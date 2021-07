Dos bicicletas y más de 1.000 kilómetros por recorrer hacia la soberanía alimentaria

El pasado sábado, Ana Santidrián y Edurne Caballero subieron a sus bicicletas para recorrer más de 1.000 kilómetros de la provincia de Teruel. Durante los meses de julio y agosto conocerán unas 50 iniciativas vinculadas con el ámbito agroalimentario, la alimentación, el ecoturismo, el arte o la creatividad, entre otras.

Este viaje está enmarcado en el proyecto Biela y Tierra, que nació en 2018 de cuatro mujeres “muy preocupadas por la situación de crisis ambiental, social y económica que estamos viviendo”. Ellas son Edurne Caballero, Sole López, Ana Santidrián y Cristina Vázquez y se plantearon que, frente a todos estos retos, “muchas de las claves pueden estar en el mundo rural y que nuestra alimentación puede ser motor de cambio”, cuenta Ana.

Entre julio y agosto, Ana y Edurne pedalearán cerca de 1.000 kilómetros para visibilizar alrededor de 50 iniciativas que "ya son soluciones reales para resolver los problemas globales que enfrentamos. Ante la situación de crisis climática, social y ambiental en la que estamos, hemos encontrado en la provincia de Teruel el territorio ideal para seguir promoviendo el cambio desde las voces en primera persona de quienes ya lo están liderando, mientras enfrentan todas las dificultades", cuentan.

La asociación Biela y Tierra trabaja por un mundo rural vivo con un consumo consciente y transformador, que se apoya en la movilidad sostenible, la agroecología, los ecofeminismos y la soberanía alimentaria. “A partir de estos pilares se identifican y seleccionan las iniciativas, es esencial que estén cerca de las personas y creemos que en las zonas rurales se están haciendo cosas muy interesantes”, explica Edurne.

“Decidimos hacer nuestro proyecto con el marco teórico de los objetivos de Desarrollo Sostenible de la agenda 20-30 marcada por la ONU porque de esos 17 nos dimos cuenta de que parte de las metas que nosotras teníamos ya estaban ahí alineadas directamente con nueve de estos objetivos”, explica Ana. Por ello decidieron coger sus bicis y salir a conocerlo y a comunicar al mundo “que nuestro mundo rural está vivo”.

Tras hacerse con dos premios a la comunicación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y conseguir una red sólida y activa que apoya sus propuestas desde 2019 para impulsar la alimentación como motor de cambio, vuelven a subirse a sus bicicletas para narrar en primera persona las experiencias de quienes, desde el mundo rural, producen alimentos de forma responsable y ya están proponiendo alternativas efectivas para realizar cambios profundos.

Con la intención de ser un puente que una el campo y la ciudad y tender caminos que ayuden a construir una sociedad "más humana", Biela y Tierra vuelve a proponer una mirada a las zonas despobladas y rurales en las que se esconden infinidad de historias de éxito y superación. Tratan de conectar a quienes producen y consumen desde la comunicación, con una apuesta decidida por un mundo rural vivo.

No es la primera vez que se suben a sus bicicletas, en 2019 ya recorrieron el tercio norte de la provincia, desde Zaragoza a Asturias, pasando por Castilla y León, y la etapa final en Teruel. Después de una primera experiencia “positiva” se han dedicado a dar difusión a todo el material que recopilaron. En 2020 estaba previsto hacer otra ruta, pero la pandemia no lo permitió. “Como las cuatro vivimos en Aragón, aunque no somos aragonesas de nacimiento, pensamos que Teruel era el lugar perfecto para la ruta de 2021 porque es la comunidad que nos ha acogido y refleja claramente los valores que queremos transmitir”.

Ana cuenta que la acogida de la primera experiencia fue “muy exitosa y fructífera”. A lo largo de la ruta comunican su labor mediante las entrevistas o alianzas con medios de comunicación, las redes sociales donde cuentan el día a día y, por último, la comunicación cara a cara, con encuentros, charlas y talleres para “no solamente conocer las iniciativas sino al resto de la población”.

Relata que en estos encuentros “se generaba un espacio de escucha hacia las iniciativas” y que se “ha creado una red y una comunidad, es posible porque las iniciativas nos abren sus hogares y sus trabajos y están dispuestas a compartir”.

A través de su página web y redes sociales se podrá seguir el recorrido que terminará, después de haber conocido y compartido con cientos de personas cara a cara en el territorio, en el municipio de Alloza.

'#BielayTierraTeruel' comienza con un vídeo promocional, realizado por Carlos Naya, aragonés nominado a los Goya por su intervención como compositor de la mejor canción original por la película 'Las Niñas'. La banda sonora de este video corre a cargo del grupo de folk El Naán. Ambas colaboraciones con las que ya contó el proyecto en su edición de 2019.

El audiovisual se ha rodado, con el apoyo de la Comarca Andorra Sierra de Arcos, en las localidades de Ejulve y Alloza, con la colaboración del alojamiento La Ojinegra y Quesos Artesanos Los Santanales.