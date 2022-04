Un juzgado de Sevilla llama a declarar a los policías acusados de agredir a un joven a las puertas de una discoteca

Un juzgado de Instrucción de Sevilla ha citado a declarar a dos policías nacionales tras incoar diligencias previas por la agresión sufrida por un joven el pasado 13 de febrero a las puertas de una discoteca. El denunciante y su representación legal consideran que los hechos pueden ser constitutivos de hasta siete delitos y ha sido ahora cuando el juzgado ha trasladado a las partes, también al Ministerio Fiscal, que el caso presenta “características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal”.

Un joven de Sevilla denuncia la agresión de un policía: "No me pegues más, que no te estoy haciendo nada"

Estamos hablando de la agresión a Pablo C. a la salida de una fiesta. El estudiante de 24 años relató a este medio lo que le ocurrió tras pedir ayuda a unos agentes para otro joven que estaba semiinconsciente. La Policía sostiene que se le detuvo “usando fuerza mínima indispensable”, si bien el vídeo adelantado por elDiario.es Andalucía evidenció el zarandeo y los golpes que recibió. “No me pegues más, que no te estoy haciendo nada”, lamentaba el joven durante la actuación policial, que será investigada por la Administración de Justicia. La declaración de los agentes está prevista para este jueves 28 de abril, según el auto judicial de la semana pasada, aunque podría aplazarse por la imposibilidad de alguna defensa de acudir a la citación.

“¿Me llevas detrás del coche para que no te vean cómo me pegas?”, dice que le comentó al agente cuando le conducía a un lugar menos visible. La denuncia resume que “lo que sucedió en la madrugada del 13 de diciembre no fue un delito de resistencia”, que tiene ya vista oral fijada en otro juzgado, sino que “fue una agresión policial en toda regla a un joven que solo indicaba que el comportamiento de la Policía no estaba siendo correcto y que por ello se llevó una paliza.

La Policía Nacional, para justificar tal paliza, se llevó detenido a un joven que no había hecho nada y lo acusó de atentado precisamente para poder justificar la agresión gratuita y darle justificación como 'el uso de la fuerza mínima indispensable' y a la detención. La fuerza utilizada superó con mucho la mínima indispensable, máxime en esa situación, en que no era necesario utilizar fuerza de ningún tipo, ya que ninguna resistencia se estaba oponiendo“.

“Tratar a un joven en la manera que lo hace el policía nacional (...) ante la total y absoluta pasividad de sus compañeros, propinándole, sin necesidad bofetones, ante la mirada atónita de cuantos estaban presentes, supone, sin lugar a dudas, un atentado a la integridad moral de (...). Una conducta por parte de un funcionario público no debe ser permitida en forma alguna”, concluía la denuncia.

* BCN Legends, leyenda que aparece en el vídeo, es un canal de Telegram con 53.000 suscriptores y de Instagram donde se cuelgan vídeos que su administrador, encuentra en redes o le envían. Pincha aquí para más información del canal.