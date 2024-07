Piden la suspensión del “denigrante” espectáculo taurino 'Popeye torero y sus enanitos marineros' en Teruel

El próximo martes 2 de julio se va a celebrar el Teruel un espectáculo llamado 'Popeye torero y sus enanitos marineros' que, al igual que el año pasado, no está exento de polémica. Desde el Defensor del Pueblo al director de Discapacidad del Gobierno de España, pasando por la Asociación Acondroplasia y otras Displasias Esqueléticas con Enanismo (ADEE), son muchas las voces que claman contra este espectáculo que humilla y ridiculiza a las personas con enanismo.

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha pedido suspender el espectáculo según ha anunciado en un comunicado la Fundación Franz Weber, encargada de presentar a este organismo la queja sobre la celebración del evento en Teruel por segundo año consecutivo. La organización naturalista ha señalado que el Alto Comisionado ha empleado dos herramientas que le confieren sus competencias, el traslado de una sugerencia a la Consejería de Presidencia, Interior y Cultura del Gobierno de Aragón, y una recomendación con carácter general frente a la “permisividad” del ejecutivo aragonés con este tipo de eventos.

En la sugerencia al Gobierno de Aragón, el Defensor del Pueblo se basa en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.

El director de Discapacidad del Gobierno de España ha publicado un vídeo en la red social X haciendo un llamamiento a las autoridades de Teruel y del Gobierno de Aragón para que cancelen este evento “denigrante”. Pide que se evite “someter a mofa” a las personas con enanismo y asegura que “en España no hay bufones, hay personas y seres humanos y me pregunto por qué no existe una codena social profunda ante hechos tan humillantes. También me pregunto por qué se sigue legitimando la burla hacia personas con enanismo que además aprenden niñas y niños que acuden a estos circos del horror”. Concluye su mensaje asegurando que no se puede utilizar la “libertad” de las personas que participan en estos eventos porque “desde la probreza y la exclusión no se elige”.

Carolina Puente, la presidenta de ADEE, ha declarado que la celebración de este espectáculo era una “flagrante violación de derechos humanos. La celebración de estos espectáculos es una burla no solo a las personas con enanismo, sino a todas las normativas internacionales y nacionales que protegen la dignidad humana” y ha exigido “el cese inmediato de estos espectáculos y la implementación de medidas que realmente promuevan la inclusión y el respeto”.

El Gobierno de Aragón sostiene que los servicios jurídicos han estudiado la viabilidad del espectáculo y certifican que la situación planteada “impide” al propio Ejecutivo autonómico “adoptar medidas que permitan la celebración de este espectáculo taurino”. Es decir, que el Gobierno de Aragón no tiene facultad para evitar que se lleve a cabo el show programado para el 2 de julio en Teruel. Sí está facultado para controlar su desarrollo y “garantizar que no ocurra la discriminación” en los términos que se denunciaron. El texto de los servicios jurídicos del Ejecutivo ratifica que las personas con acrondoplasia pueden participar en espectáculos del denominado “toreo cómico”.

Desde ADEE mantuvieron una reunión con la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, que sostuvo que el año pasado “se lo pasó muy bien y se rió con ellos y no de ellos”. Sonia Sestelo, tesorera de ADEE, ha señalado que “la respuesta de la alcaldesa es un claro ejemplo de la falta de empatía y desconocimiento de la gravedad del asunto. Reírse ‘con ellos y no de ellos’ no justifica ni minimiza el daño causado. Necesitamos que las administraciones comprendan y respeten los derechos humanos, no que perpetúen estereotipos y burlas.”