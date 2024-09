Los 110 migrantes ya están en Mora de Rubielos: “Son varones en edad de vivir, lo que quieren es un proyecto de vida”

Los 110 migrantes solicitantes de asilo procedentes de Malí ya se han instalado en el hotel de la localidad turolense de Mora de Rubielos. Todos ellos provienen de Malí, son varones mayores de edad y solicitantes de protección internacional, “que quieren es un proyecto de vida, establecerse, aprender el idioma y ponerse a trabajar”, explica el Delegado del Gobierno de Aragón, Fernando Beltrán.

Estos jóvenes huyen de un país “en un estado de guerra permanente de violación de los derechos humanos, problemas de sequías y de hambrunas, de manera que todas las personas que entienden que sus condiciones de vida son francamente ingratas toman la decisión de salir del país”, ha dicho Beltrán.

En cuanto a los efectivos de la Guardia Civil ante la llegada de los migrantes, Beltrán asegura que, si se amplía la vigilancia, no es por los refugiados, sino por las manifestaciones o “grupos ultra” que puedan acercarse al pueblo: “En ningun caso se está pensando en un plan que tenga que ver con proteger a la gente del municipio de los inmigrantes. No es una preocupacion por los que están dentro del hotel ni los habitantes del municipio, sino de gente que puedan venir a montar algun tipo de problema o amenazas, ya que se produjo una llamada amenazante al hotel. Por parte de los inmigrantes no se espera ningun comportamiento violento, vienen huyendo de la violencia”.

Ante la saturación de los dispositivos de acogida en Canarias, el Gobierno de España deriva a grupos de personas a localidades de la Península. Una de ellas fue Mora de Rubielos, que cumplía los criterios de idoneidad. Estos grupos suelen ser de entre 80 y 100 personas, en el caso de Mora de Rubielos 110 porque son las plazas con las que cuenta en hotel. “Todos los que han venido han solicitado proteccion internacional derivada de la huída de un país en guerra”, explica Beltrán, lo que les da un determinado estatús para que se resuelva su solicitud y poder acceder a un permiso de trabajo y residencia. Este centro es de acogida y de derivación, por lo que, cuando obtengan su tarjeta blanca de permiso de trabajo, podrán desplazarse para buscar empleo o quedarse por la zona.