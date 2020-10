El rector de la Universidad de Sevilla abre el curso reclamando a la Junta los 135 millones "detraídos" a las universidades

La Universidad de Sevilla ha celebrado este sábado su acto de apertura del Curso Académico 2020-2021 en la Iglesia de la Anunciación, con una ceremonia a la que solo ha podido asistir un centenar de personas aproximadamente debido a la reducción del aforo como medida contemplada en el protocolo Covid de la entidad, si bien todas las personas interesadas han podido seguir el acto por streaming.

El rector de la US, Miguel Ángel Castro, pronunció un discurso en el que hubo palabras de agradecimiento para su comunidad universitaria, de bienvenida para los más de 60.000 estudiantes de la Universidad de Sevilla y de defensa del sistema andaluz público de universidades. Además, lanzó un mensaje crítico y directo al Gobierno de la Junta de Andalucía, de PP y Cs, que estaba representado en el acto por el consejero Rolegio Velasco.

Castro pidió al Gobierno andaluz que "mientras valoran las posibles ventajas de incorporar universidades privadas en nuestra comunidad, analicen simultáneamente lo que significa el eje universitario Málaga- Sevilla en el desarrollo territorial, su imbricación en una apuesta estratégica decidida y valiente, dentro de un sistema universitario público andaluz", ya que, a su juicio, de esta manera se podrán tomar "decisiones de calado que transformen la realidad socioeconómica de nuestra región, entendida como la realidad de toda la sociedad, y no como la realidad de algunas sociedades interesadas".

En este contexto, se dirigió directamente al consejero de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades de la Junta de Andalucía, Rogelio Velasco Pérez, presente en el acto, para recordarle que el sistema andaluz público de universidades es "un sistema robusto, eficiente y valioso. Un sistema leal y somos un recurso potente y útil, que devolvemos multiplicado lo que se invierte en él".

"Este sistema no merece la desconfianza inicial de sus gobernantes. Y no merece, aun mucho menos, que se le detraiga un montante de 135 millones de euros, de sus remanentes no afectados, que de manera clara reduce su solvencia, aumenta su incertidumbre y disminuye su estabilidad financiera. Mucho menos merece que lea en los rotativos que, de esos remanentes detraídos para atender las urgencias de la terrible pandemia, se empleen once millones de euros para sufragar las cuentas de la RTVA. Tampoco merecemos que aún no hayamos recibido información acerca de la financiación que vamos a recibir de los fondos COVID para la educación superior que, de acuerdo con las informaciones recibidas, debemos emplear antes de que termine este ejercicio", resaltó.

Así, el rector de la US instó al consejero a no desperdiciar la ocasión de defender a las universidades porque, a su juicio, son "el activo más importante que posee en el extenso nombre que su Consejería acuña". "Defienda que nos devuelvan los 135 millones de euros: lo que han defendido para los ayuntamientos no puede no ser defendido para las universidades. Exija los fondos COVID de educación para sus universidades: es justo y es necesario. Dótenos de un modelo de financiación que suministre certeza, mejore nuestra competitividad y garantice nuestro futuro. Exija un plan plurianual de inversiones que, además de reactivar nuestro sistema, genera un tejido potente de innovación, desarrollo y emprendimiento. Y cuente con nosotros".

Para Miguel Ángel Castro, es imprescindible que el consejero andaluz del ramo cuente con las universidades públicas andaluzas: "con nosotros, defiéndanos y confíe. Somos un valor seguro. Nuestro sistema cumple ya más de cinco siglos de existencia: algo tendremos. Hágalo y encontrará inmediata recompensa. Usted puede, debe y está aún a tiempo".

Nueva financiación

El consejero de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, Rogelio Velasco, ha subrayado prioritario avanzar desde "el consenso deseable" en el nuevo sistema de financiación de las universidades públicas andaluzas, con el fin de "asignar los recursos de manera equitativa y fomentar la excelencia". Por ello, en la apertura del curso 2020/2021 de la Universidad de Sevilla (US), ha asegurado que en octubre se remitirá a los rectores el nuevo borrador que recoge sus aportaciones para continuar trabajando en un documento que califica de "crucial" para el futuro de la enseñanza superior.

En su intervención, también en materia de financiación, Velasco ha subrayado que su departamento trabaja para que los recursos del Fondo Covid destinados a educación superior se destinen a la enseñanza universitaria. "Esos recursos podrán compensar el ingente esfuerzo que han debido acometer durante estos meses las universidades", ha puntualizado para añadir que "se trabaja para que dichos fondos puedan llegar a estas instituciones académicas a la mayor brevedad".

El Fondo Covid, creado por el Gobierno central para financiar el impacto de la pandemia en las comunidades, ha dispuesto destinar 383,8 millones para educación en Andalucía, de los que el 20% (76,8 millones) tendrá como destino la educación superior, en la que se incluyen universidades, Formación Profesional y enseñanzas artísticas superiores.

Durante el acto de apertura del curso, según una nota de prensa, Velasco ha querido agradecer a todas las instituciones académicas, al personal docente e investigador, al personal de administración y servicios y a estudiantes "su esfuerzo" para afrontar esta coyuntura de pandemia, y ha remarcado que la acción de su departamento ha ido encaminada a "garantizar, con todas las herramientas disponibles, la capacidad de gasto e inversión de las universidades".

En ese contexto, ha resaltado la capacidad de anticipación y coordinación de Junta y universidades en esta coyuntura, asegurando que ya están trabajando los grupos encargados de realizar el seguimiento de la pandemia, en los que participan miembros de la Consejería de Transformación Económica y de Salud y Familias. Además, ha indicado que la Junta ha realizado todos los test al personal docente y de administración y servicios de todas las universidades.

"Aunque estamos la espera de conocer los datos totales, ya tenemos el resultado de más de 17.000 de esos test con un índice insignificante de positivos".

Asimismo, Velasco ha hecho hincapié en que el nuevo curso arranca con un modelo de enseñanza bimodal, en el que el objetivo pasa por alcanzar la mayor presencialidad posible en las aulas.

En su discurso, el consejero de Transformación Económica ha criticado la gestión del Gobierno central de las becas universitarias, asegurando que "no se puede permitir que España sea el país que más tarde en pagar las becas universitarias". En ese sentido, ha pedido al ministro de Universidades, Manuel Castells, que "cumpla su palabra y agilice la tramitación de estas ayudas", así como "la expedición de los más de 32.000 títulos universitarios que actualmente tiene pendiente su departamento".