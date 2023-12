Los 64 trabajadores de limpieza de las oficinas de Correos de Asturias vuelven hoy al trabajo tras desconvocar la huelga

Los 64 trabajadores del servicio de limpieza en las oficinas de Correos de Asturias se han incorporado este martes con normalidad a sus puestos de trabajo tras desconvocar la huelga que mantenían, desde el pasado mes de octubre, para reclamar el cobro de sus salarios, de los que quedan pendientes de pago cinco mensualidades.

José Antonio Otero, trabajador del sector desde hace tres décadas, conoció a través de su sindicato USO hace unos días que serían subrogados a la empresa Limcamar, nueva adjudicataria del servicio de limpieza de las sedes de Correos.

“Este martes es el primer día que hemos vuelto al trabajo. Los días anteriores hemos estado con la intriga de ver si nos pagan lo que nos deben. La encargada de Limcamar ya vino a vernos y nos han dado el vestuario y de momento todo ha vuelto a la normalidad”, ha explicado a elDiario.es Asturias al término de la jornada laboral.

Concentraciones y un encierro

A lo largo de estos dos meses los trabajadores, que estaban adscritos a la empresa SCT, antigua concesionaria del servicio, han protagonizado varias acciones de protesta y a las concentraciones que semanalmente llevaban a cabo ante las principales sedes de Correos en Asturias, especialmente en Oviedo, Gijón y Avilés, sumaron un encierro en las oficinas centrales del servicio postal en la capital asturiana.

A principios de este mes, los trabajadores comenzaron a confiar en las promesas de que serían subrogados a otra empresa y finalmente Limcamar se puso en contacto hace unos días con ellos para recoger sus datos y formalizar los nuevos contratos.

José Antonio Otero asegura que están “satisfechos” con esta salida pero a la expectativa de ver cuándo se hace efectivo el cobro de los salarios pendientes: “Vamos a ver cómo se desarrolla todo. Esperamos que con la nueva concesión todo se solucione”, confía.

La huelga no se circunscribía únicamente a Asturias, sino que afectaba también a otras comunidades autónomas como Galicia, Cantabria, País Vasco, Navarra, La Rioja y parte de Cataluña y Madrid. No obstante, el servicio de limpieza no se adjudica a la misma empresa en todas las autonomías.

El conflicto por el impago de cinco mensualidades y de sus respectivas pagas extras continuará ahora por vía judicial contra la anterior concesionaria, SCT, que se hizo cargo del servicio en febrero.