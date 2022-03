Andalucía bate su récord en derivaciones a la sanidad privada: 200 millones de euros, casi un millón de pacientes

Mientras la sanidad privada bate marcas en Andalucía con el mayor crecimiento en pólizas, la Junta superó en 2021 el récord de derivaciones de pacientes de centros sanitarios públicos a centros sanitarios privados, tanto a nivel del número de pacientes como a nivel de gasto. Según datos oficiales, el número de derivaciones para ingresos hospitalarios de pacientes, para intervención quirúrgica y para estudios diagnósticos y pruebas funcionales durante el año pasado fue de 858.529 personas, de las cuales 772.310 fueron para estudios diagnósticos y pruebas funcionales. El presupuesto público devengado en 2021, a fecha 24 de enero de 2022, fue de 201.073.079 euros en ese sentido. La Covid-19 no ha sido el detonante de este aumento ya que, de acuerdo a la misma información facilitada por el Servicio Andaluz de Salud (SAS), solamente 20 pacientes que sufrían la nueva enfermedad fueron derivados durante el pasado ejercicio a la sanidad privada.

La sanidad privada bate marcas en Andalucía el año de la pandemia con su mayor crecimiento en pólizas

Las cifras rebasan las de otros años. Como ya informó este periódico, el presupuesto público de 2017 en igual sentido fue de 114,87 millones, con un total de 562.575 personas derivadas. En 2018, el gasto fue de 90,41 millones, con 573.082 personas derivadas. En los años 2019 y 2020, ya con PP y Ciudadanos en el Gobierno de la Junta, los presupuestos ascendieron a 108,74 millones y 150,33 millones, respectivamente, y el número de derivaciones superó entonces por primera vez en la serie histórica, en ambos casos, los 600.000 pacientes (627.202 y 618.651), la mayoría para estudios diagnósticos y pruebas funcionales, al igual que ocurría cuando gobernaba el PSOE.

Cabe recordar que la Junta, hace poco más de un año, había negociado con los hospitales privados un justiprecio por cama y UCI a la baja, en previsión de derivar a entre el 10 y el 15% de los pacientes con Covid-19 o pluripatológicos con diagnóstico favorable, para evitar el colapso de los hospitales públicos más saturados. El precio para las arcas públicas de cada derivación a la privada quedó fijado en 177,46 euros/día, coste de la estancia hospitalaria básica (sin prueba médica). Antes de fijarse ese precio, la horquilla en la tarificación que negociaba el SAS en cada provincia con los hospitales privados oscilaba entre los 131 euros y los 192,78 euros. Es decir, el precio/día quedó fijado bastante más cerca del coste más elevado que hasta ese momento estaba estipulado.

Renovación de sanitarios

Según un informe de CCOO publicado en este medio en noviembre, el SAS ha pasado de invertir en la sanidad privada 463 millones de euros en 2021 a subir esa cifra hasta los 662 millones para 2022, un incremento de casi 200 millones en solo un año. Aquel informe llamaba también la atención sobre la externalización de los servicios que ha incrementado su dotación presupuestaria, sobre todo en los pacientes oncológicos. En ese apartado, el desembolso de las arcas públicas aumentaba un 213% de cara a 2022. A su vez, la financiación de conciertos con instituciones privadas cerradas también se aumentaba en un 31,52% pasando de los 182 millones de 2021 a 239 para este año.

Hace apenas unos días, y en relación con el ámbito sanitario, el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, anunció que su Gobierno va a prorrogar hasta después de las elecciones los contratos de 12.000 sanitarios a punto de expirar, cifrando una inversión de 347 millones para mantener en su puesto al colectivo de refuerzo fichado durante la pandemia hasta el 31 de diciembre, una vez hayan pasado las elecciones andaluzas. El sector sanitario ha acogido con recelo el anuncio ya que los sindicatos recuerdan que los profesionales no pueden esperar a que se renueven sus contratos para poder planificar su futuro laboral, criticando que no se apueste por una estabilización del personal mientras la presión asistencial no decae.

Los representantes de los trabajadores han mostrado su inquietud en alguna ocasión respecto a la actitud del consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, con la sanidad privada. “El consejero debería estar abriendo hospitales públicos, no visitando los privados”, lamentaron cuando acudió al Hospital Materno-Infantil Quirónsalud de Sevilla a finales de año, sobre todo ante el “desmantelamiento” de la sanidad pública, que ha motivado numerosas movilizaciones en Andalucía en los últimos meses, con epicentro en la del pasado 19 de febrero en las ocho capitales.