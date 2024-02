Vuelven los traslados en autocar a León de los viajeros del Alvia, un fallo técnico impide la salida del primer servicio desde Gijón

Nueva incidencia técnica que repercute en los viajeros del Alvia Gijón-Madrid. Fue en el primer servicios de este miércoles, el que salía a las 06.30 horas y pasaba por Oviedo a las 06.52. Ni los 89 pasajeros que cogían el tren en Gijón ni los 147 que esperaban en la estación ovetense pudieron hacerlo.

Renfe ha habilitado cinco autocares para llevar a los 236 pasajeros a León pero han salido con casi dos horas de retraso, aproximadamente a las ocho desde Gijón y a las nueve menos veinte desde Oviedo. Esta falta de cumplimiento de horario la compañía la bonifica con la devolución del cien por cien del importe de los billetes.

Esta compensación no satisface por completo a muchos de los usuarios ya que no llegar a la hora programada ocasiona numerosos inconvenientes en las conexiones con otros servicios o en reuniones de trabajo previstas a las que no es posible incorporarse en tiempo y forma.

Esta es la segunda incidencia en menos de 24 horas. En el último servicio que ayer circuló entre Madrid y Asturias se produjo, tal y como denuncian algunos usuarios en redes sociales, un retraso de 52 minutos. El convoy ya salió de la capital con 25 minutos de retraso sobre su salida prevista a las 18.35 y llegó a acumular en trayecto casi otra media hora.

Dos datos. Uno: ayer el tren Madrid-Asturias se retrasó 52 minutos. Dos: con la apertura de la Variante y la reducción del tiempo de viaje (¡ja! ver dato 1) hay billetes ahora para ese trayecto que cuestan más de 90 euros. @Renfe, no sé cómo no se te cae la cara de vergüenza. — Claudia Lorenzo Rubiera (@Mariclo1985) 7 de febrero de 2024

A las denuncias de las incidencias en los servicios se suman también las quejas de muchos viajeros que ven como, después d de las promociones lanzadas de billetes a bajo precio, el viaje en tren de alta velocidad hasta Madrid alcanza precios poco populares, incluso haciendo combinaciones con trayectos Asturias - León y después León - Madrid, pueden ahorrarse hasta 20 euros.