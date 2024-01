Esperando a los Reyes

Esperando se pasó la vida, la navidad y el turrón y el fin de año y el champán con su cucharilla tintineando y ahora solo quedan los Reyes Magos y a ver qué pasa. La cucharilla del champán llama a maitines, a vísperas y quizá a muerto, que las gentes se preguntan en los grupos qué ha pasado. Esperando se pasó la navidad, la vida y los juguetes se quedaron en el escaparate.

El campanile anunciaba misiles hipersónicos, atentados, bombas, terremotos, incendios... en la ciudad apacible del Valle del Ebro había guardias con la metralleta entre los brazos y furgonas preventivas. Daba yuyu pero no era nada.

Dos niños con su abuela aparcados ante el lucernario de juguetes y los focos pero como no hay tren eléctrico rodando por las estaciones con su humo pues los críos se aburren o tal vez miran todo, la inmóvil vida de los juguetes sin tren, el alma de los juguetes es el tren eléctrico con su penacho y sus chiflidos pero ya no se venden casi trenes, sólo quedan en la tienda de la Calle Mayor, el CI dejó de instalar su tren fabuloso por media planta de juguetes...

Ni tiempo tienen los padres de montar las vías y los vagones y el belenario, la gracia del belén, de Belén, como de cualquier pueblo es que le pase el tren y que tenga una estación como DM o por lo menos un apeadero, una estación como en Monzón, Tardienta, Canfranc, el ave se ha comido los trenes pequeños, regionales, locales, la Burreta de Barbastro se la comieron los camiones y la moda del gasoil, que ahora declina en teoría aunque se consume y se vende más petróleo que nunca.

Los niños siguen absortos ante el fulgor del Reinado Jugueteril, la abuela ha sido sustituida por el abuelo, que también contempla quizá sus juguetes, los juguetes de los primeros y segundos Reyes están siempre vivos, circulando por sus raíles de ensueño, fijados con clavos ardiendo a la memoria fragilísima irrompible, los Reyes este año van a traer un trozo de autovía por aquí y por allá y más cosas de Europa, que manda dinero fresco recién impreso o anotado en la deuda común, qué grandes momentos de la Unión ante la adversidad mundial perdurable. Por eso quizá cierra las fronteras, aunque si no fuera por lso emigrantes ya no habría ni fronteras. Mira Huesca qué bien crece aunque nazcan menos niños.

Los niños de la espera quizá se han dormido soñando con el dinosaurio que ladra y con el payaso soldado o lo que sea, mientras cae la tarde y llegan los primeros pajes a tomar nota del ambiente y, en fin, a ver qué se cuece. Las vallas para el convoy regio ya están apiladas en fajos por el recorrido para el gran day y las calles se han llenado de gentes que van a comprar porque no hay un mañana (no como si no hubiera un mañana), no lo hay.

Mejor no entrar en detalles. Queridos Reyes... Gracias por la UE.