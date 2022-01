Un estudio cifra en un 37% del PIB autonómico el valor económico de las tareas de cuidados en Aragón

El Instituto Aragonés de la Mujer ha presentado un estudio que cifra en 14.092 millones de euros el valor económico de las tareas domésticas y los cuidados en Aragón, lo que equivaldría a un 37% del PIB autonómico. Este volumen dobla al de la industria y multiplicaría por cinco el valor del sector turístico. El informe concluye además que las mujeres emplean en estas labores un 33% más de horas que los hombres.

El trabajo -sufragado por el IAM y realizado por Paz Olaciregui Rodríguez, socióloga y politóloga por la Universidad Carlos III de Madrid- aspira a ofrecer una fotografía actual y lo más completa posible en relación con el valor económico (e indudablemente social) que tienen las tareas domésticas y de cuidados, muy necesaria y útil a nivel nacional y especialmente para Aragón.

Este trabajo pretende servir de punto de partida para posteriores investigaciones. La directora del IAM, María Goikoetxea, ha destacado la importancia de “dignificar y valorar estas tareas para ser consciente de lo que suponen”. “Cada vez es más frecuente escuchar la palabra corresponsabilidad. Se trata de un concepto que debemos interiorizar y hacer que se convierta en nuestro día a día. Es responsabilidad de las familias y las administraciones garantizar un reparto justo de las tareas del hogar que permita una emancipación real”, ha apuntado además Goikoetxea.

El estudio

Se han llevado a cabo 384 encuestas de carácter cuantitativo, tanto de forma online como presencial, con muy buena acogida. Antes se contactó con entidades y organismos de carácter social, vinculados al objeto del estudio, como asociaciones de mujeres o de vecinos, entidades comarcales u organizaciones sin ánimo de lucro.

Cabe mencionar que con el término 'cuidados' no nos referimos solo al cuidado directo de personas dependientes, sino a la gestión y cuidado de todos los miembros del hogar.

Hay que recordar que el PIB, un dato periódico sobre el estado de la actividad económica, no contempla muchas actividades, entre ellas las realizadas en los hogares (cuidados, limpieza, cocina, mantenimiento, etc.), porque este tipo de actividades no se intercambian en el mercado, pero sobre todo porque falta conocimiento entre los decisores políticos sobre su incidencia en el crecimiento económico.

En este caso se toma como dato el PIB de Aragón de 2019 para evitar las distorsiones provocadas por la crisis sanitaria del covid.

A su vez, para cuantificar el coste por hora trabajada en este campo se aplica el salario de las personas dedicadas a los servicios domésticos, un método ya empleado en numerosos estudios. Más en concreto, se sitúa en 7,55 € por hora efectiva trabajada.

Los resultados

Con estas premisas, y a partir del número de horas invertidas por hombres y mujeres en los campos seleccionados, se determina que el trabajo doméstico corresponde con aproximadamente el 37% del PIB aragonés, en línea con estudios previos realizados en el País Vasco (27,7%), Galicia (37%) o el conjunto del territorio español (40%). En el caso de Aragón, ese 37% del PIB equivale a 14.092 millones de euros al año.

Por sexo, 21,2 puntos porcentuales corresponderían a mujeres y 15,2, a hombres; es decir, que ellas emplean en tareas domésticas un 33% más de horas que ellos.

Si comparamos el hipotético sector de los cuidados en Aragón con otras áreas económicas, vemos que sería el doble que la industria (19%) y cinco veces el turismo (7%). El mayor sector continuaría siendo el de Servicios y administración pública (58%).

Entre las conclusiones que extrae el estudio están también que las aragonesas dedican más tiempo a las tareas del hogar que los hombres, tanto en las capitales de provincia como en el resto de municipios, sin importar su situación laboral ni sus ingresos, y en todos los tramos de edad, y que la proporción de trabajadoras a tiempo parcial y con salarios más bajos es siete puntos porcentuales mayor que la de hombres. En cambio, entre los empresarios con asalariados, la representación masculina es cuatro puntos mayor

También se concluye de este estudio que cuando los hombres declaran como ocupación 'amo de casa', dedican 4 horas diarias a las tareas domésticas; cuando son las mujeres, son el doble, 8. Solo los hombres viudos dedican una hora más. Son ellas también las responsables de planificar, tomar decisiones, organizar y gestionar tiempo y tareas. Así, las mujeres soportan más 'carga mental', principalmente cuando en el hogar hay miembros a su cargo. A pesar de esto, frecuentemente el 64% realizan más de una tarea a la vez, e incluso con la misma frecuencia combinan tareas domésticas con las actividades profesionales

La posibilidad de conciliar vida familiar y profesional es muy alta para el 21% de los aragoneses, pero solo para el 14% de las aragonesas y se evidencia una escasa capacidad para otorgar un valor monetario a las tareas del hogar. Se infravalora tanto la cantidad de tiempo dedicado como la cantidad de dinero que esas tareas podrían tener en un sistema monetizado.