La líder de Podemos Asturies, tras chocar con la dirección estatal: “Quiero que se respete mi lista, que ganó las primarias”

Nos recibe a las puertas del Hospital de Arriondas, el centro de referencia de la comarca oriental asturiana, a punto de finalizar una guardia de 12 horas que no parece que haga mella en su energía vital. Covadonga Tomé (Ḷḷuarca, 1970) es optimismo puro. Lleva desde noviembre al frente de la candidatura de Podemos Asturies para la presidencia del Principado, una candidatura que ganó con casi un 60% de los votos de la militancia ante la lista alternativa que contaba con el apoyo de la dirección del partido.

No han sido meses de precampaña tranquilos y no ha contado con todos los apoyos que ella desea para conseguir, como mínimo, revalidar los últimos resultados de la formación morada en Asturias, cuatro escaños en el parlamento asturiano. Pero pese a las dificultades Tomé no pierde la sonrisa y afirma categórica que llegará al final, pese a quien le pese.

La primera pregunta es muy directa, ¿ya ha hablado con Ione Belarra?

No, no me ha llamado. Hizo unas declaraciones que todos conocemos porque las hizo a la prensa, apoyándome como candidata a la presidencia de Asturias, un puesto que gané por primarias, pero no me llamó. Es más, yo le escribí y, hombre, espero que entre hoy o mañana haya algún tipo de comunicación. Me ha llamado alguna persona de su entorno próximo; pero Ione Belarra, no.

Quedan dos semanas para que se inscriban las listas electorales, ¿qué cree que va a pasar hasta entonces?, ¿se inscribirá la lista elegida tal y como quedó conformada?

¿Qué va a pasar? Te voy a decir lo que yo quiero que pase. Yo quiero que se respete la lista que ganó en las primarias, que esa sea la lista que se registre y la que llegue a las elecciones de mayo y además que se cese todo este proceso de sanciones, expulsiones y demás. Lo que creo que va a pasar, pues es que todo es absolutamente imprevisible. Porque esas propuestas de sanción que vienen de un comité de salud laboral –que desde estatal insisten en que no tiene capacidad ejecutiva– son la forma en la que se inició por ejemplo la expulsión de Rosana Alonso en Cantabria o de alguna otra candidata en otros territorios; así que no sé por qué no va a pasar aquí lo mismo.

La dirección estatal asegura el apoyo a la lista de los tres primeros integrantes pero no es tan clara con la situación del número cuatro, pendiente de inhabilitación. ¿Qué hará Covadonga Tomé si no se respeta la lista íntegra, también con el número 4 pendiente de inhabilitación?

No encuentro fácil que respeten a unos sí y a otros no, porque el motivo para respetar la lista es idéntico para todos. Hay unos procesos de propuesta de sanción que son iguales, Covadonga Tomé, Xune Elipe y Jorge Fernández, estamos los tres en la misma circunstancia. Sería difícil de explicar que se respeta a unos sí y a otros no. Yo voy a pelear hasta el final porque se respete a todos los componentes porque además, no puede ser de otra manera. Somos las cuatro personas más votadas en unas primarias, las que tenemos el mayor respaldo por parte de la militancia y con mucha diferencia sobre los siguientes. Quitar de la lista a cualquiera de nosotros sería faltar al respeto al voto de la militancia y creo que eso no nos lo podemos permitir.

Los pre-expedientes abiertos hablan de acoso laboral, de acoso en redes sociales, de insultos, de escraches... Las denuncias por parte del otro sector llegan a expresiones como sufrir “violencia política”, ¿se ejerce también por la otra parte?, ¿no quieren entrar en el juego de denuncias enfrentadas?

Mira esto, desgraciadamente, cada vez suena más a montaje y te voy a explicar por qué. Cuando yo salí de la primera reunión que mantuve con Rafa Palacios, Ana Taboada, Olaya Suárez y Alba González –y te hablo de hace muchos meses– me encontré con un comunicado en prensa hablando precisamente de lo que tú dices, de violencia política y de agresión a compañeras, nada más salir de la reunión. Hombre, da la impresión de que ese comunicado estaba ya redactado antes incluso del encuentro porque había una estrategia definida que buscaba desacreditarnos.

