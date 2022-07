Moreno rescata al número dos de Arenas como consejero de Presidencia y hombre fuerte de su nuevo Gobierno

El nuevo Gobierno andaluz de Juan Manuel Moreno aumenta de 11 a 13 consejerías, siete mujeres y seis hombres. El peso político recae en la Consejería de Presidencia, Interior y Diálogo Social, un departamento que hasta ahora gestionaba su mano derecha durante años, Elías Bendodo, y que hereda Antonio Sanz, que ha sido su viceconsejero en la pasada legislatura. Sanz es un veterano dirigente del PP andaluz, mano derecha de Javier Arenas durante varias legislaturas de oposición dura a los gobiernos del PSOE, diputado, senador y coordinador de la campaña de Soraya Sáenz de Santamaría que perdió contra Pablo Casado en el último congreso del partido.

La renovación del Ejecutivo andaluz es del 75%, con cuatro independientes y un peso significativo de cargos orgánicos del PP (hijos políticos de Arenas, pero también hermanos de Bendodo, que deja su impronta en el nuevo gabinete). Repite Patricia del Pozo, que cambia Cultura por el departamento de Desarrollo Educativo y Formación Profesional; Carmen Crespo se mantiene en su departamento que pasa a llamarse Agricultura y Agua (se desgaja Medio Ambiente en una cartera propia); y Rocío Blanco continúa en Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, siendo el único nombre de la cuota de Ciudadanos que se mantiene del anterior Gobierno de coalición.

El resto son nombres nuevos, con un alto peso orgánico en algunos de los elegidos. El hasta ahora alcalde de Almería, Ramón Fernández Pacheco, será el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul; el hasta ahora portavoz parlamentario del PP y ex alcalde de Córdoba, José Antonio Nieto, será el titular de Justicia, Administración Local y Función Pública; Carolina España, otra arenista que ahora es teniente de alcalde en Málaga, Carolina España, es la nueva consejera de Hacienda y Economía (se fusionan dos competencias que estaban separadas); la secretaria general del PP andaluz, Loles López, entra en el Ejecutivo como consejera de Integración Social, Juventud e Igualdad de Oportunidades.

La entrada de López en el Ejecutivo le obliga a delegar el control orgánico en el recién nombrado coordinador general del PP andaluz, Antonio Repullo, una figura que Moreno creó nueva en el último congreso en previsión de la designación como consejera de su número dos en el partido. Su departamento gestiona las políticas de mujer y lucha contra la violencia machista, y asume las políticas de familia que, hasta ahora, estaban en la nomenclatura del departamento de Salud (una exigencia de Vox en el acuerdo político que firmó con el PP para apoyar su investidura, y que Moreno ha desmontado).

El resto de nombres son más técnicos, profesionales del mundo de la empresa y la universidad. Jorge Paradela, licenciado en Económicas y alto ejecutivo de Heineken, será el consejero de Industria y Energía; Arturo Bernal, que gestionaba la empresa pública Extenda y fue director general de turismo y planificación en la Costa del Sol, asume la consejería de Cultura, Turismo y Deporte (áreas que hasta ahora están distribuidas en tres departamentos distintos). Moreno lo incluye entre los independientes, pero es un hombre de la confianza de Bendodo en la Diputación de Málaga.

Sanz no es el único viceconsejero que es ascendido. La número dos de Jesús Aguirre en el departamento de Salud, Carolina García, ocupará ahora su puesto, dando continuidad a la gestión de la pandemia y otras crisis sanitarias que han afectado a Andalucía los últimos años. Este área asume las competencias de Consumo. El ex presidente de la Conferencia de Rectores de España (CRUE) y catedrático de la Universidad de Córdoba, José Carlos Gómez, será consejero de Universidad e Innovación. Moreno ha querido mantener separadas las competencias sobre la educación reglada de la universitaria, y darle una cartera específica a ésta última que antes no tenía.

Ha quedado desierto, por ahora, el nombre de la persona que ocupará la portavocía de la Junta de Andalucía, que hasta ahora asumía el consejero de Presidencia, Elías Bendodo. Moreno ha aclarado que aún no lo había decidido, que no lo consideraba “prioritario”, pero que lo decidirá antes del primer Consejo de Gobierno de este martes.

El regreso de Arenas

El regreso de Antonio Sanz a la primera fila del Gobierno andaluz es el movimiento más arriesgado que acomete Moreno, porque con él reaparece un largo historial del PP asociado a Javier Arenas -fue su mano derecha durante años- y sus muchos años de oposición hostil a los gobiernos socialistas.

Sanz fue quien coordinó la campaña de Soraya Sáenz de Santamaría en el congreso nacional del PP que le enfrentó (y perdió) contra Pablo Casado. En política ha ocupado lo que puede ocupar un eterno número dos que despliega un perfil duro para reblandecer a su líder. Fue diputado muchos años, senador, presidente del PP de Cádiz y delegado del Gobierno en Andalucía.

