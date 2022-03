El Gobierno de Andalucía prorrogará hasta fin de año los contratos de miles de sanitarios de refuerzo a punto de expirar

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, ha anunciado este lunes la decisión de su Gobierno de destinar otros 347 millones de euros a “blindar” hasta final de año todos los contratos de los profesionales sanitarios en la sanidad pública que finalizaban en próximas fechas. Fuentes del Gobierno andaluz aclaran que la prórroga de los contratos se extenderá a todos los sanitarios incorporados al sistema como refuerzo ante la pandemia -muchos de ellos expiraban el 30 de abril- y los que han sido fichados con contratos temporales a posteriori.

La Junta contrató a 20.000 sanitarios de refuerzo, gracias a un fondo extraordinario que el Gobierno repartió entre las comunidades para hacer frente a la pandemia de Covid-19. Un año después, ya sin esa partida extra, el Ejecutivo de Moreno prorrogó el contrato a 12.000 profesionales y prescindió de los otros 8.000, a quienes no renovó. Esta decisión fue muy contestada en la calle, por los sindicatos del sector y por la oposición, que acusaron a Moreno de no acompasar con personal sanitario el repunte de trabajo en los centros de atención primaria como consecuencia de la pandemia.

Esos 12.000 sanitarios que sí vieron prorrogar sus contratos seis meses veían ahora expirar su puesto a finales de abril. Durante su intervención con motivo de la visita que ha realizado a la reforma del Laboratorio del Hospital Materno Infantil de Málaga, Moreno ha anunciado que se va a producir un nuevo esfuerzo extraordinario del Servicio Andaluz de Salud (SAS) para dar cobertura a los contratos que finalizaban en próximas fechas y que, en consecuencia, se puedan renovar hasta final de año a todos aquellos profesionales sanitarios que deseen seguir con su labor en la sanidad pública andaluza.

Se trata, según ha añadido, de 347 millones para “blindar” todos esos contratos en la sanidad pública andaluza hasta final de año, apuntando que alguno, por ejemplo, finalizan el 30 de abril. “Vamos a garantizar los contratos hasta final de 2022, haciendo un sobreesfuerzo porque no hay fondo Covid, sino que tiene que ser con fondos propios”, según ha indicado el presidente, quien ha apuntado que su Gobierno hace el esfuerzo hasta donde puede llegar.

Y ha añadido que 347 millones es un “importante esfuerzo” y ha recordado que la previsión de los presupuestos de la comunidad autónoma para 2022 era invertir 1.300 millones de euros más, pero finalmente no ha podido ser porque no se aprobaron al no contar con apoyo de ninguno de los tres partidos de la oposición, PSOE-A, Unidas Podemos y Vox, informa Europa Press.

El deterioro de la sanidad pública, la falta de recursos y personal en los centros de salud de Andalucía tras el repunte de contagios a principios de año derivó en una fuerte presión al Gobierno de Moreno, tanto en el Parlamento como en las calles, con manifestaciones multitudinarias en todas las capitales de provincia. La presión aminoró a medida que la sexta ola remitía, pero el PSOE sigue esgrimiendo el “colapso sanitario” como su principal línea de oposición a Moreno.

El jefe del Ejecutivo andaluz ha indicado que unos presupuestos prorrogados “limitan muchísimo la actividad de planificación de la inversiones” y ha expresado que le gustaría que los esfuerzos que está haciendo la Junta para poner fondos sobre la mesa se valorasen en su justa medida.

Ha insistido en que su Gobierno va a trabajar de manera decidida para mejorar la sanidad pública, porque “hay margen de mejora y nos quedan cosas por hacer” y se harán con “diálogo, determinación, audacia y con mucho esfuerzo”. Moreno ha indicado que desgraciadamente no hay “varitas mágicas, sino que todo es con esfuerzo y compromiso”: “La determinación del Gobierno va a ser intentar mejorar la calidad de nuestra sanidad, pasito a pasito”. Ha expresado su orgullo por el trabajo de los profesionales sanitarios.

Asimismo, durante su intervención el presidente ha puesto el acento en que la sanidad pública tiene que seguir estando preparada para cualquier eventualidad en un futuro, porque la pandemia del coronavirus aún no ha terminado. “Sigue siendo nuestro deber estar preparados ante posibles eventualidades, que espero que no las tengamos”, ha apuntado.

Ha indicado que durante su mandato, han pasado todas las cosas que podían pasar y que sólo le falta ya tener que afrontar una “invasión extraterrestre o una invasión zombi”.