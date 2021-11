La Junta de Andalucía aumenta un 43% en un año el presupuesto para externalizar la sanidad pública hacia la privada

La Junta de Andalucía ha incrementado el presupuesto que destina a externalizar parte de la sanidad pública en la privada. Según el informe que ha hecho público Comisiones Obreras (CCOO), el Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha aumentado en un 43% el dinero que destina a utilizar los servicios del sector privado. Este dato y el aumento de las listas de espera para consultas externas explican, a juicio del sindicato, por qué sí han disminuido las listas de espera quirúrgicas. CCOO acusa a la Junta de “maquillar” las cifras de esta manera para poder vender un descenso en el tiempo que espera un enfermo para ser operado de cualquier patología.

El SAS ha pasado de invertir en la sanidad privada 463 millones de euros en 2021 a subir esa cifra hasta los 662 millones para 2022, un incremento de casi 200 millones en solo un año. En el informe llama también la atención sobre la externalización de los servicios que ha incrementado su dotación presupuestaria sobre todo en los pacientes oncológicos. En ese apartado, el desembolso de las arcas públicas aumenta un 213% de cara a 2022. A su vez, la financiación de conciertos con instituciones privadas cerradas también se aumenta en un 31,52% pasando de los 182 millones de 2021 a 239 para el próximo año. Cifras que para CCOO explican por qué se ha producido una mejora en las listas de espera quirúrgicas al derivar a los pacientes hacia el sector privado.

El caso de las operaciones

En ese sentido, el documento que ha hecho público el sindicato también compara los datos del año 2018 con las cifras que aporta el SAS actualizadas a junio de 2021. De esa forma, se puede concluir que el número total de personas en las listas de espera quirúrgicas ha disminuido en 34.676, un 21,94% menos que hace tres años. Si a 31 de diciembre de 2018 había 158.000 pacientes esperando a ser operados, a 30 de junio de 2021 la cifra superaba ligeramente los 123.000 enfermos. No obstante, aunque a nivel andaluz se aprecia una mejoría, en las provincias de Almería y Jaén ha aumentado en unas mil personas las que hay ahora esperando una operación.

Sin embargo, los pacientes con los que no se han cumplido los plazos que garantiza por decreto la Junta de Andalucía, o que llevan más de un año esperando a ser operados, han aumentado en un 4,29% entre junio de 2019 y junio de 2021. Un periodo en el que hay que tener en cuenta la incidencia de la pandemia de la Covid-19 y el retraso que se ha producido en muchas intervenciones quirúrgicas que han sido desprogramadas por los confinamientos y por la presión asistencial. No obstante, pese a la mejoría de la pandemia en los primeros meses de este 2021, en junio había casi 21.000 pacientes andaluces esperando a ser operados mucho más tiempo del que estaba garantizado y en algunos casos aguantando durante más de un año sin poder resolver su patología en un quirófano.

Según CCOO, aunque el número de personas en lista de espera quirúrgica han disminuido, la realidad es que la demora media ha aumentado en 9 días. Una cifra importante porque en la mayoría de casos hay plazos garantizados para ser operados que se deben cumplir en 90, 120 o 180 días como máximo porque sus procesos son complejos o revisten cierta gravedad, por lo que la demora puede ser la diferencia entre la curación o el empeoramiento sin retorno del cuadro clínico del enfermo. Además, antes de la pandemia, ya se incrementó el número de personas que esperaban pese a tener plazo garantizado. A diciembre de 2019, hubo 11.543 personas más que en el mismo periodo de 2018, con un incremento medio de 5 días de demora.

"Maquillar las cifras"

El sindicato considera que la Junta ha priorizado la lista de espera de las operaciones menos complejas para “aligerar” esas cifras. “Desde diciembre de 2018 a junio de 2021 se ha reducido en 32.388 personas, un 53,93% menos de personas en listas de espera sin plazo garantizado, y han disminuido en 133 la media de días de demora, una reducción del 34,90%”. Para CCOO, es llamativo que se haya producido un descenso también de personas que esperan más de un año para ser operadas porque la cifra (44,71%) prácticamente coincide con el aumento de la lista de espera de aquellos pacientes que carecen de un plazo garantizado para ser atendidos (42,16%).

Pero la explicación de todo lo anterior puede encontrarse en el aumento que han experimentado las listas de espera para consultas externas o especialistas. Es decir, aquellas listas en las que están los pacientes que están esperando a que el médico especializado en su dolencia pueda verle. Si esto no ocurre, no hay modo de que les deriven a ser operados y así no se incrementan las listas de espera quirúrgicas, según entiende CCOO. En cifras totales, entre diciembre de 2018 y junio de 2021 estas listas han aumentado en 35.523 ciudadanos pasando de 685.523 pacientes a 720.606. Para el sindicato, este incremento tiene como consecuencia "el retraso de los diagnósticos y, por tanto, el ingreso en las listas de espera”.

“Estos aspectos nos hacen pensar en el intento decidido del Gobierno de la Junta de Andalucía de maquillar las cifras globales de la lista de espera quirúrgicas, apoyándose primero en un infradiagnóstico de patologías y segundo en la derivación hacia la sanidad privada de patologías sin plazos (patologías menos compleja)”. Por otra parte, la externalización de la sanidad pública hacia la privada es, a juicio de CCOO, “una política inaceptable porque atenta directamente contra la sanidad pública andaluza, contra la equidad de los andaluces y andaluzas y solo se beneficia la sanidad privada, que no cesa de aumentar su margen empresarial a costa de los presupuestos públicos”.