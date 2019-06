Ciudadanos acusa al PP de mentir por negar que les ofrecieran la Alcaldía de Huesca y reitera que el voto en blanco no fue suyo

Quiebro y requiebro en la rocambolesca sesión de investidura vivida el pasado sábado en Huesca. Y la percepción es que quedan muchos capítulos por delante. Una rápida recapitulación de los hechos da buena cuenta de los esperpéntico de lo acaecido:

A media mañana del pasado viernes, desde el mismo Ciudadanos se anunciaba un pacto con el PP para gobernar en las tres capitales aragonesas, que haría alcalde de Huesca al candidato naranja, José Luis Cadena, con solo 3 de los 25 concejales. Poco después, el propio Cadena, vía Twitter, aseguraba que no había ningún pacto de Gobierno.

Quiero agradecer las muestras de cariño que estoy recibiendo en estos momentos pero resulta necesario ACLARAR:

Que no se ha firmado ningún pacto de gobierno y que seguimos trabajando por la ciudad de Huesca y el interés general. Muchas gracias a todos. — Jose Luis Cadena (@cadenajoseluis) June 14, 2019

Por la tarde llegó el órdago de Vox y todo saltó por los aires. Y de madrugada, y desde la capital de España, se decidió el futuro de las capitales aragonesas.

Así se llegó al sábado, con la creencia de que Ana Alós (PP) recuperaría la Alcaldía perdida hace cuatro años. Entonces, como si de la mejor novela negra se tratara, un voto en blanco lo revolucionó todo y dio a un sorprendido Luis Felipe (PSOE), de nuevo, el sillón de mando del Consistorio oscense.

Todos apuntaron a Ciudadanos y el vicesecretario nacional de Organización del PP, Javier Maroto, anunció por Twitter que iban a iniciar “los trámites para una moción de censura al alcalde socialista de Huesca para que se cumpla el acuerdo pactado".

“Alós mintió”

El domingo fue para bajar el balón al suelo y respirar hondo. O no. Porque este lunes, y de nuevo a través de la red social, José Luis Cadena publica una dura carta en la que asegura que él nunca aceptó ser alcalde con tres concejales, que nunca ha negociado con Vox y, sobre todo, que la candidata popular, Ana Alós, “mintió” al negar que el PP ofreciera la Alcaldía a Ciudadanos”.

Ayer, remiti una carta al Director del Diario del AltoAragón, pero al no ser publicada, lo hago directamente yo en mis redes sociales. Gracias a todos. pic.twitter.com/JgSPdC5yJy — Jose Luis Cadena (@cadenajoseluis) June 17, 2019

“Mintió”, dice Cadena, y lo hizo, “además, en un momento difícil, en el que lo responsable hubiera sido una llamada a la calma y a la prudencia y a pensar, fundamentalmente, en el interés de Huesca y los oscenses”.

Para el candidato naranja, la situación vivida es “sonrojante: no podemos, o no deberíamos tener, remilgo alguno en reconocerlo, en mirarnos frente al espejo –todos–, y admitir que esta situación no es justa con nuestros ciudadanos, a ellos, a nuestra ciudad, les debemos nuestra posición y a ellos debemos rendir cuentas.

En otro tuit, recién publicado, Cadena apunta que “insinuar, señalar o teorizar sobre el sentido del voto secreto, además de inmoral, es ilegal. Nos reservamos todas las acciones legales ante cualquier tipo de injuria o calumnia contra mí o mis compañeros, incluida la vía penal”.