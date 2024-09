Aragón clama ante el cierre de los pasos fronterizos con Francia y pide acelerar la reapertura

Partidos, alcaldes, asociaciones y agentes sociales se han unido para reclamar a las instituciones que se acelere la reapertura de los pasos pirenaicos con Francia. Los cierres de túneles, que dejan a Aragón semiaislado del país vecino, amenazan con afectar de forma grave a la actividad económica, y no solo aragonesa. Dos de estos pasos siguen cerrados por completo al tráfico, mientras que por el tercero no pueden circular camiones. Este viernes, las Cortes han aprobado una declaración institucional que urge a las administraciones a acelerar la reparación de estas afecciones.

El túnel de Bielsa-Aragnouet, en el Sobrarbe, y el del Somport, en la Jacetania, están cerrados. En el primer caso, por afecciones en la parte francesa a la altura de Eget Cité y por derrumbamientos la zona aragonesa. En el segundo, más graves, porque se ha venido abajo un trozo de la RN134 que da acceso a dicho túnel; según Francia, esta situación se alargará al menos seis meses. Mientras, por el tercero de los pasos, en el Portalet -Alto Gállego-, pueden cruzar turismos pero está prohibido el paso de camiones de más de 3,5 toneladas.

Los daños por esta situación pueden ser cuantiosos y afectan a muchos ámbitos. Al menos, la unión de las instituciones -a un lado y otro de la frontera- para presionar de cara a acelerar los trabajos parece clara.

La Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT) Pirineos-Pyrénées, de la que forman parte la Comunidad Autónoma de Aragón, la Diputación Provincial de Huesca, el Departamento de Hautes-Pyrénées y el Departamento de Pyrénées-Atlantiques -y cuya presidencia rotatoria corresponde en estos momentos a Octavio López, consejero aragonés de Fomento, Vivienda, Movilidad y Logística- ha solicitado al Estado francés organizar una reunión con todos los representantes transfronterizos, con el objetivo de compartir las soluciones provisionales previstas y acortar al máximo el cierre de la ruta transfronteriza del Somport.

Y el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, ha remitido una carta al prefecto de Pirineos Atlánticos, Julien Charles, para transmitirle su solidaridad ante los importantes daños sufridos en Francia, y también ofrecer la ayuda necesaria para restablecer cuanto antes las comunicaciones transfronterizas, dando una solución que permita recuperar lo más pronto posible una conexión fundamental para ambos países.

En el plano político, esta reclamación también ha unido a los dos eurodiputados aragoneses, el popular Borja Giménez Larraz y la socialista Rosa Serrano, que exigen a la Comisión Europea que se mueva. Ambos han lanzado a Bruselas una batería de preguntas al respecto. La eurodiputada oscense solicita una evaluación de daños que justifique cualquier cierre; en caso de que este se exceda, “la Comisión debe exigir a Francia que acelere su reapertura”.

El alcalde de Canfranc -último municipio antes de cruzar la frontera del Somport-, Fernando Sánchez, explica a este diario que las consecuencias económicas del bloqueo afectan a los vecinos de la zona en su día a día. “Penaliza a quien tiene un comercio, al sector turístico o a las familias que tenían pensado viajar a Francia”, señala. Pero no solo eso: “El daño es cuantioso para Canfranc, para todo el valle y para la logística y la industria aragonesa en general”, añade el primer edil. Sánchez lamenta que “las inversiones en las carreteras francesas no son las idóneas” y rompe una lanza en favor del tren: “La infraestructura ferroviaria está en perfecto estado”. La pena, matiza, es que el tren llega hasta Bedous, pero no a Canfranc.

Por su parte, el alcalde de Bielsa -donde los daños son menores-, Miguel Ángel Noguero, explica que las autoridades han acelerado los trámites para recuperar el tránsito. “La semana que viene estará operativo un paso alternativo”, asegura el regidor, quien hace una “valoración positiva” de la involucración de las instituciones con el problema. Eso sí, pidió que se plasme todo lo prometido porque “en otoño hay mucha programación de viajes” y entre los operadores “hay dudas”.

Este viernes, el pleno de las Cortes de Aragón ha aprobado una declaración institucional en la que urge a las administraciones a acelerar la reparación de los daños en la carretera francesa RN-134, de forma que se permita la reapertura cuanto antes del Somport.

En la declaración, que ha leído al inicio del pleno la presidenta de las Cortes, Marta Fernández, los grupos advierten de que el cierre de la RN134c en Francia tiene una gran afección en la vida cotidiana de la zona, ya que diariamente centenares de personas cruzan la frontera para trabajar, estudiar o hacer negocios en ambos sentidos, e igualmente supone un importante impacto sobre el sector del transporte. “La conexión con Francia por este paso fronterizo resulta fundamental para la competitividad de numerosas empresas aragonesas”, indica la declaración. Recuerdan los representantes aragoneses que una evaluación económica del impacto del cierre del túnel del Somport realizado por el gobierno de Aragón en 2014 ya valoraba los costes directos, indirectos e inducidos del cierre del túnel en 730.000 euros semanales.

Ante esta situación, las Cortes instan a todas las autoridades locales, regionales, nacionales de ambos estados y europeas “a redoblar esfuerzos en la búsqueda de fórmulas que permitan acelerar la reparación de la vía afectada” por las tormentas para que se restablezca la normalidad del paso fronterizo “en el menor tiempo posible, mitigando las afecciones para la vida cotidiana de centenares de personas de ambos países, para la economía de la zona y para la movilidad de los ciudadanos en general”.

Desde la patronal, CEOE Aragón manifiesta su preocupación por las graves consecuencias de los cierres. En el caso del transporte por carretera, obligará a los centenares de camiones españoles que utilizan diariamente el túnel del Somport a tener que desviarse 300 kilómetros para acceder a Francia por la frontera de Irún, incrementando la congestión que permanentemente sufre este paso fronterizo.

Por su parte, la Asociación de Industrias de Alimentación de Aragón ha querido mostrar su gran preocupación por los perjuicios operativos y económicos que está provoca el bloqueo en los pasos fronterizos. Como recuerda esta entidad, a diario atraviesan el Pirineo más de 400 camiones que abastecen de materias primas las principales empresas agroalimentarias de Aragón, sobre todo las vinculadas a la transformación de cereales para alimentación humana y animal (piensos, almidones, harinas, sémolas, etc.). El plazo de seis meses lanzado desde las autoridades francesas para restablecer la normalidad es, según la mencionada asociación, “inasumible para las empresas del sector”.