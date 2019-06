Luis Felipe (PSOE) repite como alcalde de Huesca tras registrarse por sorpresa un voto en blanco

El socialista Luis Felipe repetirá como alcalde de Huesca tras una sorprendente reelección este sábado. Lo hará como cabeza de la lista más votada el pasado 26 de mayo, puesto que en la votación que se ha registrado en el Salón del Justicia ni Felipe ni la popular Ana Alós han objetido la mayoría absoluta que marca el reglamento. Alós ha sumado 12 votos por los diez del socialista y dos de Pilar Novales (Con Huesca). Ha decantado la reelección el voto en blanco que, de dirigirse a Alós, le hubiese dado la alcaldía de la capital oscense.

Ha sido una mañana de infarto con un desenlace inesperado puesto que fuentes del PP regional daban por hecho antes de que comenzase el Pleno un acuerdo entre populares, Ciudadanos y Vox para devolver el bastón de mando a Alós, que ya lo atesoró entre 2011 y 2015. En su discurso como alcalde electo, un sorprendido Luis Felipe ha aludido a su intención de sentarse a hablar con todos los grupos en busca de líneas comunes, pues comenzará su mandato con diez concejales, los mismos que le han dado su voto, por los nueve del PP, tres de Ciudadanos, dos de Con Huesca y uno de Vox.

La cuestión del voto en blanco ha levantado suspicacias y acusaciones entre quienes estaban llamados a ser socios de gobierno. Una Ana Alós muy molesta ha indicado que “tiene que ser Ciudadanos el que explique lo que ha pasado en Huesca”. Las dos formaciones habían llegado a un acuerdo en la noche del viernes que contemplaba a Alós como alcaldesa y a José Luis Cadena como primer teniente de alcalde. El entendimiento ha saltado por los aires de manera inesperada y en beneficio de los socalistas.

Cadena, que antes de la votación había retirado su candidatura como alcaldable, se ha referido a que “el voto es secreto, desconozco quién ha votado en blanco. No se puede poner el foco en nadie. Mis compañeros me han transmitido que ellos no han sido. Había un acuerdo cerrado esta noche PP y Ciudadanos para gobernar el Ayuntamiento de Huesca”. La opción de la moción de censura a Felipe se muestra ahora como otra posibilidad y abre unos días de búsqueda de pactos de gobernabilidad y, sobre todo, en los que se tratará de desvelar quién ha facilitado con su voto en blanco la inesperada reelección de Luis Felipe como alcalde de Huesca.

El vicesecretario nacional de Organización del PP, Javier Maroto, ha culpado, a través de Twitter -aunque posteriormente a borrado la publicacion- a Ciudadanos de "incumplir su compromiso en Huesca permitiendo un alcalde del PSOE". El PP, ha señalado, "iniciará mañana los trámites para una moción de censura al alcalde socialista de Huesca para que se cumpla el acuerdo pactado".