El PP confirma que presentará una moción de censura en Huesca

El PP presentará una moción de censura en el Ayuntamiento de Huesca. Lo anunció en un primer momento el presidente del partido en la comunidad, Luis María Beamonte, y lo ha confirmado posteriormente la candidata de los populares a la Alcaldía de Huesca, Ana Alós.

Darán de tiempo, ha dicho Alós, hasta el próximo miércoles a las 13:30 para que quien quiera formar parte de la moción pueda hacerlo, y, “si lo hacen los 13 concejales que necesitamos, la presentaremos en 10 días”.

Un capítulo más del sainete en el que se ha convertido la elección de alcalde o alcaldesa en la capital oscense. Todo apuntaba, el sábado por la mañana, a que la popular sería la elegida, pero un voto en blanco hizo que, finalmente, Luis Felipe mantuviera el bastón de mando. Desde el PP apuntan a Ciudadanos como el origen de este voto. Sin embargo, el candidato naranja, José Luis Cadena, niega que fuera suyo e, incluso, apunta que “insinuar, señalar o teorizar sobre el sentido del voto secreto, además de inmoral, es ilegal. Nos reservamos todas las acciones legales ante cualquier tipo de injuria o calumnia contra mí o mis compañeros, incluida la vía penal”.

“Si, como dice Ciudadanos, el voto en blanco no fue suyo, no tendrán problema en respaldar la moción de censura”

En declaraciones a eldiario.es, Alós ha asegurado que, “si como dicen desde Ciudadanos, el voto en blanco no fue suyo, no deberían tener ningún problema en respaldar esta moción de censura”.

Esta moción, dice la alcaldable popular, “no es para conseguir la Alcaldía a toda costa. Si ellos no quieren respetar el pacto, que lo digan, pero que no engañen a los ciudadanos diciendo que nos van a apoyar cuando no lo han hecho”.

En una carta hecha pública por Twitter este lunes, el candidato naranja acusa a Ana Alós de mentir por negar que les ofrecieran la Alcaldía. La popular se defiende asegurando que ella nunca había planteado esta opción, “otra cosa es que hubiera un pacto nacional, que yo no compartía, en el que se estuviera hablando en esos términos”.