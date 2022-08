“Las matemáticas nos hacen ver los problemas del día a día de otra forma”

Miguel Nieto explica la materia, a su manera, cree que las redes sociales son una oportunidad para ampliar conocimientos, y confiesa que tanto el alumnado como el profesorado demandan y necesitan tiempo.

¿Por qué decidió formarse en matemáticas?

Desde pequeño siempre me gustaron los números y también ayudar en clase cuando algunos tenían dudas de la asignatura, pero fue más o menos cuando comencé B.U.P.; con 14 años, cuando descubrí que disfrutaba explicando conceptos a mis compañeros y pensé que la mejor forma de ser profesor de Matemáticas era estudiando la carrera.

Hay quien dicen que, quitando lo básico, las matemáticas sirven para nuestra vida diaria: ¿desmentimos o confirmamos?

Cuando me hacen esta pregunta siempre pienso en el meme que dice (con diferentes imágenes graciosas claro) : “Otro día + sin usar el Máximo Común Divisor” y si estamos todos ahora esperando que yo diga que el MCD lo podemos usar cuando vamos a la compra está claro que NO es así, pero porque en nuestra experiencia en el colegio la mayor parte del tiempo nos han estado contando algoritmos y haciendo memorizar conceptos sin un entorno real y sin muchas aplicaciones, aunque gracias a muchos compañeros que trabajan en esta línea estoy seguro que vamos a darle la vuelta a la tortilla y nos vamos a dar cuenta que en muchos trabajos, y no hace falta que sean de Ciencias exactamente, viene fenomenal saber Matemáticas y cuantas más Matemáticas mejor, nos ayudan a pensar mejor, mi profe nos decía que amueblan la cabeza y sobre todo o al menos a mí me lo parece, nos hacen ver los problemas del día a día de otra forma.

¿Hay algún ejemplo que sirva a nuestros lectores para entenderlo?

En clase les pongo en la situación de una rotura de grifo en casa y es una gozada ver cómo su pensamiento a la hora de trocear el problema en problemas más sencillos, generar diferentes soluciones y valorar cual es la mejor alternativa en el momento dado, apartados que hemos trabajado en la asignatura, les hacen alcanzar límites que sin las Matemáticas no serían posibles. Soy un fan de dos divulgadores de la disciplina españoles como Clara Grima y Eduardo Sáenz de Cabezón y rara vez sucede que lo que cuentan en sus charlas o vídeos no sea aplicable a nuestro día a día, ya sea la Teoría de Grafos con las redes sociales o la creatividad generada por el pensamiento abstracto que se trabaja en nuestro campo.

Esta asignatura es el hueso duro para parte del alumnado ¿qué pasa con ella? El sistema falla, son complicadas, ¿cómo podemos paliar esta situación?

El sistema solemos decir que repite muchos contenidos y hay una parte importante del alumnado que se llega a aburrir con ello por las veces que tiene que hacer lo mismo en diferentes cursos, otra parte no consigue comprender por qué tienen que realizar “cuentas” que las podría hacer una máquina y además más rápido y sin equivocaciones (nadie divide en una cena de amigos con papel y boli) y también abandonan y no encuentran ningún reto que les pueda hacer sentir esa sensación que nos gustaría al profesorado de ganas de aprender pero espero como he dicho antes que le daremos la vuelta y ojalá la nueva ley nos ayude en algo.

Es profesor desde hace muchos años ¿qué cree que demanda el alumnado entre líneas?

Demandan tiempo. Desde que comencé allá por 1999, ya han pasado 23 años, siempre me falta tiempo para atender las dudas personales. Lo primero que intento en mi clase es eliminar el miedo a preguntar, esa ansiedad que a veces les pueda generar el qué dirán mis compañeros o qué pensarán y más tarde busco huecos para atenderlos el mayor número de minutos posible, aunque siempre creo que se queda escaso.

¿En qué momento está la docencia en Aragón y en España?

Voy a tirarme largo y voy a decir que vamos mejorando y seguiremos. Las redes sociales como Twitter me han abierto los ojos para conocer un montón de docentes con ganas de hacer las cosas muy bien y en toda España los hay, grupos de Telegram creados para compartir experiencias, para resolver dudas, para compartir materiales, y encima gratis. He conocido profesionales como la copa de un pino que están disponibles para acompañarte en todo aquello que quieras llevar a cabo en clase y eso es una maravilla para la educación.

Hay quien, después de la pandemia, cree que la Lomloe es una oportunidad para educar en base a las competencias ¿qué piensa de esto?

Ojalá, esto es como todo, habrá el grupo que diga que vaya qué horas, que no nos han dejado tiempo a preparar los materiales (en Aragón la normativa salió en agosto) y otro grupo, que a pesar de que va a suponer un esfuerzo grande y extra, ya que no nos dan o proponen mejoras reales como sería bajar la ratio, se tirará a la piscina y buscará las oportunidades dentro de la LOMLOE para conseguir esas “competencias” de las que me preguntas.