Pero esa reunión, ¿fue bronca o cordial?

La reunión no fue ni bronca ni cordial, fue una reunión seria. Hubo muchas discrepancias, pero siempre en un tono absolutamente moderado, educado, como no puede ser de otra manera entre adultos. Es que yo no tengo otra forma de funcionamiento, ni ninguna de mis compañeras. Desde luego no hubo insultos, ni voces por encima de lo normal. Tampoco ningún tipo de actitud agresiva por ninguna de las dos partes, tengo que decirlo. Discrepancias claro, pero bueno, es una reunión interna de un partido, no sé por qué no va a haber discrepancias. El problema comienza cuando intentas convertir esa discrepancia política en otra cosa y cuando además lo haces para desacreditar a personas. Me preguntas si nosotros entraríamos en eso, pues hombre, me parece un juego poco inteligente, poco aceptable entre adultos y no lo voy a hacer. ¿Cómo voy a caer en los errores que critico? No, no lo voy a hacer.

Ante este enfrentamiento la militancia de Podemos está un poco a la expectativa de ver en qué queda todo. A pocas semanas de las elecciones los partidos se juegan mucho. ¿A qué cree que puede responder esta ruptura interna del partido?, ¿quién puede ganar algo con todo esto?

Yo creo que no gana nadie, salvo personas concretas que tienen la necesidad absoluta de mantenerse en un puesto político. Podría dar nombres pero no, te voy a decir por qué no, porque no quiero personalizar una estrategia que creo que viene de la actual dirección y de parte de varias personas. No me gustaría personalizarlo en una o en dos.

Es un hecho cierto que tanto Rafael Palacios como Ana Taboada, si Covadonga Tomé, Laura Tuero, Xune Elipe y Jorge Fernández desaparecen de la lista, pasarán a ocupar los primeros puestos. Esto no es una elucubración, es un hecho. ¿Entonces, quién gana?

¿De qué dirección es la estrategia, de la nacional, de la regional?

De la dirección en Asturias, es evidente. Es un hecho cierto que tanto Rafael Palacios como Ana Taboada, si Covadonga Tomé, Laura Tuero, Xune Elipe y Jorge Fernández desaparecen de la lista, pasarán a ocupar los primeros puestos. Esto no es una elucubración, es un hecho. ¿Entonces, quién gana? Pues aparte de esas personas que en lo personal salen ganando por ocupar un puesto más próximo a la salida y a un futuro como diputados durante cuatro años, salvo esas personas en concreto, no gana absolutamente nadie.

De hecho, creo que perdemos mucha gente. Para empezar, pierde efectivamente la militancia, que creo que en este momento está incluso desorientada, porque todo este ruido te despista de lo principal, de lo fundamental, que es la campaña que deberíamos estar haciendo desde noviembre, desde las primarias. Además se puede hacer una extraordinaria campaña porque en Asturias estamos en un momento en el que el equilibrio de fuerzas va a ser delicado y va a haber que hacer bien los números. Y desde mi punto de vista los números buenos son los que le den a Asturias a un Gobierno progresista, de izquierdas y con la participación de un Podemos fuerte y que pueda aportar.

Igual que creo que en el Gobierno de España el sello de Podemos ha aportado grandes cosas desde el Ministerio de Trabajo, desde el Ministerio de Derechos Sociales, desde el Ministerio de Igualdad. Yo creo que se han aportado grandes cosas y creo que eso podría ocurrir aquí en Asturias, pero podría ocurrir si somos capaces de llegar con una buena candidatura, con una buena campaña y con unos buenos resultados: revalidar por lo menos los cuatro diputados que tenemos en la actualidad. ¿Toda esta guerra interna perjudica la posibilidad de esos resultados? Hombre, pues yo creo que sí, desgraciadamente, y sobre todo porque la gente se harta de esto y no es que vayan a votar de repente a otra fuerza política, es que a lo mejor se quedan en casa y entonces eso a nosotros nos perjudica gravemente.