En las elecciones de 2018 no fue en las listas electorales del PP por primera vez en años, porque fueron confeccionadas por la dirección nacional de Casado. Moreno lo rescató para su Gobierno como viceconsejero de Presidencia, número dos de Bendodo, en un puesto en el que ha gestionado como buen fontanero muchos incendios políticos y territoriales.

Los alcaldes andaluces, de todo signo político, han recurrido a él cada vez que sobresalía una crisis que necesitase el apoyo de la Junta, y su trabajo ha sido muy reconocido en ese papel. Para la dirección del PSOE, en cambio, siempre fue la bestia negra, el portavoz de todos los episodios del macrofraude de los ERE que terminó por aplastar a los gobiernos de Manuel Chaves y José Antonio Griñán, condenados por prevaricación y malversación de fondos.

Ciudadanos, borrado

El primer Gobierno que presidió Moreno era una coalición entre PP y Ciudadanos, los populares coparon seis consejerías y los naranjas cinco. La renovación de al menos el 75% de los miembros del Ejecutivo se daba por descontada con la salida de los cinco consejeros de Ciudadanos y otros tres del PP que ya han sido reasignados a otras tareas: Elías Bendodo, el hombre fuerte de Moreno, deja Presidencia para centrarse en su puesto de coordinador general del PP nacional; Juan Bravo abandona Hacienda para ser vicesecretario de Economía del partido; y Jesús Aguirre ha salido de Sanidad para presidir el Parlamento andaluz.

Se sabía, por tanto, que ocho de 11 nombres no iban a repetir y quedaba la duda sobre la continuidad de las tres consejeras del PP: Marifrán Carazo (Fomento), Patricia del Pozo (Cultura) y Carmen Crespo (Agricultura). Crespo fue alcaldesa de Adra (Almería), veterana diputada en varias legislaturas, ex portavoz del PP en la Cámara y delegada del Gobierno de Mariano Rajoy en Andalucía. Tiene un peso significativo en el partido, pero sobre su descarte se relaciona con una investigación judicial en curso sobre la supuesta caja b del PP en Almería, que la salpica directamente y a otras 19 personas.

Crespo no está imputada. Una jueza de Almería la llamó a declarar por error, porque su aforamiento como parlamentaria andaluza deriva el caso al TSJA. Su implicación en la presunta trama de financiación ilegal se remonta a los años en los que fue presidenta de la Asociación de Promotores Turísticos del Poniente, entre 2009 y 2011. La investigación, que se inició en 2014, apunta al pago de comisiones por la constructora Hispano Almería, SA a distintos ayuntamientos almerienses gobernados por el PP y está relacionada con la participación de Crespo en la gestión de subvenciones al consistorio de La Mojonera -su regidor está imputado- cuando presidía dicha asociación.

Moreno ha puesto en marcha el nuevo Gobierno andaluz en tiempo récord. Apenas un mes desde las elecciones del 19 de junio, en las que logró una mayoría absoluta de 58 diputados [tres más de los necesarios], el presidente de la Junta ha cumplido su cronograma de empezar a funcionar lo antes posible con un nuevo equipo con la vista puesta en aprobar los Presupuestos autonómicos para 2023.

La guerra en Ucrania y el posterior encarecimiento de los precios del gas, el petróleo y los alimentos ha desbocado la inflación por encima de los dos dígitos, golpeando fuertemente el bolsillo de las familias, a las pequeñas empresas y la tasa de empleo, siempre por debajo de la media nacional. Moreno ha tenido en cuenta las sombras que se ciernen sobre la economía andaluza para conformar un Gobierno “de gestión”, con un peso significativo en la política de rebajas fiscales y la búsqueda de inversión exterior para generar más empleos.

El de ahora es un Ejecutivo andaluz muy distinto al de 2019. El PP llegaba al Palacio de San Telmo después de 37 años haciendo una oposición infructuosa al PSOE. En esos años, una de sus críticas recurrentes iba dirigida a la “mastodóntica” estructura del Gobierno, con especial virulencia hacia las empresas del sector instrumental, bautizadas peyorativamente como “administración paralela”. Se formó un Ejecutivo de coalición PP-Ciudadanos con el compromiso de jibarizar esa estructura, lo cual se tradujo en una reducción del número de consejerías: de las 13 del último gabinete de Susana Díaz a los 11 departamentos que compartían los populares (seis) con los naranjas (cinco).

En la práctica esto se tradujo en una acumulación de competencias dispares e inconexas dentro de la misma macroconsejería, cuyo máximo exponente fue el departamento del vicepresidente de la Junta, Juan Marín, responsable de Turismo, Justicia, Administración Local y Regeneración Democrática. Tras lograr la mayoría absoluta, lo primero que admitió Moreno fue que ese esquema de Gobierno fue un error, fue inoperante en muchos momentos, y que tener más consejerías no significaba necesariamente tener más gastos, porque los segundos y terceros niveles de los macrodepartamentos que hicieron multiplicaban el número de personal necesario.