gobierno de Mariano Rajoy.

Como consejera en la pasada legislatura, ha impulsado sobre todo las políticas hidráulicas (el PP cifra la inversión en 1.500 millones de euros, provenientes sobre todo de un canon del agua que el PSOE nunca llegó a gastar) y mantenido una actitud de choque constante con el Gobierno de Pedro Sánchez. En la polémica por la legalización de regadíos en Doñana ha estado siempre de perfil, alegando que lo impulsaba el Parlamento y que las competencias eran de la Consejería de Fomento. Su momento más delicado (y que puso en entredicho su continuidad) lo vivió el pasado mes de diciembre, cuando fue imputada en el caso de las presuntas mordidas del PP de Almería, aunque dos días después era desimputada por la propia jueza alegando que fue citada como investigada por un error, una 'desimputación exprés' que sorprendió a la acusación particular.

Twitter: @CarmenCrespoPP Instagram: https://instagram.com/carmencrespo.diaz?igshid=YmMyMTA2M2Y=

Marifrán Carazo (Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda).

Marifrán Carazo es una de las personas que más terreno ha ganado en el círculo de confianza de Moreno en esta legislatura. Uno de los hitos del Gobierno de Moreno lleva su firma: la nueva ley andaluza del suelo (Ley de Impulso y Sostenibilidad del Territorio para Andalucía; LISTA). El presidente andaluz es su amigo personal, pero sobre todo valora su capacidad de trabajo y coordinación.

María Francisca Carazo Villalonga nació en Valladolid (1977), pero es granadina de adopción (llegó a estudiar a la ciudad hace 30 años) y diputada en el Parlamento andaluz por la provincia desde 2012. Su carrera política comenzó precisamente en la ciudad nazarí en 2007 como concejala del Ayuntamiento con José Torres Hurtado. Renueva la cartera de Fomento, aunque su nombre lleva meses en los mentideros del partido como posible candidata a la Alcaldía de Granada para las municipales de la próxima primavera. Ella no se ve en ese papel, dice, aunque nunca ha ocultado ese deseo a su círculo más próximo. No obstante, ahora que el PP de la capital nazarí está en plena convulsión, tras la salida de su presidente, Sebastián Pérez, que se tradujo una ruptura con Ciudadanos y la pérdida del Ayuntamiento en favor del PSOE.

Twitter: @marifrangr Instagram https://instagram.com/marifrangr?igshid=YmMyMTA2M2Y=

Rocío Blanco (Consejería de Empleo, Empresa y Trabajadores Autónomos)

Nacida en Córdoba en 1966, Blanco ha sido consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo desde que, a propuesta de Ciudadanos, entró a formar parte del Gobierno de coalición PP-Ciudadanos en 2019. Sin afiliación política, licenciada en Derecho por la Universidad de Córdoba y miembro del Cuerpo de Inspectores de Trabajo desde 1993, Blanco mantiene las competencias de Empleo en la Junta y asume las de empresa de otro independiente que no seguirá en el nuevo gobierno andaluz, Rogelio Velasco.

Blanco, última responsable de que la Junta haya sido condenada por seleccionar interinos al azar, tendrá que seguir haciendo frente a uno de los males de Andalucía, el paro que, tras catorce meses consecutivos de bajada del interanual, tuvo en junio su peor dato a nivel nacional. Y es que Andalucía fue la única comunidad autónoma en registrar el mes pasado una subida del desempleo, con 6.345 parados más. La Junta lo consideró “un tropiezo” mientras que los sindicatos de clase, CCOO y UGT, criticaron la “avaricia empresarial”. Con ambas cuestiones tendrá que lidiar Blanco, si bien las competencias de diálogo social han quedado centralizadas en Presidencia.

(No está en redes sociales)

Jorge Paradela (Consejería de Políticas para la Industria y la Energía)

Jorge Paradela, consejero de Políticas para la Industria y la Energía, viene del fútbol. Hace apenas una semana, el Sevilla FC comunicó que dejaba su cargo como director de negocio “por motivos personales y para emprender una nueva aventura profesional”, aunque fuentes del deporte aseguran que su relación con el Sevilla no funcionó. La aventura, no obstante, estaba en San Telmo. Paradela tiene un perfil independiente, desvinculado hasta ahora de la política. Sevillano de 1967, es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Sevilla, con formación adicional en diferentes institutos de empresa.

Antes de llegar al club hispalense fue director general para Europa de las relaciones corporativas de Heineken, para quien trabajó durante dos décadas, lo que le obligó a residir en Ámsterdam. Hasta 2020, fue también presidente de la Fundación Cruzcampo. En su perfil de Twitter, donde sigue presentándose como director de negocio del Sevilla, hay obras de Banksy entre citas del superventas Yuval Harari y el “evangelizador digital” Vala Afshar. “El carácter es cómo tratas a la gente que no puede hacer nada por ti”, dice una de hace apenas dos días.

Twitter: @ParadelaJSr Instagram: https://www.instagram.com/paradelahk/?hl=es

Catalina García (Consejería de Salud y Consumo)

Catalina García (Barcelona, 1969) debuta al frente de una Consejería que conoce bien. Después de que Moreno eligiera al consejero que enfrentó la pandemia para presidir el Parlamento andaluz, Jesús Aguirre, será su segunda la que dé continuidad a la gestión sanitaria en Andalucía. Diplomada en Enfermería por la Universidad de Jaén y diputada autonómica, la hasta ahora viceconsejera de Salud y Familias dimitió de su cargo para concurrir a las elecciones del pasado 19 de junio y asciende ahora a consejera aunque desprendiéndose de ese segundo apellido (Familias), que pasa a ser competencia de la Consejería de Integración Social.

