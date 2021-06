Rocío Ruiz ha abogado por tomar “medidas contundentes” contra los países que legislan leyes homófobas

La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha asegurado hoy que no se va a "acobardar" en el Parlamento para luchar contra los delitos de odio relacionados con la libertad sexual, y ha lamentado que esta es “una sociedad más extrema con un crecimiento de los delitos de odio”.

La ONCE lanza un cupón por la inclusión y la diversidad en el Día del Orgullo LGTBI+

Saber más

En un comunicado tras su intervención en la presentación del cupón de la ONCE especial con motivo del Día del Orgullo, Ruiz ha abogado por tomar “medidas contundentes” contra los países que legislan leyes homófobas, en alusión a Hungría, y por rescatar la memoria “para no olvidar cómo hemos llegado hasta aquí”.

“Me molesta que se frivolice con las personas transexuales, que necesitan respeto, no tolerancia”, ha dicho en otro momento de su intervención, y ha asegurado que levantará la voz en el Parlamento de Andalucía “cada vez que se vulneren derechos o se discrimine a las personas por razón de a quién quieren o cómo quieren”.

Ha dicho que no se va a “acobardar” y “hay que ser valientes con las primeras veces”, porque “no valen programas puntuales sino estrategias transversales desde el ámbito de la salud, la educación, la cultura, el ocio o el deporte”.

Ha añadido que es necesaria “valentía para acabar con la homofobia en el deporte”, para anunciar que la Junta de Andalucía se va a personar en los delitos de odio que atenten contra la libertad sexual de las personas.

“La historia la escriben los valientes, sin matices, y no existe igualdad sin diversidad”, ha dicho, para subrayar que su meta es “que llegue el día en que no se celebre el Día del Orgullo o no haya un cupón de la ONCE dedicado al Orgullo porque ya nadie juzgue a nadie y pueda amar en libertad”.