"Sólo Star Wars o Marvel se pueden comparar con Juego de Tronos"

Que Juego de Tronos es mucho más que una serie es algo que no parece tener discusión, pero que sea tal su impacto que expertos de tres continentes se reúnan en un congreso para analizarla de arriba a abajo desde el punto de vista de las humanidades era algo impensable hace unos meses, cuando "en una cafetería, donde suelen empezar muchas cosas", se comenzó a gestar la reunión que este encuentro de debate

Son palabras de la profesora de Historia Antigua de la Universidad Pablo de Olavide, Cristina Rosillo, una de las creadoras del congreso, en el que se ha puesto de manifiesto que "sólo Star Wars o las películas de Marvel son comparables a Juego de Tronos", como defiende el ingeniero madrileño Javier Marcos, administrador de la web ‘Los Siete Reinos’, la de más seguimiento en español del mundo sobre este producto televisivo.

Cristina Rosillo cree que la serie “es interesante analizarla desde diferentes puntos de vista”, por lo que un equipo de congresistas multidisciplinar aborda todo lo relacionado con esta producción, incluso las cosas más impensables, como la posible influencia de las Guerras Púnicas en su guión o los monumentos de la antigüedad que han podido ser imitados en la pantalla.

Aunque no todo son parabienes, porque Javier Marcos, cree que la última temporada, que termina el próximo lunes, “habría funcionado mucho mejor con más capítulos, no sólo seis”. No obstante, apostilla que es "la serie perfecta, y ninguna del mundo ha creado este impacto”.

"A nivel técnico es espectacular”, dice, pero cree que cuando se ha dejado de usar como base la obra de George R.R. Martin 'Canción de hielo y fuego', “a nivel de guiones, algunas cosas han fallado, y no son tan impactantes cuando algunas tramas han sido ideadas por los guionistas y no están reflejadas en el libro".

“Se nota cuando no tiene libros en los que apoyarse, y han que inventarse tramas, cuando se separa de los libros, pero, pese a fallos de guión, sigue siendo espectacular, en dirección, maquillaje localización , vestuarios, música…, no hay una serie como Juego de Tronos”.

"Crea reputación"

Eso, en la pantalla, pero tras las cámaras la serie es igualmente un éxito, una Reina Midas que convierte en oro cualquier lugar por el que pasa. Ha sido la parte del congreso en la que ha intervenido el presidente de la Andalucía Film Commission, Carlos Rosado, acuñando la frase “reputación del destino”, al destacar que “han aumentado exponencialmente” los rodajes en los lugares por los que pasa la serie, además de convertirlos en referentes turísticos de la noche a la mañana.

Una serie así puede convertir un pueblo como Osuna en un referente turístico mundial, aunque con el matiz de que "la alcaldesa por primera vez, le dije que se preparase para lo que se le venía encima”. Allí se montó el único museo de la producción de HBO en España, pero en Sevilla capital, “un alcalde que había antes - Juan Ignacio Zoido- no aceptó la idea de poner en marcha un centro de interpretación de la serie, a pesar de que lugares como el Alcázar o las Reales Atarazanas fueron escenarios. "Es muy raro ver a un turista en el Alcázar que no se haga una foto en los sitios que salen en la serie”, apostilla.

En cifras, sólo el rodaje de esta serie movió 12.000 pernoctaciones del equipo en Andalucía y provocó 140 contrataciones extra. Y todo, cuando en la primera temporada se pensó en rodar en España pero se descartó, "hasta que vino Ridley Scott a rodar ‘Exodus, dioses y reyes’, y uno de los miembros del equipo había participado en el rodaje de la primera temporada de la serie, y produjo un un efecto muy importante de reputación de Sevilla”. Desde ahí, todo fue rodado.

De los libros a la pantalla

En todo caso, ninguno de los asistentes al congreso de Sevilla obvia ni un instante la importancia de los libros de George R.R. Martin a la hora de contar con un producto de calidad en pantalla. Uno de los que mejor le conoce es el editor Alberto García Granda, responsable de la publicación en España en Editorial Gigamesh de sus obras literarias. Tiene lectores tan fieles que asegura que "hay cierta decepción entre los lectores de la obra por la adaptación a la pantalla, aunque, para él, “nunca llueve a gusto de todos”.

"Puede haber un poco de decepción por algunas de las partes, que viene un poco por esta ultima temporada. Desde hace dos o tres temporadas hay muchas diferencias entre serie y libros, y hay tramas que en los libros están muy marcadas y tienen mucho peso, y en la serie no aparecen”.

A pesar de eso, ha entendido que el autor de los libros “tiene muy claro cuál es el final”, para añadir que, “seguramente los finales sean similares -de libro y serie- pero los caminos para llegar tengan muchas diferencias”.

Lo que está claro es que Juego de Tronos es más que un producto televisivo, más que el resultado del trabajo de cineastas de pantalla pequeña, y todos sus matices se estudian en Sevilla durante cuatro intensas jornadas de trabajo y ocio, ya que el programa incluye que los congresistas acudan a ver los escenarios que luego quedaron reflejados en televisión.