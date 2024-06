PP y Vox frenan en Aragón una propuesta para garantizar el aborto en los hospitales públicos

El pleno de las Cortes de Aragón ha rechazado este jueves, con los votos de PP y Vox, una iniciativa de Chunta para que se garantice el derecho al aborto de las mujeres en los hospitales públicos, dado que el 90 por ciento se practican en clínicas privadas y en Zaragoza. Una proposición no de ley que sí han apoyado PSOE, Aragón Teruel Existe e IU, y el PAR en todos sus puntos salvo en uno, y a la que se han opuesto el PP, al asegurar que el Gobierno de Aragón cumple “a rajatabla” lo que estable la ley, y Vox, por considerarla ideológica y poco fundamentada, más allá de estar en contra del aborto.

En su proposición no de ley, Chunta pedía asegurar que todos los hospitales públicos de Aragón dispongan de los recursos humanos y materiales para realizar la interrupción voluntaria del embarazo e implementar programas de formación y sensibilización al personal sanitario sobre este derecho.

También, y este es el punto al que se ha opuesto el PAR, el establecimiento de un protocolo que incorpore las condiciones mínimas que deben tener los registros de objetores de conciencia para fijar, en ese marco, un porcentaje mínimo de profesionales no objetores que permita a las mujeres el acceso al aborto, de tal modo que si este porcentaje no quedara cubierto, el Salud implemente mecanismos de contratación de profesionales no objetores.

En defensa de la iniciativa por Chunta, Isabel Lasobras ha advertido de que han transcurrido 40 años desde que se despenalizó el aborto pero este derecho conquistado por las mujeres se ha visto amenazado constantemente por trabas que complican su ejercicio, obligando a las mujeres incluso a cambiar de comunidad autónoma y ahora, ha dicho, la irrupción de la extrema derecha supone “un paso más en la ofensiva” al plantear la derogación de este derecho.

Lasobras ha subrayado que en Aragón resulta casi imposible la interrupción del embarazo en el sistema público porque muchos médicos se han acogido a la objeción de conciencia.

“No se puede hablar del derecho a algo cuando este algo todavía debe vivirse en secreto, todavía conlleva desprecio y rechazo”, ha subrayado la diputada de Chunta antes de insistir en que nunca se puede dar “la batalla por ganada” y afirmar que en Aragón, más del 90 % de las interrupciones de embarazos se hacen en centros privados acreditados, que no existen ni en Huesca ni en Teruel ni en el medio rural.

Sin embargo, por el PP, el diputado Jesús Fuertes ha defendido que el departamento de Sanidad cumple “a rajatabla” la ley del aborto, que permite la derivación a centros sanitarios concertados y así se ha hecho hasta ahora en Aragón, mientras que Santiago Morón, de Vox, ha afirmado que no es realista en sus objetivos, cuestiona la capacitación y actuación de los profesionales sanitarias, hace afirmaciones “con tintes conspiranoicos” y en lo afecta a la contratación, excede a la propia ley.