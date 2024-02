Crisis de gobierno en Asturias: IU no descarta “una respuesta política” ante la remodelación “unilateral” de Barbón

Pilló a todos por sorpresa, incluso a sus socios de Gobierno. La reestructuración del ejecutivo que este lunes, después de una reunión de la Federación Socialista Asturiana, anunciaba el presidente Adrián Barbón, fue totalmente inesperada para Izquierda Unida.

IU, que ostenta en el ejecutivo la cartera de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, ha manifestado en un comunicado su “distanciamiento” de los cambios que —aseguran— obedecen a “una decisión de la Federación Socialista” y, por tanto, ha sido “adoptada de forma unilateral”.

Por estos motivos, Convocatoria por Asturias (IU - Más Asturias - IAS) ha anunciado que “evaluará los efectos de gestión” que traerá la unificación en una 'macroconsejería' de Derechos Sociales y Cultura, dos materias que son fundamentales para la coalición, y ha asegurado que “no descartan ninguna respuesta política”, sin concretar a qué se refieren. La propuesta de Barbón para ponerse al frente es Vanesa Gutiérrez, hasta ahora viceconsejera de Cultura. La consejera de Derechos Sociales, Melania Álvarez, dejará de formar parte del equipo de gobierno para convertirse en la nueva senadora por designación autonómica.

Adrián Barbón dará de nuevo explicaciones de esta reordenación en la sede de Presidencia —ayer lo hizo desde la sede del partido “porque no le daba tiempo a bajar” al Palacio de Suárez de la Riva para anunciarlo—. Será a las once de la mañana, después del primer pleno de 2024 en el que estas modificaciones no están en el orden del día, pero es previsible que salgan a la palestra.

Rechazo por improvisación

Lo cierto es que las reacciones a los cambios por parte de la oposición ya se han hecho públicos. Desde el Grupo Mixto, Covadonga Tomé, la otra diputada que apoyó los presupuestos del ejecutivo regional el pasado mes de diciembre, preguntaba en redes sociales al presidente asturiano por la unificación de Servicios Sociales con Cultura, Deporte y Política Llingüística.

“No se entiende”, le respondía ella misma para añadir otro interrogante: si el gobierno se movía “a la medida de lo que va pasando y no de las necesidades de Asturies”. Tomé deseaba al mismo tiempo “ánimo y el mejor desempeño” a Vanesa Gutiérrez, la nueva consejera.

¿Consejería de Servicios Sociales, Cultura, deporte y política lingüística? No se entiende @AdrianBarbon ¿@GobAsturias a la medida de lo que va pasando y no a la medida de las necesidades de Asturies?

— Cova Tomé (@TomeCova) 5 de febrero de 2024

Desde el Partido Popular, aún sin conocer la profundidad de la reforma planeada por Adrián Barbón en su equipo, ya el viernes pasado criticaban una reestructuración que llega apenas seis meses después de que se conformase el gobierno. Acusaban el presidente de “improvisar” y no tener planes a futuro para Asturias.

Con estas nuevas modificaciones el presidente asturiano mantiene su promesa de no superar las diez consejerías en su ejecutivo. Lo que está por ver es cómo se hace frente a la unificación de todas las políticas de Derechos Sociales -que engloban dependencia, gestión del ERA, ingreso mínimo vital, nuevo modelo de cuidados y ayuda a domicilio- con Cultura, Política Llingüística -con una modificación de la Ley de uso como promesa- y Deporte.