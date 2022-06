Moreno propone televisión gratis en hospitales, una medida a la que se ha opuesto el PP en Andalucía y en Madrid

El candidato del PP en las elecciones andaluzas, Juan Manuel Moreno, se ha comprometido este viernes a que todos los hospitales públicos andaluces tengan wifi y televisión gratuita si sigue al frente del Ejecutivo tras las votaciones autonómicas del 19 de junio. Sin embargo, esta medida fue rechazada por PP, Ciudadanos y Vox en 2019 en una comisión parlamentaria de salud cuando se propuso extenderla a todos los hospitales públicos de Andalucía De hecho, y según datos de la web de la Junta de Andalucía, el acceso a la televisión gratuita ya estaba implementando en 19 centros sanitarios a finales de 2018 con el Gobierno socialista apoyado entonces por Ciudadanos. El plan era ir ampliándolo a lo largo del 2019, extremo que no se llevó a cabo con el cambio de Gobierno.

En marzo de 2019, la propuesta de mantener y ampliar la medida llegó al Parlamento andaluz donde no pasó de la comisión sanitaria porque PP, Ciudadanos y Vox votaron en contra.

“¡Parking y tele gratis! ¡Eso es populismo!”

No es la primera vez que el Partido Popular critica una medida como la que ha propuesto el presidente andaluz. En la Comunidad de Madrid, una diputada del PP calificó “marxismo sanitario” una proposición no de ley (PNL) de Más Madrid similar al anuncio de Moreno Bonilla. María del Mar Nicolás Robledano criticó primero esa PNL —cuyo texto pedía implementar la gratuidad del aparcamiento y televisión, y establecer conexión wifi en los hospitales públicos— bajo el argumento de que durante el confinamiento Ayuso “ya dio instrucciones para que estos dos servicios se ofrecieran de manera gratuita” pero, a continuación, procedió a cargar contra la propuesta en sí misma: “Señorías, no hay nada más demagógico ni más populista que pedir parking y televisión gratis en los hospitales. Ustedes no piden más quirófanos ni más médicos, ¡ni siquiera más hospitales!”, afirmó, como quedó recogido en el Diario de Sesiones del 4 de noviembre de 2021. f).

Nuestra propuesta para eliminar el impuesto a la enfermedad que supone pagar Tv-wifi-parking para pacientes en hospitales ha sido aprobada.



— ✳️ Manuela Bergerot (@manuelabergerot) 4 de noviembre de 2021

“Yo creo que, en el fondo, ustedes lo que están diciendo a los madrileños es que la sanidad madrileña funciona; de hecho, ¡es que saben que funciona la sanidad madrileña!, pero como ustedes tienen un cupo para proponer algo y quedar bien con el marxismo sanitario de su líder, pues eso, ¡parking y tele gratis! ¡Eso es populismo!”, insistió Nicolás Robledano ante la Asamblea de Madrid. Finalmente la propuesta salió adelante con 71 votos a favor y 65 abstenciones.

A pesar de las declaraciones de su compañera de partido en Madrid y de los votos en contra de ampliar la medida en Andalucía un año antes de la pandemia, Moreno ha lanzado esta iniciativa electoral en su primer día de campaña con una visita al Hospital Militar de Sevilla (“un símbolo de la gestión del Gobierno del cambio”, ha asegurado) donde le han acompañado el consejero de Salud y candidato por Córdoba, Jesús Aguirre, y la cabeza de cartel por la provincia de Sevilla, Patricia del Pozo, también consejera de Cultura.

El propio Moreno ha explicado que en estos momentos está vigente un contrato de adjudicación a una empresa realizado por la anterior administración del PSOE-A que supone el pago de la televisión por parte de los pacientes en los hospitales públicos, si bien, asegura, en cuanto acabe su vigencia, según ha señalado, ese contrato “pasará a la historia” y el Servicio Andaluz de Salud se hará cargo de ese servicio. Un servicio por el que votaron en contra al llegar al Gobierno andaluz. Algo que se contradice con la explicación de la propia Junta sobre cuántos hospitales mantenían en 2022 el servicio de televisión gratis, que han asegurado que cada hospital o central provincial de compra es responsable de sus contratos. Fuentes socialistas aseguran que no hay un contrato único en vigor, si no que cada hospital tiene sus contratos y, de hecho, afirman fuentes cercanas al gobierno anterior, que no se pudo implementar de golpe la implantación de la televisión gratis porque estos contratos estaban vigentes y tenían que ir expirando.