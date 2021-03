Las vacunas para mayores de 80 años llegan a Aragón "con cuentagotas”

La vacunación a mayores de 80 años en Aragón comenzó el pasado 13 de febrero, durante esa semana se administraron unas 1.800 vacunas a las personas mayores de 80 años de la comunidad. Comenzó así un proceso por el que se van a inocular alrededor de 170.000 dosis a 85.000 personas. Estas vacunas llegan a la comunidad "con cuentagotas", según los centros de salud que son los que se encargan de administrarlas. Así lo explica el coordinador del centro de salud de Benabarre (Huesca), que destaca como mayor problema "la escasez de vacunas".

El orden en el que se administran las vacunas está sujeto al criterio de cada centro de salud, según el Gobierno de Aragón, que asegura que cada centro de salud es autónomo pero que sigue los criterios de edad y de mayor vulnerabilidad. Así lo explican también desde el centro de salud de Benabarre, que aseguran que "ante la escasez de vacunas, estamos haciendo una pequeña selección en función de la vulnerabilidad de las personas con otras enfermedades. El criterio, a fecha de hoy, es mayores de 80 años y como hay menos vacunas que personas mayores de 80 tenemos que ir seleccionando aquellos con mayor vulnerabilidad".

El pasado miércoles, Francisco Falo, Director General de Salud Pública, aseguró en rueda de prensa que este proceso "va a durar semanas" y que se avanza "con la rapidez que nos permite la accesibilidad de las dosis que nos van llegando", e insistió en que hay que tener "un poco de paciencia”. Aseguró que son los centros de salud los que irán organizando la vacunación y confirmó que se vacunará también a uno de los cuidadores principales en el caso de las personas dependientes que residan en un domicilio.

Por el momento se han administrado 17.657 dosis a las personas incluidas en el grupo de prioridad asociada a vulnerabilidad, que incluye a personas dependientes no institucionalizadas y personas con especial riesgo por edad. El Gobierno de Aragón no da datos segregados por edad dentro de este colectivo, y remite a los proporcionados en el Portal de Transparencia. Aquí se muestran las vacunas administradas por sectores sanitarios: Zaragoza II 3.178 dosis, Zaragoza III 3.164, Zaragoza I 2.057, Huesca 2.568, Barbastro 3.054, Teruel 1.449, Alcañiz 1.255 y Calatayud 925.Durante esta semana se están administrando 11.800 dosis a personas mayores de 80 años y dependientes de grado 3, 2.000 a personal del Salud, 600 a residencias, 12.350 a otros profesionales sanitarios y profesionales esenciales y 250 dosis para la sanidad privada.

Contacto con los mayores

Desde el Colegio de Enfermería de Zaragoza aseguraron al inicio de la campaña que el proceso de contactar con las personas mayores de 80 años estaba siendo "difícil para los equipos de los centros de salud. Hasta ahora, las enfermeras se están encontrando que, al llamar a muchos de estos usuarios, en algunos casos, nadie responde al teléfono; y en otros, las personas mayores, debido a su edad y condiciones, no comprenden quién les está llamando o las preguntas que les están haciendo las enfermeras”, según hicieron público en un comunicado.

Por ello realizaron un llamamiento para que aquellos cuidadores y familiares de personas que tengan este tipo de dificultades faciliten un teléfono de contacto fiable en el centro de salud al que pertenecen sus mayores. La situación ha mejorado en estas dos semanas, Teresa Tolosana, presidenta del Colegio de Enfermería, cuenta que la gente “se está acercando a los centros de salud a dar sus datos” y que “poco a poco estamos consiguiendo contactar”.

A los centros de salud del sector sanitario 2 de Zaragoza les llamó la atención que se hablase de problemas para contactar, "en pacientes mayores sabes que te requiere más tiempo, no es media de edad de 40 años que llevamos siempre el móvil y estamos atentos, pero no estamos teniendo especiales problemas para ir cubriendo con el suministro que tenemos. Puede ser que algún centro de salud puntual pero no es un problema generalizado", asegura su responsable de prensa. Tampoco los hay en el centro de salud de Benabarre, ya que el personal conoce a las personas que acuden a él y a las que hay que administrar la vacuna.

Tolosana habla también de la disponibilidad de más dosis esta semana, haciendo referencia las casi 12.000 que se están suministrando a los mayores de 80 años, “vamos yendo progresivamente, el número de dosis ha aumentado, pero aun así faltan muchas para completar esta franja de población”.

En cuanto a la vacunación en el domicilio, una posibilidad que abrió Falo la semana pasada cuando dijo que "desde la modificación de la vacuna [de Pfizer] ya se puede manejar en traslado lo cual nos permitirá abordar en domicilios a los grandes dependientes", Teresa Tolosana explica que por el momento no se va a hacer, puesto que las recomendaciones técnicas de la vacuna de Pfizer todavía indican que es mejor no moverla. “Tenemos bastante población a la que vacunar y estamos priorizando, cuando llegue el punto que nos queden los encamados lo haremos, pero ahora mismo estamos intentando que vengan todos los que puedan”. “La vacuna en el domicilio será para aquellos que no puedan acudir al centro, personas inmovilizadas, los que pueden lo mejor es que acudan al centro de salud”, recalca.