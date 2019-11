¿Quién se acuerda de Albert Rivera?

Angels Barceló, en su programa de la Cadena SER, conversaba el pasado jueves con el periodista Nacho Carretero. Le extrañaba que la jornada transcurría extremadamente tranquila en información política. "Un día sin novedades", dijo. "Todo va tan rápido que nos atropella la vida y la actualidad. ¿Quién se acuerda ya de Albert Rivera?", el líder de C's que dimitió el lunes. Después de estar varios años en la primera línea de la información nacional, el político catalán comenzó a caer en el olvido tras su dimisión.

La nueva política es más líquida que las anteriores. Como comentó Carretero en la radio, es política de "día a día". Se lanza "un mensaje rotundo y mañana a otra cosa". El domingo, 10 de noviembre, se celebraron las elecciones. Conocimos los resultados dos o tres horas después de cerrar las urnas. El lunes dimitió Rivera. El martes, Sánchez e Iglesias firmaron un acuerdo para gobernar juntos. El miércoles ERC calentaba la calle antes de la reunión con el PSOE...

¿Recuerdan a Mariano Rajoy? Era un político gallego a quien le gustaba andar deprisa para hacer deporte. Ha pasado mucho tiempo desde que dejó de ser presidente del Gobierno. ¿O no tanto? Rajoy dejó la presidencia el día 2 de junio del año pasado. Así que solo ha transcurrido año y medio desde que no gobierna el PP en España. Y en ese tiempo han pasado muchas cosas.

Pedro Sánchez ganó la moción de censura a Rajoy. Posteriormente, al no poder aprobar los presupuestos, Sánchez convocó elecciones para el 28 de abril de 2019, donde el PSOE resultó el partido más votado, pero sin mayoría absoluta. Al no llegar a ningún a acuerdo con otros partidos -ni siquiera con Podemos, su socio preferente-, Sánchez volvió a convocar elecciones para el día 10 de noviembre, donde obtuvieron un resultado inferior a la anterior convocatoria. El martes, dos días después, en tan solo una hora, Sánchez e Iglesias alcanzaron un acuerdo para gobernar que no lograron después de las elecciones de abril.

Los políticos cuentan sus cosas a los periodistas o las publican en las redes sociales. La aceleración de la información política tiene mucho que ver con Internet. Todo, diría yo. La información "minuto a minuto" de los digitales o los programas información política de la televisión que viven del "minuto y resultado", como si se tratara de la información de los partidos de fútbol de los fines de semana, hacen que los estrategas de la comunicación política se devanen los sesos para intentar colocar el titular del día.

En la mayoría de las ocasiones, los lectores nos encontramos indefensos ante una avalancha de información que nos desborda. Las noticias llegan por Twitter, Facebook, Whatsapp, Telegram, los digitales, la radio y la televisión. Ante semejante exceso, conviene recordar lo que dice Iñaki Gabilondo: En las grandes inundaciones, lo primero que escasea es el agua potable, y en las grandes inundaciones de señales informativas, lo primero que escasea es la información potable".