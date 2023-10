Escrache (RAE): manifestación popular de protesta contra una persona, generalmente del ámbito de la política o de la Administración, que se realiza frente a su domicilio o en algún lugar público al que deba concurrir. (Palabra del año en 2013 para la Fundeu).

En España ha habido más casos Óscar Puente que han tenido mucha menos repercusión en el debate público por producirse fuera del foco de Madrid y de su área de influencia. Como saben, el diputado socialista fue acosado por un incontrolado en el viaje en tren de Valladolid a Madrid, acoso que desde el PP han intentado justificar por el tono de sus intervenciones en el Congreso durante la fallida investidura de Alberto Núñez Feijóo.

Uno de esos casos que se quedó en el ámbito local sucedió en la capital aragonesa en 2013. La entonces consejera de Educación y diputada autonómica, Dolores Serrat, tuvo que soportar en enero de ese año una concentración de protesta en la puerta del edificio en el que vive promovida por la Marea Verde contra los recortes en la escuela pública (becas y monitores de los comedores escolares, y personal docente).

La denominada “Acción Tupperware”, un espectáculo que incluía una escultura con táperes de plástico, terminó con la imputación por coacciones de 5 jóvenes estudiantes de Secundaria tras la denuncia que interpuso la consejera “por considerar que se había invadido su espacio privado”.

Once meses después decidió no presentarse en el juicio en la Audiencia Provincial de Zaragoza y los cinco encausados fueron absueltos. En aquel momento, los partidos de la izquierda, PSOE, IU y Cha, condenaron la “criminalización de las protestas ciudadanas”.

Fueron unos días y unas semanas de constantes movilizaciones en defensa de la educación pública para evitar también que el Gobierno que presidía Luisa Fernanda Rudi recortara los programas bilingües en inglés, francés y alemán, en colegios e institutos públicos aragoneses.

La cosa no acabó ahí porque un profesor de Filosofía y Ética, Antonio Aramayona, en señal de protesta decidió permanecer un día tras otro durante más de un año no en la sede del Gobierno de Aragón, en el edificio Pignatelli, sino en la puerta del inmueble donde viven Dolores Serrat y su familia.

Durante esos meses, sentado en silla de ruedas con su salud ya mermada y sus pancartas, el activista defensor de la escuela pública recibió el apoyo de organizaciones de la izquierda, entre ellas de Podemos y, en particular, del entonces eurodiputado Pablo Echenique que en junio de 2024 dio una rueda de prensa en la puerta de entrada al edificio en el que residía su rival política.

Antonio Aramayona falleció en 2016. El equipo de gobierno municipal, encabezado por el alcalde Pedro Santisteve, Zaragoza en Común (ZEC), propuso en el Consejo de la Ciudad, el órgano de participación ciudadana, reconocerlo como zaragozano ejemplar, unas distinciones que se entregan coincidiendo con el final de las Fiestas del Pilar.

La candidatura de Aramayona recibió 7 votos a favor, 7 en contra y 7 abstenciones. El empate lo deshizo el voto de calidad de la presidenta del Consejo de la Ciudad, la teniente de alcalde Elena Giner (ZEC). Hasta entonces, esas distinciones se habían otorgado por unanimidad o por amplias mayorías por parte de las asociaciones ciudadanas y de las fuerzas políticas representadas en el Consejo de la Ciudad y en la Corporación municipal.

La decisión del Consejo de la Ciudad tenía que ser validada en la Comisión de Presidencia y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Zaragoza. El PP y Ciudadanos votaron en contra y el PSOE se abstuvo con lo cual, al no tener mayoría ZEC, la propuesta no prosperó. Sí salió adelante la de Antonio Bes, presidente del Consejo Territorial de la ONCE (1997-2015), que había recibido en el Consejo de la Ciudad 20 votos a favor y 1 abstención.

El portavoz socialista, Roberto Fernández, explicó su abstención argumentando que coincidían con el profesor ya fallecido en la defensa del Estado laico y de la enseñanza pública pero que no podían estar de acuerdo “con alguien que ha sido parte fundamental del acoso a políticos que, aunque no sean de mi partido, representan a los ciudadanos y eso ni lo puedo ver yo ni lo puede ver el PSOE”.

Antonio Aramayona recibió el homenaje de ZEC como referente de la lucha ciudadana en un acto fuera de la institución municipal.

Esta pretende ser una historia, un cuéntame local, que nos ayude a reflexionar sobre la urgente necesidad de respeto a la legitimidad que dan las urnas, de contención en el lenguaje y en el activismo que nunca debería invadir el espacio de privacidad/intimidad de los representantes democráticos y de sus familias, de tolerancia y de imparcialidad (ponernos en el lugar del otro) como antídotos contra el sectarismo.

Vemos la paja en el ojo ajeno y no vemos la viga en el nuestro (pasajes de Lucas y de Mateo del Nuevo Testamento).