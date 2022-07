Los operarios del hangar de Ryanair en Sevilla: “Estamos dispuestos a trabajar 12 horas, pero no a hacerlo gratis”

El choque dialéctico derivado de la visita fugaz del CEO de Ryanair, Eddie Wilson, al hangar de mantenimiento que tiene la compañía aérea en el municipio sevillano de La Rinconada se puede resumir en un cruce de condicionales. De un lado, el directivo advierte: la base de reparaciones seguirá abierta si se cumplen las condiciones laborales del centro, como recoge el Diario de Sevilla. Y, por su parte, los trabajadores contestan: “Si quieren turnos de doce horas tendrán que pagarlos”.

Ryanair acelera el proyecto que convertirá al aeropuerto de Sevilla en una de las mayores ITV de aviones de Europa

Saber más

La contundencia de los 198 operarios que componen actualmente la plantilla, según fuentes sindicales, ha quedado plasmada en un comunicado de CCOO, en el que lamentan las declaraciones del directivo - “solo buscan presionar” - y aseveran que “en ningún caso” van a permitir “que la empresa se salte la legislación laboral e incumpla el convenio colectivo”.

Fuentes de la compañía irlandesa informan a elDiario.es Andalucía que el primer convenio que se firmó en el hangar del municipio sevillano “está dentro de lo legal” porque contempla jornadas de más de ocho horas que luego se compensan con tres meses de descanso. Según este acuerdo, los operarios trabajan 12 horas durante 9 meses y descansan en verano, pues durante la temporada estival la aerolínea tiene a su flota de aviones operativa y no necesita a todo el personal en la base de reparaciones.

En conversación con este periódico, el secretario de Organización de la Federación de Industria de CCOO de Andalucía, Juan Antonio Caravaca, explica que los trabajadores “están dispuestos” a dedicar 12 horas diarias al mantenimiento de los aviones, como solicita Ryanair. Pero siempre “cumpliendo con la legislación laboral” porque lo que no van a tolerar es “hacerlo gratis”.

Una cosa es el ERE y otra el calendario laboral

“El problema no es que la plantilla no quiera”, incide el texto, es que “quieren que esas jornadas les salgan gratis y lo que no podemos hacer es esclavizar la mano de obra de Sevilla”. En este sentido, el representante sindical explica que para realizar jornadas de 12 horas en invierno (la época de mayor volumen de trabajo de cara a dejar los aviones listos para la temporada estival), hay que aplicar la legislación en los términos que recoge el convenio: “horas de bolsa flexible que se descansan una a una y un excedente de horas extraordinarias que tienen que ser compensadas económicamente”, señala Caravaca.

La amenaza del posible cierre de esta ITV de aeronaves se ha agravado con el anuncio del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que está tramitando SIAM, la subcontrata que gestiona el mantenimiento de los aviones irlandeses en La Rinconada. No obstante, el secretario de Industria de CCOO Andalucía ha querido puntualizar que el ERE de 78 trabajadores responde a “una falta de carga de trabajo del cliente Ryanair” provocada por “los incumplimientos en las entregas” y no “por el calendario ni por la jornada laboral”.

En este sentido, este representante de los trabajadores recuerda que los “retrasos que provocan el expediente de regulación vienen de los meses de febrero o marzo, mucho antes de que CCOO iniciara las reivindicaciones” por el calendario laboral“. De ahí que Caravaca apunte que ”el problema de SIAM no es de calendario laboral, sino de mala gestión empresarial“.

Meses de negociaciones

Desde CCOO llevan meses denunciando “el atropello de derechos laborales que sufre la plantilla de la empresa SIAM”. Plantilla conformada por “mano de obra cualificada, con certificaciones en un sector muy importante y de la que depende la seguridad aérea”, en palabras del secretario de Industria a nivel regional.

Durante su visita a la base de mantenimiento, el CEO de Ryanair expresó la intención de que el centro continúe creciendo si se mantienen esas mismas condiciones laborales. Y es que la compañía manifiesta que su postura es “firme” en lo relativo a mantener el primer convenio, pero también comentan a este periódico que las negociaciones “van avanzando” y que están “dispuestos a negociar”.

Desde CCOO expresan su voluntad de contribuir con el proyecto industrial que goza en Sevilla de unas instalaciones con “muchas potencialidades”. Pero “lo que no podemos consentir es que sea a base de precarizar, esclavizar e incumplir nuestra legislación laboral”, apuntan en el escrito. En esta línea, Caravaca anuncia a este diario que van a continuar “defendiendo las condiciones de trabajo” de los operarios que trabajan en el hangar la localidad rinconera. Y señala al convenio como la “herramienta” que puede solventar el problema. “No nos asusta trabajar doce horas”, garantiza, “pero si lo que pretende la dirección de la empresa es reducir las condiciones de trabajo con el chantaje de perder el puesto, eso no lo vamos a permitir”. “Ante eso sí que decimos que no”, sentencian.