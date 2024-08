La promesa pendiente de Moreno tras las elecciones de 2022: televisión y wifi gratuitas en los hospitales

La implantación de televisión y wifi gratis en los hospitales de Andalucía sigue pendiente dos años después de que el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, lo prometiera en el arranque de la campaña electoral de 2022. Moreno, quien decidió nadar a contracorriente de la decisión del Partido Popular andaluz, que rechazó esta medida en una comisión parlamentaria de 2019, se comprometió a llevarla a cabo si seguía al frente del Ejecutivo tras las votaciones autonómicas del 19 de junio. Moreno fue reelegido presidente el 21 de julio, cargo que asumió el día 23. Sin embargo, las promesas de disponer de wifi y televisión gratuitos en todos los hospitales andaluces siguen en la lista de espera.

En pleno verano de 2024, el proyecto de instalación de wifi aún sigue siendo una incógnita. Fuentes de la Consejería de la Presidencia, organismo al que compete esta materia, afirman que aún no se puede desvelar el contenido del mismo ni su alcance, “porque aún no se ha presentado”. Desde la Consejería aseguran que no saben los hospitales que quedan pendientes, pues es un dato “del que dispone el Servicio Andaluz de Salud (SAS)”. Desde el SAS, por su parte, afirman que la iniciativa del wifi no les compete y pasan la pelota a la Junta: “No es un proyecto propio del SAS, sino una iniciativa a nivel de la Junta de Andalucía, pero que generalmente va vinculado al contrato de televisión”. Es decir, aquellos hospitales que mantienen la televisión privada también mantienen el wifi de pago.

La televisión ha corrido mejor suerte: solo quedan seis hospitales que continúan con televisión de pago. Desde el SAS argumentan que se debe a que aún “continúan vigentes los contratos de concesión de servicios vinculados también al servicio de telefonía”. Así, fuentes del SAS anuncian que, una vez finalizados estos contratos antiguos, estos hospitales tendrán ya “televisión gratuita”. Se trata de los hospitales Virgen de Valme y Virgen del Rocío, de Sevilla; los hospitales de Motril y Virgen de las Nieves, de Granada; el Hospital Reina Sofía, de Córdoba; y el Hospital Virgen de la Victoria, de Málaga. Algunos como el Hospital Virgen de Valme van a mantener el contrato de televisión privada hasta el año 2031.

Cambio de sentido de Moreno

Con esta decisión, Moreno dio un giro al posicionamiento de su partido, que en una comisión sanitaria de 2019 en el Parlamento andaluz se opuso a la propuesta general de hacer la gratuidad de las televisiones a los hospitales Reina Sofía y Valle de Los Pedroches de Córdoba. Fue una iniciativa que planteó el PSOE-A para equiparar estos centros a los de Cabra o en el Materno-Infantil de esta misma provincia, que sí disponían de acceso gratuito a la televisión. El Partido Popular no fue el único se posicionó en contra, lo hizo en compañía de Vox y el partido ya extinto Ciudadanos.

No fue la única vez que el Partido Popular criticó una medida como la que propuso el presidente andaluz. En la Comunidad de Madrid, una diputada del PP calificó “marxismo sanitario” una proposición no de ley (PNL) de Más Madrid similar al anuncio de Moreno Bonilla. María del Mar Nicolás Robledano criticó primero esa PNL —cuyo texto pedía implementar la gratuidad del aparcamiento y televisión, y establecer conexión wifi en los hospitales públicos— bajo el argumento de que durante el confinamiento Ayuso “ya dio instrucciones para que estos dos servicios se ofrecieran de manera gratuita” pero, a continuación, procedió a cargar contra la propuesta en sí misma: “Señorías, no hay nada más demagógico ni más populista que pedir parking y televisión gratis en los hospitales”.