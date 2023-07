El coordinador interino de Podemos Asturies solicita la indemnización por cese a la que se opuso frontalmente

La Junta General del Principado abonará a los cinco exdiputados que lo han solicitado la indemnización por cese incorporada al reglamento del parlamento asturiano en la pasada legislatura. Los ya exparlamentarios que han pedido y cobrarán la compensación son los populares Javier Brea, Reyes Fernández Hurlé y Pablo Álvarez Pire, el exmiembro de Foro, Pedro Leal, y el coordinador interino de Podemos Asturies, Rafael Palacios.

En julio de 2019, hace ahora cuatro años, se celebraba la primera Junta de Portavoces del parlamento asturiano. Arrancaba la primera legislatura con Adrián Barbón al frente del gobierno autonómico y una de las propuestas que los socialistas llevaron a aquella reunión fue el pago de indemnización a los diputados que al finalizar los cuatro años de periodo parlamentario no tuviesen otro tipo de ingreso. Buscaban así equiparar la cámara asturiana a las Cortes y otros parlamentos autonómicos.

El rechazo desde Podemos fue frontal. Rafael Palacios, por aquel entonces sólo diputado y sin cargos orgánicos en la formación morada, calificó la propuesta de un “reparto del botín”, exigió vehementemente su retirada y pidió a los socialistas hablar de propuestas concretas dirigidas a la ciudadanía. Lo hizo acompañado del entonces secretario general de Podemos Asturies, Daniel Ripa.

Para Podemos era una maniobra del resto de partidos que les habían dejado fuera de la Mesa del Parlamento y querían “tratar sin testigos” todo este tipo de asuntos. “Nos parece una vergüenza que una persona con 12 años de diputada y que ha recibido un sueldo de casi medio millón de euros, reciba casi 50.000 euros de indemnización”, decía el ahora coordinador general interino de Podemos Asturies, que no se presentó a las elecciones autonómicas el 28 de mayo si no a la alcaldía del concejo minero de Langreo donde la formación morada no obtuvo ningún concejal.

En estos cuatro años todo ha cambiado en el partido morado en Asturias. El enfrentamiento interno en el que viven, desde la primarias del año pasado para las listas autonómicas que ganaron los críticos con la dirección interina, les hizo cosechar unos resultados en las elecciones de mayo que los dejaron con una única diputada en la Junta General, Covadonga Tomé, y seis concejales en 78 municipios, desapareciendo del consistorio de la capital y quedando con sólo un edil en Gijón. Sólo en Avilés forman parte del gobierno municipal de coalición con el PSOE. Allí concurrieron a las municipales con Izquierda Unida bajo la marca, Cambia Avilés.

Cambio de opinión

Lo que también ha cambiado es la opinión de Rafael Palacios. El coordinador general interino, después de su oposición frontal a la indemnización, la ha solicitado. Palacios, al igual que los otros cuatro exparlamentarios, recibirá una cuantía equivalente a la última mensualidad ordinaria percibida por cada año de mandato consecutivo en situación de dedicación exclusiva, hasta un límite máximo de doce mensualidades.

Y no es una opinión que haya variado porque ya han pasado cuatro años, lo ha hecho en apenas unos meses. Durante el debate en marzo de este año del nuevo Reglamento de la Junta General, el propio Palacios presentó una enmienda en la que pedía que del texto se retirase la indemnización por cese. Aunque finalmente, en la votación de la ley, en el último pleno de la legislatura, tres de los cuatro diputados de Podemos se abstuvieron, sólo uno de ellos, Daniel Ripa, votó en contra.

El que fuera secretario general de la formación, expulsado por la dirección interina, Daniel Ripa, ya anunció a principios de mes que renunciaba a solicitar la compensación por cese, argumentando lo que ambos argumentaron hace cuatro años, que las cuantías a cobrar por los exparlamentarios, comparadas con el derecho a paro de cualquier trabajador, son muy superiores y suponen “un privilegio”.

El gesto de Daniel Ripa ha sido aplaudido y agradecido por la diputada de Podemos Asturies en la Junta General. Covadonga Tomé no ha dudado en criticar públicamente la posición tomada por el coordinador general interino.

2019 @Daniel_Ripa y Palacios critican idemnización por cese para diputados. 2023 Palacios la cobra y Ripa renunciaba cobrarla. Nada que añadir. Gracias Dani https://t.co/ivvXPP64QH — Cova Tomé (@TomeCova) 28 de julio de 2023

Según los cálculos de Ripa, que sale del parlamento asturiano después de dos legislaturas consecutivas como diputado, un total de ocho años, su indemnización podría llegar a 36.760 euros, a razón de 4.595 euros al mes. Rafael Palacios acumula cuatro años en su escaño en la Junta General en esta situación.

El parlamento asturiano, tras las solicitudes recibidas, invertirá en estas compensaciones un total de 110.000 euros. Los exparlamentarios recibirán mensualmente, hasta un tope de doce ingresos, lo que les corresponde y este cobro es incompatible con cualquier tipo de percepción derivada de actividad pública o privada. Comenzarán a ingresar la ayuda tres meses después de perder la condición de diputados y deberán acreditar, mediante una declaración responsable, queno incurren en ninguna incompatibilidad para su percepción.

Cabe señalar que durante todo el debate de esta modificación reglamentaria los grupos incidieron en que no sería retroactiva a esta legislatura y se aplicaría a partir de 2027. Finalmente no ha sido así, pese a que el Letrado del parlamento informó negativamente porque no veía amparo legal para esta retroactividad, un acuerdo de la Mesa ha permitido que los exparlamentarios que desearan este 2023 solicitar la indemnización lo hayan hecho.