También ha sido profesor en academia; que haya tantas y que sean tan necesarias, casi todos los niños van a una Academia para alguna asignatura ¿es un síntoma de que el sistema falla de alguna manera?

En mi caso fui profesor de alumnos universitarios de Ciencias y creo que no es el caso sino que la exigencia era grande en su momento, pero las academias para la ESO o Bachillerato en algunas ocasiones se utilizan porque no se aprovecha la clase como se debiera, ya sea porque los alumnos puedan despistarse o por la ratio que el profesor no pudiera atender todas las dudas que aparecen durante las sesiones, y en otras he conocido alumnos que iban por obligación familiar a pesar de obtener buenos resultados en la asignatura.

En cuanto a la docencia online ¿desde cuándo lleva en ella y qué cambios ha percibido en este tiempo?

El 30 de diciembre de este 2022 cumpliré 8 años en YouTube desde que subí mi primer vídeo cantando el “Porompompero de las ecuaciones”, un hit para memorizar los pasos que empleamos en la resolución de cualquier ecuación del mundo mundial y desde entonces ya van casi 500 vídeos, no son clases online, que también me ha tocado, pero es otro recurso que tengo para poder dar alternativas en caso de dudas. La atención no llega a todos los rincones de los 55 minutos del aula y es en casa cuando llega otra oportunidad de repasar y es aquí donde juega un papel importante los recursos que voy creando y colgando para mi alumnado, a modo de Blog y organizado por cursos y temas donde pueden acceder fácil y rápidamente a aquellas explicaciones, materiales, actividades interactivas para poder seguir avanzando.

Tiene alumnado del otro lado del charco. En general, ¿cuál es el motivo por el que más felicitaciones recibe?

En muchos casos vienen por la sencillez y el orden en las explicaciones, me cuentan que en su clase lo han hecho más largo o les parecía más enrevesado, la historia es que les gusta la organización en los vídeos. Esas pueden ser algunas de las razones.

¿Cómo se sustenta su sistema de clases on-line?

Hace un par de cursos que voy construyendo una presentación con los contenidos curriculares que he ido impartiendo y el formato es sencillo, va por temas y en cada uno porque no está todo completo, tengo los títulos de los contenidos y junto a ellos el vídeo correspondiente de ese apartado. Además, siempre añado un PDF con actividades que realizamos en clase y un formulario con lo más importante, por si quieren imprimirlo. Todas las clases disponen de un enlace a actividades interactivas para que el alumnado sepa por su cuenta si han comprendido ese tema.

¿Ha notado algún cambio durante la Pandemia o tras ella, respecto a las clases, al alumnado y al profesorado?

Durante la pandemia recibí muchísimas más visitas de las habituales, entiendo porque hubo compañeros que enlazaron los vídeos o por alumnos buscando material. A muchos profesores nos tocó montar un estudio de grabación improvisado para los meses que estuvimos confinados y aprendimos a la fuerza y sin medios añadidos por la administración y a la vuelta de la misma nos concienciamos todos que había aspectos a mejorar en nuestros materiales para que pudieran ser accesibles de otra forma.

El mundo online: tiene muchos peligros, intoxicación por exceso de información, etcétera, pero también tendrá sus ventajas, por lo tanto; ¿oportunidad vs. amenaza?

Tengo dos hijos y a pesar de nuestra insistencia como padres creo que todavía no aprovechan muchas de las ventajas que puede darnos todo ese conglomerado de materiales que existen para avanzar en cualquier disciplina que queramos y se quedan en más de una ocasión, y yo me incluyo, en la alternativa barata de perder el tiempo o como se dice ahora procrastinar.

¿Qué papel juega y ha jugado en su vida las matemáticas? ¿Qué significan para Miguel Ángel?

Son mi trabajo, pero a la vez mi disfrute, siempre hay días reguleros, en los que sales del aula pensando que podrías haberlo hecho mejor, pero hay otros en los que ves el brillo en los ojos de algunos de tus estudiantes y piensas que las Matemáticas merecen mucho la pena.

Un libro, una canción y un personaje que nos recomienda a los lectores de eldiario.es

En cuanto al libro, aprovecho para recomendar dos; si queréis disfrutar de las Matemáticas y perderles el miedo, ‘En busca del grafo perdido’ de Clara Grima, ‘Matemáticas con puntos y rayas’, y si queréis leer novela negra, este verano me ha encantado la trilogía de Carmen Mola: ‘La novia gitana’, ‘La red púrpura’ y ‘La nena’, me enganchó desde el principio, aunque advierto que es algo dura su lectura por sus escenas.

La canción, porque me ha acompañado en una temporada de mi vida muy importante y por todo lo que cuenta, os invito a escuchar ‘Qué vendrá’ de ZAZ, en francés y español.

Y, como personaje, sé que ‘Patch Adams’ es más conocido por la película que por ser un personaje real, pero me encantó la historia e incluso me ha servido para impartir las clases de otra manera, a veces digo que hay que ser un poco “ShowMath” para llegar al alumnado.