¿Qué es lo que cree que puede hacer que Adrián Barbón quiera gobernar con Podemos? Las relaciones nunca han sido muy fluidas, incluso en esta legislatura, aunque hubo puntos de encuentro, no ha sido fácil la convivencia.

Para empezar, lo que hará que Adrián Barbón confluya con Podemos para gobernar es que Ciudadanos desaparece. Barbón, que realmente utiliza con bastante habilidad la aritmética variable, en este momento perderá uno de los apoyos que ha tenido estos cuatro años y que le sirvió en muchas ocasiones –desgraciadamente para Asturias– para virar sus políticas hacia una posición más conservadora, más de derechas, algo que a nosotros, desde luego, no nos gusta. No va a tener esa bisagra con Ciudadanos y difícilmente me lo imagino pactando con partidos más a la derecha, aunque dependerá de cómo quede la división de fuerzas en el parlamento autonómico. Probablemente no tenga muchas más opciones.

¿Y qué aportaría Podemos Asturies a esa posible confluencia ejecutiva de fuerzas de la izquierda si el PSOE no logra la mayoría?

Mira, a mí me llama mucho la atención escuchar ahora a Barbón en campaña hablar de ideas que son nuestras. Puede sonar, no sé si a falta de humildad, pero es la verdad. Habla de la gratuidad de las escuelas de 0 a 3, una cuestión que nosotros pusimos sobre la mesa hace mucho tiempo y que parecía que era imposible, de repente es una de sus propuestas de campaña. Habla de la gratuidad del transporte público, cuando nosotros lo propusimos también era una barbaridad y no se hacía. Habla de reformar la Ley de Montes, a propósito de los incendios, en 2017 nosotros fuimos el único grupo político que estuvimos en contra de aquella reforma absurda de la ley. Es decir, Barbón habla de lo que hablamos nosotros y cuando estemos en el Gobierno nos aseguraremos de que no se quede todo en propuestas vacías.

Es como el Plan de Salud Mental que a mí me interesa especialmente. Sobre el papel es un plan maravilloso, pero a mí me dan igual los papeles que se han escrito si luego no se ejecutan, si no se contrata el personal, los psicólogos, trabajadores sociales y un montón de profesionales que hacen falta. Esa es nuestra fuerza, lo que nosotros debemos aportar al mundo.

Bueno, estamos en campaña electoral y es momento de promesas, por parte de todos los partidos. Usted ha hablado de la Ley de Montes y las modificaciones que se quieren hacer ahora por los incendios forestales. ¿Qué análisis hace de lo que está pasando con los incendios?

A mí generalizar me disgusta bastante, porque es un error. Tratar de culpabilizar a los ganaderos, evidentemente, no tiene ningún sentido, pero hablar de pirómanos y de actos terroristas tampoco. No se trata ni de organizaciones criminales, ni de terroristas, ni de pirómanos, que por cierto es un diagnóstico que tiene que cumplir una serie de criterios. En el tema de los incendios, igual es por mi mentalidad de médico, lo fundamental es la prevención, como para casi todo en la vida. Es decir, no puedes tener a medio gas los planes forestales, a los bomberos de Asturias que el otro día convocaron jornadas de huelga para exigir suficientes recursos materiales y humanos. No puedes tener los pueblos sin gente, porque como decía mi compañera Paula Valero, hace años la gente inmediatamente era consciente de que había un incendio, iba al foco y eran capaces de empezar a solucionarlo. Esa despoblación hay que suplirla de otra forma.

Prevención, prevención, prevención, y pasa por medidas como plantar especies más adecuadas para el territorio en el que vivimos, por la limpieza de montes y por volver a los acotamientos

Tenemos dos opciones, ser capaces de que la gente vuelva a vivir en los pueblos y para eso habría que hablar de una serie de políticas rurales que son una necesidad imperiosa en esta comunidad autónoma, y si no, suplir la aportación que hacían las personas con otros medios. Prevención, prevención, prevención... y la prevención pasa por medidas como plantar especies más adecuadas para el territorio en el que vivimos, por la limpieza de montes, por volver a los acotamientos, que antes era muy polémico y ahora ya prácticamente todo el mundo está de acuerdo que hay que hacerlo.

