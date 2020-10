Vacunas y fondos europeos apuntan retrasos

La segunda ola de la pandemia de coronavirus se ceba con casi toda Europa, y especialmente con España, y aquí -sobre todo en la conurbacion de Madrid, récord europeo de contagios y de fallecidos en relación al número de habitantes- seguimos discutiendo sobre las competencias del Gobierno central y de los gobiernos autonómicos, sobre recursos y decisiones judiciales, sobre maniobras e idearios políticos, sobre cualquier cosa salvo la salud pública y la seguridad sanitaria de los ciudadanos. Pese a la gravedad de la situación sanitaria, la Comunidad de Madrid se encastilla en unas posiciones que responden más al afán de convertir el Gobierno autonómico de Isabel Díaz Ayuso en la verdadera oposición al Ejecutivo central de Pedro Sánchez que a buscar ni el bienestar sanitario de sus administrados ni apenas el bienestar económico, por mucho que lo proclamen.

Hace ya muchas semanas que dirigentes de todo el mundo y de las más diversas ideologías saben de modo fehaciente que no habrá recuperación económica sin control de la pandemia con medidas eficaces y contundentes y no con pequeños parches y vendas; que con rebrotes víricos no hay rebote económico; que aplazar las decisiones es en realidad la mejor manera de agravar el problema. Hace ya muchísimas semanas que el Gobierno central cedió a las presiones y permitió a Madrid pasar de fase en la desescalada sin estar preparada para ello (y la mejor prueba fue la dimisión de la hasta entonces directora general de Salud Pública regional), que miró hacia otro lado cuando Díaz Ayuso ni fortalecía la atención primaria ni contrataba los rastreadores que se necesitaban ni obligaba a usar mascarillas ni hacía las pruebas diagnósticas que debía hacer ni tomaba las decisiones a tiempo ni... ni... Muchos expertos consideran que las medidas tomadas ahora en Madrid, tanto las impulsadas por el Gobierno central como las del Gobierno regional, llegan tarde y se quedan muy cortas.

Además de por su frentismo ideológico, ¿por qué tan poca diligencia del Gobierno de Díaz Ayuso en combatir la pandemia? ¿Por qué tan poca prisa del Gobierno de Sánchez, hasta estas últimas semanas, por empujarla a hacerlo? Si unos y otros, y especialmente los primeros, están esperando a que la situación se arregle con las vacunas, aún nos quedan muchísimos meses de sobresaltos y de trágicos datos de contagios y de muertes.

Por mucha prisa que se den los laboratorios privados y públicos que buscan el remedio a la COVID-19, hasta al menos "bien avanzado 2021" no habrá vacunaciones masivas, según cuenta un acreditado epidemiólogo. "Para que una vacuna sea aprobada por las autoridades reguladoras para su distribución en humanos, la EMA en Europa y la FDA en Estados Unidos, hace falta que los datos de los ensayos clínicos actuales con varias de las 10 vacunas en fase clínica III aporten información estadística clara de su seguridad y eficacia", añade este experto consultado, lo que llevará "hasta marzo/abril del 2021". Después, la evaluación continuará durante al menos un año más.

"Aún ninguna de las vacunas ha demostrado eficacia en humanos -añade el epidemiólogo-. El tema de la producción de las dosis necesarias (miles de millones) no está resuelto, ni la seguridad de las mismas por la rapidez con la que se están llevando a cabo los ensayos clínicos. Vamos a tener la pandemia con nosotros bastante tiempo".

Si en el plano sanitario las expectativas de corto plazo no son muy esperanzadoras, tampoco lo son en el financiero. El enfrentamiento entre el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión sobre los mecanismos de vigilancia del nuevo marco financiero de la UE augura un retraso en la puesta a disposición de los estados de los ingentes Fondos de Recuperación europeos contra la pandemia. Cuanto más tarden esos fondos en emplearse, más tardará la economía en recuperarse. Olvídense de la crisis en V. En U y gracias.

Por si todo fuera poco, la enorme polarización política en España -de la que este lunes, 12 de octubre, fiesta nacional, hemos visto unos cuantos malos ejemplos- añade un elemento aún más pernicioso al cóctel. Nuestro cainismo secular no se va a repetir esta vez como farsa. Seguimos en tragedia.