García ha formado parte de las comisiones parlamentarias de Salud y de Políticas para la Protección de la Infancia en Andalucía y, además de su labor asistencial en una residencia de mayores de Jaén, ha ocupado también diversos cargos institucionales como alcaldesa de Jimena (Jaén) entre 1995 y 1999 y entre 2003 y 2011. Habrá que ver si la nueva consejera, además de seguir afrontando las derivaciones de la crisis de la Covid-19 (tras haber gestionado otras como la alerta sanitaria por listeriosis, el virus del Nilo occidental o la más reciente de la viruela del mano), sigue la misma línea de su predecesor en cuanto a promocionar las clínicas privadas, derivar servicios, pruebas de diagnóstico y operaciones menores de la sanidad pública a la privada o, en la cuestión de personal, lidiar con el enfado de los profesionales sanitarios, que vienen denunciando su situación laboral desde hace meses.

Twitter: @LinaGarcia_AND Instagram: https://www.instagram.com/linagarcia_and/

Arturo Bernal (Consejería de Turismo, Cultura y Deporte)

Arturo Bernal, malagueño de adopción y Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Málaga, ha hecho su carrera política siempre de la mano de Elías Bendodo, quien lo ha designado repetidamente como cargo de confianza en las distintas instituciones que ha ocupado. Fue Bendodo quien lo nombró director general en el área de Turismo en 2005, cuando era concejal. Más tarde lo colocó como gerente del Patronato de Turismo de la Costa del Sol, nada más llegar a la presidencia de la Diputación Provincial de Málaga, en 2011.

Cuando esta empresa pública se fusionó con SOPDE para dar lugar a Turismo y Planificación Costa del Sol (un ente público con 11,5 millones de euros de presupuesto), Bernal se mantuvo como gerente aprovechando un resquicio de la Ley de Bases de Régimen Local, que a priori prevé que ese cargo se cubra por concurso. Así lo señaló un informe de la intervención. La confección de un “traje a medida” para que Bernal siguiera ocupando el puesto de gerente provocó incluso la dimisión de Gonzalo Sichar (Ciudadanos) como vicepresidente del consejo de administración de la empresa pública.

Cuando Bendodo dio el salto a la política autonómica, Bernal saltó con él. En los últimos tres años y medio ha sido Consejero Delegado de Extenda-Agencia Andaluza de Promoción Exterior, S.A., entidad encargada de ejecutar la política de internacionalización de la Junta de Andalucía y adscrita la Consejería de Presidencia.

Bernal es un viejo conocido del sector turístico, sobre todo el malagueño, que este lunes se ha mostrado satisfecho por el nombramiento. A esta competencia deberá sumar las de Deporte y Cultura. Curiosamente, y tal y como recordó el periodista Curro Troya, hace cuatro años escribió lo siguiente durante una gala de los Goya: “Sólo hay una cosa que me dé más pereza y hartura que los separatistas catalanes y es la infumable e impresentable pantomima del cine español que cada año tenemos que aguantar de una cuadrilla de ingratos que viven o han vivido de las ayudas de un país al que no paran de denostar porque eso es ser progre y moderno. Me niego…”. Ahora deberá defender los intereses de los “ingratos” de Andalucía.

(No está en redes sociales)

Carolina España (Consejería de Economía y Hacienda)

Carolina España (Málaga, 1969), licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales, asume la Consejería de Economía y Hacienda, un área que ya gestionó a nivel municipal durante siete años (2003-2010). Su carrera profesional está vinculada únicamente a la política. Durante 13 años fue concejala del Ayuntamiento de Málaga, donde también ejerció como portavoz del equipo de Gobierno. Dejó el acta en 2012, un año después de ser elegida diputada por Málaga en el Congreso. Desde entonces ha revalidado su escaño en cuatro ocasiones y a día de hoy es portavoz de su grupo en la comisión de Hacienda y Función Pública.

España tiene un estilo directo, a veces bronco, ideal para la confrontación política. Además de ejercer de azote a la política económica del Gobierno (“nos va a cobrar por respirar”, ha llegado a decir), en los últimos meses ha abanderado una intensa campaña por la mejora de las conexiones ferroviarias en Málaga. Ahora tendrá que abandonar su escaño para asumir una “superconsejería” que aúna las competencias que antes ejercían Juan Bravo y Rogelio Velasco.

A nivel provincial, España es una figura con notable peso orgánico. Además de sus responsabilidades institucionales, coordinó la campaña electoral de 2015 a nivel provincial y durante un tiempo el partido la eligió como rostro televisivo en programas como La Sexta Noche, coincidiendo con la aparición de Podemos. De ella suele comentarse su sintonía personal con Julio Iglesias, padrino de su hijo. Durante la campaña a las elecciones generales de 2016, el cantante entró en directo en un programa de la Cadena Ser para decir que Carolina España es “un amor de persona”. “Tenemos cientos de conversaciones al año, pero todas son de política. No conozco bien sus 'hobbies', yo creo que toda la gente que vive la política fuerte, como ha sido el caso de Carolina en sus últimos 15 años, no tiene muchos 'hobbies', por desgracia”.

Twitter: @CarolinaEspanaR Instagram: https://www.instagram.com/carolinaespanar/channel/

(Esta información ha sido elaborada con la información de Daniel Cela, Antonio Morente, Javier Ramajo, Néstor Cenizo, Sara Rojas, Álvaro López, Miguel Ángel Santiago y Fermín Cabanillas)