En cuanto a responsabilidad, sin duda el responsable último es el que prende la cerilla, la mecha o el artefacto, o lo que quiera que sea. Algunos son ganaderos, otros no, pero es que hay que poner todas las herramientas para ser capaces de llevar la investigación hasta el último detalle y que las personas que encienden asuman toda su responsabilidad.

El presidente del Gobierno asturiano hizo una petición estos días, no llevar el tema del fuego a la confrontación política, a la campaña electoral

Yo coincidí con el presidente y con la consejera de Presidencia, Rita Camblor, en Navelgas y estuvimos charlando un rato. De verdad que volví muy conmovida con todo. Igual es porque yo soy de aquella zona pero es que vine alucinada con la cantidad de tierra quemada. Veías un incendio y de repente, a la media hora, otro en el lado contrario. Es verdad que llegué muy compungida y cuando llegué a casa le envié un mensaje diciéndole que me alegraba de habérmelo encontrado allí y que entendía que era donde tenía que estar el Gobierno del Principado de Asturias en ese momento y que, desde luego por mi parte, la más absoluta disposición para cualquier cosa que pudiera hacer. Te lo cuento porque me llama la atención el llamamiento a no utilizar los incendios como arma en campaña electoral. Creo que debe ser así, que hay momentos en los que hay que estar todos a una, pero si los demás no debemos utilizar este momento para hacer una crítica, más allá de propuestas constructivas, desde luego, el Gobierno no puede colgarse ningún tipo de medalla porque las cosas no se hicieron bien ni está controlado el tema de los incendios.

Los incendios le impidieron estar el Domingo de Ramos en la presentación de Yolanda Díaz como candidata de Sumar a la presidencia del Gobierno de España. Usted se lo hizo saber por Twitter y ella le respondió con rapidez agradeciendo su apoyo. ¿Vamos a ver a Yolanda Díaz hacer campaña en Asturias a favor de Covadonga Tomé?

No tengo ni la más remota idea de lo que va a pasar. Pero también te digo, el otro día Ione Belarra pedía a Yolanda Díaz que hiciera campaña a favor de Podemos y yo creo que es que en Madrid tienen muy instalada la idea de Unidas Podemos, única e indivisible. Eso aquí, en concreto, no ocurre, vamos por separado. Sería complicado, ¿qué hace Yolanda Díaz en Asturias, hace campaña por Covadonga Tomé, hace campaña por Izquierda Unida, hace campaña por los dos? Yo creo que Yolanda muy probablemente se inhiba bastante, porque ella no concurre a estas elecciones autonómicas y porque en un momento en el que estás organizando una plataforma en la que quieres tener a muchas fuerzas en coalición, ponerse de parte de uno o de otro sería un poco extraño.

En Madrid tienen muy instalada la idea de Unidas Podemos, única e indivisible. En Asturias vamos por separado. ¿Qué hace Yolanda Díaz en Asturias, hace campaña por Covadonga Tomé, hace campaña por Izquierda Unida, hace campaña por los dos?

¿A quién crees que favorecerán estas elecciones autonómicas, a las fuerzas de izquierda o a las de derecha? ¿Se deben ver como una primera vuelta de las generales de diciembre?

Es una pregunta complicada porque realmente espero –pero es lo que yo espero y no tiene que coincidir ni muchísimo menos con lo que pase– que favorezca a la izquierda, porque creo que es lo que necesita España y los diferentes territorios. Insisto, es lo que yo querría. Analizando los movimientos y las encuestas, creo también que favorece a la izquierda. Hay que visibilizar en este momento la capacidad de unión, con discrepancias internas, con todo lo que haya que resolver, que haya que consensuar, que hablar, pero hay que ser capaces de visibilizar una cierta unión a la que no hay que poner una marca definitiva, ni color, todo eso está por ver. Yo creo que tiene que favorecer a la izquierda y que tiene que contrarrestar de alguna forma esta corriente que parecía que venía imparable de relanzamiento de la derecha, de su reaparición en el Gobierno de España. Eso, de verdad, sería muy perjudicial para todas nosotras.

¿Ve claramente la posibilidad de unión de la izquierda a la izquierda del PSOE para diciembre?

