Un concejal de IU Xixón planta cara a la LGTBIfobia de Vox: “Su discurso dice que no soy normal”

Fue el segundo concejal en tomar la palabra durante el pleno de constitución de la nueva corporación de Gijón, en la que Carmen Moriyón ha salido investida alcaldesa con el apoyo del Partido Popular y de Vox. Lo hacía después de la intervención de Olaya Suárez, la concejala de Podemos Xixón que hizo todo su discurso en asturiano.

“Tengo 34 años y nunca he sentido la necesidad de hablar en público de mi orientación sexual”, arrancaba el joven edil de Convocatoria por Xixón, que en los últimos comicios ha mejorado el resultado de su coalición respecto a la anterior legislatura, cuando IU gobernó en coalición con los socialistas.

“Siempre he pensado que hacerlo no contribuía a normalizar lo que es normal. si no a reforzar una idea de permanente excepcionalidad”, añadía. “Lo sigo pensando hoy pero estoy hablando de ello. Siento la necesidad de hacerlo porque desde hoy el gobierno de mi ciudad servirá de amplificador de un discurso que dice que no soy normal por el simple hecho de querer a otro hombre”, denunciaba.

Y para finalizar su alegato, Suárez Llana lanzó una pregunta a todos los integrantes del pleno municipal, “¿Vamos a convertir Gijón en la ciudad del odio al que no quiere como ellos?”.

Cerraba su discurso Suárez Illana con un recuerdo a Rafael Alberti y a las palabras que el poeta pronunció al volver del exilio cuando dijo que se había ido con el puño cerrado y volvía con la mano abierta. «Tienen abierta nuestra mano para cerrar el paso al odio e impulsar todas aquellas políticas que hagan que Gijón siga avanzando. Y nos encontrarán con el puño cerrado y en primera línea de defensa de Gijón si optan por lo contrario», ha advertido.