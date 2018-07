Una familia reclama al Club Náutico Sevilla el acceso de la niña saharaui que tiene acogida por dos meses

Después de realizar las gestiones, por primera vez Carmen Benavides decidió acoger este verano a una niña saharaui. Tenía la ilusión de pasar dos meses con Embarca de 11 años y de disfrutar ese tiempo con ella, como si fuese una hija más; sin embargo, su plan ha tenido un contratiempo: el Club Náutico Sevilla le ha impedido ingresar a sus instalaciones con la niña saharaui en régimen de acogida temporal, con las mismas condiciones económicas que sus hijos naturales porque “la normativa no lo contempla”.

“Hemos solicitado por escrito que Embarca figure como un miembro más de la familia y pagar la cuota correspondiente, pero la primera respuesta del Club ha sido que su normativa no lo contempla y que debía abonar un pase de transeúntes entre los 22 euros por día suelto (44 si es festivo) hasta los 232 por 30 días lo cual es económicamente inviable”, ha señalado Carmen.

Sin embargo, según las fuentes del Club Náutico Sevilla, esta opción sería la más económica porque de lo contrario la familia de Carmen Benavides debería acogerse al régimen de adopción y pagar más dinero. “De acuerdo a los estatutos, cuando hay adopción de hijos, se tendría que pagar las cuotas atrasadas, es decir desde los dos años de edad del menor hasta su edad actual”, han explicado.

"El mejor trato solidario en todos sitios"

Con esta norma, Benavides y su familia tendrían que pagar las cuotas atrasadas de 9 años, ya que de acuerdo a sus papeles Embarca tiene 11 años, pero Carmen Benavides señala que esa opción de adopción no se la han planteado y “aunque lo hubieran hecho, es absurdo porque Embarca está en acogida solo dos meses. Lo que pedimos es que se la considere una hija más de la familia durante este tiempo como lo han hecho médicos, enfermeros, dentistas, oculistas a donde hemos ido con Embarca. En todos estos lugares hemos encontrado el mejor trato solidario menos en el Club Náutico Sevilla”, ha dicho.

Por ello, para demandar un trato igualitario de Embarca con sus hijos naturales, Benavides inició una cadena de reclamos vía Twitter y finalmente el Club Náutico Sevilla le ha dado una segunda respuesta el último jueves a través de una “solución de compromiso, con 15 días de ingreso gratuito al Club para Embarca”; sin embargo, Carmen Benavides y su familia la ha rechazado porque “no quiero nada gratis, sino pagar la cuota como mi hija, con las mismas condiciones que mis hijos naturales”, ha señalado.

Ante este rechazo, las fuentes del Club Náutico han informado que esta semana se realizará una junta donde se abordará la solicitud de Carmen Benavides. Si bien reconocen que el régimen de niños de acogida no se encuentra recogido en el estatuto, afirman que están abiertos a la colaboración y a mejoras. “Todo presente nos ayuda a mejorar y nos permite tener precedentes”, han señalado tras informar que en marzo se llevó a la asamblea del club un tema similar para recibir a las personas trabajadora del hogar y abuelos que no están inscritos en la unidad familiar de los socios, pero que fue rechazado en la junta.

“Hay precedentes positivos"

Según Carmen Benavides, existen antecedentes de otras directivas del 2013 que permitieron la entrada de hijos de acogida de socios del Club Náutico Sevilla por lo que considera que el problema no es de la normativa sino de interpretación de la misma. “La gestión anterior era solidaria, esta no tiene sensibilidad ni sentido de justicia. He sentido discriminación como familia acogedora, porque no nos permiten ejercer derecho de usar el club como una familia que somos”, ha finalizado.