Sí, lo veo posible. Lo quiero posible,. Espero que ocurra y espero que seamos capaces de trabajar todos con mucha sensatez y mucha serenidad para que eso sea un hecho.

¿Va a trabajar usted por Sumar después de las autonómicas?

Voy a trabajar por un Gobierno de izquierdas. Evidentemente desde Podemos, porque soy la candidata de Podemos Asturies, y soy su candidata porque es mi partido. El otro día lo comentaba con alguien que me decía que por qué Podemos. Mira yo llevo toda la vida siendo activista social, sindicalista... los que me conocen saben que soy muy necia y muy peleona desde que tengo uso de razón, pero nunca había militado, porque ningún partido me convencía por su funcionamiento interno, entre otras cosas. Entonces, cuando en 2015 surgió Podemos pues me dije, “este es el mío, porque es diferente”. Es verdad que el tiempo me quitó un poco la razón, en algunas cosas, pero yo creo que todo es posible de reconducir.

Así que voy a trabajar desde Podemos y con la idea de que Podemos esté en la confluencia. También te digo una cosa, en igualdad de condiciones, no creo que se pueda pretender que Sumar de repente digiera, de alguna forma, el resto de formaciones políticas. No se trata de eso, se trata de encontrar espacios de confluencia en la que todos estemos y aportemos, porque hay mucho trabajo por hacer.

Asombra su optimismo tal y como están las cosas en Podemos Asturies. Por lo que veo espera la llamada de Madrid, el respeto de la lista y una campaña ¿en la que ya no esté silenciada por la dirección?

Eso es lo que tendría que ser. Si es verdad que igual a veces peco de excesivo optimismo, no eres la primera que me lo dice, pero es un optimismo basado en mucho trabajo que hay detrás. Hay mucho esfuerzo y un intento permanente por conseguir los objetivos. Soy optimista porque espero que lo que estamos haciendo dé resultados, no porque me siente a esperar a que hagan por mí o solucionen por mí. Yo funciono así para todo, cuando trabajas duro por algo lógicamente esperas obtener resultados Y ese algo es que la lista se respete, que se empiece a hacer campaña visibilizando esa lista y que seamos capaces de transmitir de aquí a mayo todo lo que Podemos Asturies puede aportar al Gobierno del Principado. Esto tenía que haber empezado en noviembre, cuando ganamos las primarias. Teníamos que habernos ahorrado estos meses de ruido, de problemas internos que distorsionan. Pero queda tiempo, cada vez menos, pero el poco que queda hay que aprovecharlo.

La campaña tenía que haber empezado en noviembre, cuando ganamos las primarias. Teníamos que habernos ahorrado estos meses de ruido, de problemas internos que distorsionan. Pero queda tiempo, cada vez menos, pero el poco que queda hay que aprovecharlo.

¿Y si no se cumplen sus pronósticos? ¿Seguirá con una lista al margen de Podemos?

Yo quiero seguir con la lista en Podemos, de verdad. Sé que es una pregunta natural que todo el mundo me hace. Pero yo me presenté a unas primarias, me respaldó la militancia de Podemos. ¿Con qué cara de repente digo señores me voy a otro sitio? Es una cuestión de responsabilidad. La gente que me conoce me dice que soy cabezona, y lo soy, pero también soy una persona muy responsable. Si la gente me elige, si la militancia me elige, yo quiero representar a esa militancia como candidata de Podemos Asturies. No tengo en este momento otra cosa en la cabeza.

Yo sí tengo un plan B, trabajar en lo que llevo trabajando toda mi vida, de pediatra, que me encanta. El problema es la gente que no tiene ese plan B, que si se queda sin su puesto de diputado no tiene a dónde ir, dónde trabajar ni cómo organizar su vida.. Si ahora me presento a las primarias y quiero entrar en política es con la misma vocación que me trajo a la medicina, la vocación de mejorar la vida de la gente, de cambiar las cosas desde dentro con mi humilde capacidad e hacerlo. Yo quiero ser la candidata de Podemos Asturies, quiero llegar al parlamento asturiano con mis compañeras de lista y quiero hacer un buen trabajo en la Junta con Podemos Asturies.