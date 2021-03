Alrededor de 300 estudiantes se han reunido en Zaragoza para "sacar al patriarcado de las aulas"

Con mascarillas y distancias de seguridad, así se están desarrollando los 26 actos que se han organizado en Aragón con motivo del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, todos ellos con limitaciones de 500 personas y respetando la distancia de seguridad.

Las protagonistas de la mañana han sido las estudiantes. Una alumna de economía de la Universidad de Zaragoza, Ana Poza, ha leído un manifiesto en el que se enfatiza que hay que trabajar para conseguir una "igualdad real y efectiva, este y todos los días del año" y ha recalcado que la crisis actual del coronavirus "está afectando especialmente a las mujeres". A este respecto ha destacado la "la feminización de la pobreza, así como la mayor exposición al riesgo de las mujeres debido al rol de cuidadores, su mayor vulnerabilidad en situaciones de violencia de género y de abuso infantil y los crecimientos problemas relacionados con la conciliación y la falta de corresponsabilidad".

La Universidad de Zaragoza se ha unido un año más a los actos que conmemoran el Día Internacional de la mujer, a través de una programación que comenzaban esta mañana con la lectura del manifiesto feminista en el Paraninfo de la Universidad. Arrancaban así unos actos, marcados por las medidas de seguridad impuestas por la Covid19 –solo ha sido posible la congregación de una veintena de personas en el hall del Paraninfo-, que no han reducido, sin embargo, "el compromiso real" por parte de la Universidad por garantizar, a través de una educación inclusiva, equitativa y de calidad la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, ha dicho el rector, José Antonio Mayoral.

Con el color morado como protagonista, algunas de las figuras centrales del acto han sido el rector de la Universidad de Zaragoza, José Antonio Mayoral; la vicerrectora de Cultura y Proyección Social, Yolanda Polo; la directora del Observatorio de Igualdad de Género, Sara Alcázar; y la directora de medios de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, María de Miguel.

Después del acto institucional en torno al 8M en el interior del Paraninfo, las y los estudiantes se han concentrado en el exterior. Unas 300 personas se han reunido bajo el lema "Ni presencial, ni a distancia. ¡El patriarcado fuera de nuestras aulas!". Estaban llamados a acudir con utensilios para hacer ruido, la mochila de clase y una prenda morada. Durante toda la concentración las organizadoras han recordado la necesidad de mantener las medidas de seguridad, además, los cánticos han sido sustituidos por pitidos y caceroladas. Varias alumnas han leído un manifiesto en el que han criticado que el sistema educativo "vacía los bolsillos y no garantiza una educación en igualdad" y se ha guardado un minuto de silencio por las que ya no están: "Las mujeres ya no callamos. Nunca más seremos silenciadas".

Acaba de comenzar la concentración del 8M estudiantil en el paraninfo, respetando las medidas de seguridad sanitaria.



Queremos al patriarcado fuera de las aulas ‼#8MZaragoza pic.twitter.com/CHd1txmx3Y — 8MZGZ♀️ (@8_mzgz) 8 de marzo de 2021

También por la mañana, a las 11:30, CCOO y UGT Aragón se concentraban en el monumento a la Constitución de Zaragoza para reclamar la igualdad real entre mujeres y hombres. Ambas organizaciones portaban una pancarta con el lema: “Vivas, libres y unidas por la igualdad”. Los dos sindicatos han convocado diversos actos en las principales provincias de la comunidad autónoma aragonesa: paros de cinco minutos en los centros de trabajo y concentraciones en espacios públicos como el parque Miguel Servet de Huesca, en la Plaza de la Catedral de Teruel o en el monumento a la Constitución de la capital aragonesa, todas estas concentraciones las 11.30 de la mañana. Este año, las protestas han sido simbólicas con un número pequeño de asistentes para respetar las medidas sanitarias, decretadas durante la pandemia.

Elena Pérez, secretaria de la Mujer de CCOO Aragón, ha asegura que: “8 de cada diez contratos parciales son firmados por mujeres por motivos de conciliación y 9 de cada 10 contratos temporales porque no tienen otras ofertas laborales. Todas las reivindicaciones que hacemos día a día, las concentramos hoy, 8 de marzo, con más fuerza que nunca”.

Además, las Asociaciones de Periodistas de Aragón y de Periodistas por la Igualdad también se han concentrado este lunes a las 11:00 en el exterior de la Diputación Provincial de Zaragoza. Han leído un comunicado en el que aseguran que la perspectiva de género debería llegar a “todos los ámbitos de la vida” y que “la violencia de género es una forma extrema de discriminación de las mujeres reseñado por el Tribunal de Estrasburgo”. Desde la Junta Directiva de la Asociación y del Colegio han recalcado que “necesitamos mayor conciencia social para acabar con esta vulneración. La ciudadanía tiene derecho a recibir información veraz y los medios de comunicación están obligados a prestar un servicio público igualitario”.

Aunque nos quieran silenciar, nosotras haremos ruido ‼



💜Grandes compañeras!!💜



Por que la lucha y la reivindicación pueden ir de la mano de la seguridad#8MZaragoza #8M2021 pic.twitter.com/n19vC16gfF — 8MZGZ♀️ (@8_mzgz) 8 de marzo de 2021

Por la tarde están organizadas dos concentraciones en Zaragoza que salen desde diferentes puntos a las 18:00 para realizar un recorrido hasta la Plaza del Pilar. El Colectivo de Mujeres Feministas de Huesca también ha organizado una concentración a las 19.30 en la plaza Navarra. Y en Teruel se reunirán a las 20:00 en la Plaza del Torico.

También se van a celebrar concentraciones en Villanueva de Gállego, a las 18:00, y en Benasque (18:00), Aínsa (16:00) y Monzón (19:30).