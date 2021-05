Un 'Erasmus rural' pionero de universitarios sevillanos: investigar en el pueblo para revitalizarlo

Mientras el Gobierno español prevé presentar un 'Erasmus rural' en las próximas semanas para que jóvenes universitarios realicen su primera experiencia laboral en entornos rurales, Rufino Acosta ya lleva seis años desarrollando un proyecto similar y que va más allá. Empeñado en que el medio rural se conozca, "pero no a través de reportajes sepultureros de la España vacía", el profesor de Antropología Social de la Universidad de Sevilla puso en 2015 sus ojos en un pequeño pueblo de Badajoz, Valverde de Burguillos, para que los estudiantes ejecutasen un "proceso de aprendizaje-servicio". "Lo que se investiga, que también le sirva a la comunidad, a la zona", resume Acosta. Una quincena de universitarios ya ha realizado en estos años atrás sus trabajos fin de grado, máster o prácticas curriculares en un lugar que, con menos de 300 habitantes, sin duda necesitaba un revulsivo.

Porque los universitarios no solo se forman en un enclave particular sino que contribuyen a "dinamizar" el pueblo. A futuro, el pueblo contará con una especie de "hub rural" que ya tiene hasta nombre, nada despreciable por cierto: el Centro de Saberes Río Bodión. Será un espacio de generación de conocimiento, dinamización del territorio, creación de nuevos contenidos que reviertan la imagen negativa del medio rural, espacio de docencia y divulgación y, en definitiva, un nodo universitario rural. Nada menos. El diseño y las obras están financiados por la Diputación de Badajoz, la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural de Extremadura y el Ayuntamiento de Valverde de Burguillos.

Aportar a Valverde

Hace seis años, a Rufino Acosta le surgió la posibilidad de colaborar con la iniciativa Activa Valverde, una plataforma de la sociedad civil contra la despoblación nacida en Valverde de Burguillos. "Los trabajos que hacen los estudiantes suponen una aportación a iniciativas de desarrollo en la zona", resume Acosta que, junto a la arquitecta Victoria Domínguez, también de la Universidad de Sevilla, está implicado en numerosos proyectos paralelos más allá de los propiamente universitarios. El primer trabajo lo hizo un estudiante de la Universidad de Kent, en el Reino Unido, y su titular da una idea del tipo de investigaciones que se llevan a cabo en este pionero 'Erasmus rural': 'Exploring the Biocultural Dynamics of Wild Plant Foods in Valverde de Burguillos, Extremadura, Spain'. El último trabajo universitario, fechado en 2020, es toda una declaración de intenciones: 'Despoblación rural y resiliencia. Propuesta metodológica entorno al caso de Valverde de Burguillos (Badajoz)'. En el curso presente hay en realización dos trabajos más.

El proyecto de alumnos que llevan a cabo su formación en el medio rural ha ido avanzando estos años con el fin de "darle otra dimensión" y, en febrero, se empezó a construir una residencia de estudiantes para 14 personas en las antiguas escuelas del pueblo, que no llegaron a desaparecer. Hasta ahora, la estancia de los estudiantes se ha ido cubriendo con la colaboración del Ayuntamiento y de los vecinos que les facilitaban el alojamiento. La infraestructura prevista será el punto de partida del Centro de Saberes Río Bodión, ya comentado. "Será el epicentro de la transferencia de conocimiento, como la antigua escuela", comenta Acosta. "Lo que sale en los medios son pueblos vacíos, gente mayor y un gato andando por las calles", comenta Acosta. "Hay que generar ideas, proyectos, buscando conexiones y procesos de dinamización. En el sur tenemos pueblos que tienen vida, relativamente, infraestructuras y servicios, pero por la razón que sea la gente no va", explica a este periódico.

"¿Por qué las universidades no pueden extenderse por muchos lugares para diseminar contenido y para hacer un aprendizaje-servicio? No solo simuladores de vuelo en aulas. Y que la gente conozca el medio rural viviendo allí durante un tiempo", como han hecho ya estudiantes de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), apunta. La Universidad de Extremadura también está previsto que aporte alumnos de ahora en adelante. La iniciativa es uno de los diez ejemplos de buenas prácticas de dinamización rural en Extremadura.

Un 'hub rural'

La residencia se plantea para estudiantes pero no solamente para ellos. La idea es que realicen allí sus prácticas o trabajos pero "desde allí también crear contenido, ofrecer formación universitaria a través de seminarios o cursos de expertos y que sea una zona de dinamización del pueblo, una especie de hub rural, que catalice y donde conectar la sociedad local con productores y nuevas iniciativas, con una biblioteca de temas rurales, con archivos para los estudiantes de Historia, etc. Los alumnos de la Universidad de Sevilla que han pasado en los últimos años por Valverde, ya a finales de 2019 celebraron una jornada de convivencia frente al reto demográfico en la que compartieron sus trabajos, conocimientos y experiencias en el pueblo con todos los vecinos".

Pero no es el único proyecto, ni mucho menos. También se prevé una residencia de mayores abierta. La pandemia ha hecho ver los problemas que pueden surgir en lugares así, y la iniciativa pretende "que los mayores vivan en sus casas, con un equipo experto de atención que se ubica en un centro y está pendiente de ellos", explica el profesor, a modo de "lo ya existente en Pescueza (Cáceres), que es la referencia al respecto". El proyecto ya está en negociación con la Junta de Extremadura.

Asimismo, está el proyecto de regulación del recurso, puesta en valor y comercialización de plantas silvestres, especialmente el espárrago, con un desarrollo de explotaciones agrarias orientadas al cultivo de plantas silvestres gestionadas por mujeres, ya presentado al Servicio Extremeño de Empleo. O el módulo de formación para el emprendimiento en agroecología (en proyecto). O la incorporación a la iniciativa Nueva Bauhauss Europea de la Comisión Europea, aún en negociación. O la extensión a la zona rayana con Portugal del programa portugués 'Futurama', de acercamiento del arte contemporáneo al medio rural, en colaboración con Inland-Campo Abierto y el Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla.

Este 'Erasmus rural' es "una parte de un proceso de articulación de la sociedad civil para crear iniciativas que frenen los procesos de despoblación", resume el profesor, que comenta que una joven incluso ha comprado un terreno en Valverde y tiene una explotación de plantas medicinales con finalidades terapéuticas. También existe un proyecto de cooperativa de mujeres para crear empresas de agricultura ecológica y de producción de plantas aromáticas. "Habrá muchas más ideas de futuro". Incluso también está a la vista el acogimiento de familias refugiadas gracias al contacto con organizaciones dedicadas a esa materia. "El objetivo es ver en el medio rural un lugar para desarrollar proyectos. El núcleo es Valverde, pero ya está irradiando a otras zonas del entorno, como la vecina Medina", apunta.

"Caminos de ida y vuelta"

El profesor también se refiere a un documental sobre las gentes de Valverde de Burguillos, Badajoz, sus vivencias del pueblo, el presente y el futuro. "Cuando proyectamos en julio el documental había más espectadores que habitantes", dice. 'Caminos de ida y vuelta' es una manera innovadora de entender la participación pública y la dinamización frente al reto de la despoblación rural.

Realizado y producido por Cactus, se enmarca en el proyecto “Estudio y definición de estrategias para la puesta en valor del patrimonio rural como motor del desarrollo rural" desarrollado por STOA, por encargo del Ayuntamiento de Valverde de Burguillos, en colaboración con Activa Valverde y la Universidad de Sevilla.