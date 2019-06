Ciudadanos no apoyará la moción de censura del PP en Huesca y Luis Felipe (PSOE) continuará como alcalde

Este miércoles, a las 13:30 horas, cumple el plazo dado por el PP para que, quien así lo desee, se sume a la moción de censura que habían presentado en el Ayuntamiento de Huesca. “Si a esa hora tenemos los 13 apoyos necesarios”, dijo la alcaldable popular, Ana Alós, la presentaremos en 10 días. Parece que eso no sucederá.

Luis Felipe (PSOE), que inesperadamente mantuvo el bastón de mando gracias a ese voto en blanco sin dueño, lo seguirá sosteniendo después de que Ciudadanos haya decido no sumarse a la propuesta de los populares.

Tras la presentación de la moción, el candidato de los naranjas, José Luis Cadena, dijo en varias ocasiones que, para que su formación valorara su adhesión a la moción de censura, Ana Alós debería antes pedir una “disculpa pública por haber mentido a todos los oscenses” al decir que nunca le ofreció la Alcaldía de la ciudad.

Este perdón no ha llegado, y desde Ciudadanos, como han confirmado fuentes del partido, lo siguen manteniendo como línea roja. “Alós no ha pedido perdón, no se ha retractado y sus declaraciones no han sido las más adecuadas, así que, de momento, no vamos a apoyar esa moción de censura”, ha recalcado el secretario de Organización de Ciudadanos en Aragón, Ramiro Domínguez.

Y si los naranjas mantienen ese requisito inexcusable, todo apunta a que Luis Felipe puede formar gobierno tranquilo, porque, en declaraciones a eldiario.es, Alós ha señalado que habló con el candidato de Ciudadanos, José Luis Cadena, y le dijo “que él sabe como yo que no he mentido, que ya me han humillado bastante, porque el sábado sufrí la mayor humillación de mi vida política en 16 años, así que como para, encima, estar ahora pidiéndoos perdón”.

La popular ya dejó clara su postura al anunciar la moción: “No he mentido, porque yo nunca planteé la opción de ceder la Alcaldía a Ciudadanos, otra cosa es que hubiera un pacto nacional, que yo no compartía, en el que se estuviera hablando en esos términos”.

También señaló Alós que no presentaba la moción para “recuperar la Alcaldía a toda costa”, sino para que quedara claro quien rompió el pacto.